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CSIS報告：今年爆台海危機? 過半專家認同

記者張文馨／華盛頓報導
華府智庫戰略暨國際研究中心報告，過半專家相信今年可能爆發台海危機。圖為台灣軍隊去年春節前軍演。(美聯社)
華府智庫戰略暨國際研究中心報告，過半專家相信今年可能爆發台海危機。圖為台灣軍隊去年春節前軍演。(美聯社)

華府智庫戰略暨國際研究中心(CSIS)美國與台灣學者分析台海局勢，根據總結報告，過半專家相信今年可能爆發台海危機。台灣專家認為，中方較可能執行非軍事的脅迫行動，美國專家則擔心大規模環台軍演。

此外，專家意見認為，美中控管緊張關係的努力以及中國自身的經濟衰退，都未能改變台海危機的可能性。

CSIS去年11月至12月調查52位美國專家與35位台灣專家的看法，多數專家認為，中國有能力透過隔離(quarantine)和封鎖(blockade)來針對台灣，但不認為中方能執行有效侵略。

報告凸顯美國和台灣專家對中方行動的評估存在落差。

近半數的台灣專家認為，隔離是靈活的選項，北京可能透過隔離台灣來施壓，並準備封鎖或侵略。三分之一的台灣專家憂心，封鎖可能升級為入侵。相對地，多數美國專家認為，北京只會隔離，不會發動熱戰。

所謂隔離，指的是由中國海警或海上民兵等非軍事行為者主導的執法行動，限制商業貨物進入台灣，其規模比封鎖更有限；封鎖指的是由解放軍主導的多域行動，嚴格限制台灣周邊的商業貨物流動和軍事活動；入侵則是指兩棲登島作戰，強行奪取台灣本島。

CSIS報告指出，在未來五年內，若中方選擇威脅台灣，最可能的做法是隔離；若北京打算在五年內推動立即統一，最可能的情境是解放軍主導聯合封鎖。

報告整理了今年爆發台海危機的可能性，68%的美國專家認為可能，其中12%指非常可能；58%的台灣專家也認為可能，其中認為非常可能的有9%。

針對台海危機的評估，專家們綜合考慮北京對台灣選舉的可能反應，以及美中關係現狀。

多數專家認為，美中元首去年11月在舊金山峰會，沒能大幅降低台海危機今年爆發的可能性，中國經濟衰退也沒能阻止北京對台灣動武。不到兩成專家認為，中國經濟衰退會增加北京對台灣動武的可能性。

至於如何預測北京對台灣選舉的回應，專家意見分歧。四成專家認為，北京會先觀察，若台灣總統調整政策，中方就會回應；此外，兩到三成的專家認為，無論如何北京都會升高局勢。

六成的美國專家認為，北京將以環台大規模軍演遂行暫時封鎖台灣的效果，來表達對台灣選舉結果的不滿；49%的台灣專家卻認為，北京較可能採取非軍事的高壓行動。

台灣選舉 解放軍 舊金山

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