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哈佛研究：對未成年人打廣告 社媒去年賺110億元

編譯潘勛／綜合28日電
哈佛一項研究指出，社媒廣告去年靠著使用平台的孩子來賺錢，共賺了110億元。（美聯社）
哈佛一項研究指出，社媒廣告去年靠著使用平台的孩子來賺錢，共賺了110億元。（美聯社）

哈佛大學「陳曾熙公共衛生學院」(Harvard T.H. Chan School of Public Health)27日發布研究指出，去年社媒公司使用廣告，向未成年人合計賺取110億元。學者們表示，成果顯示，社媒公司靠著使用他們平台的孩子來賺錢，沒有重大的自律，亟需政府進行監管。

美聯社報導，學者們指出，政府監管，加上科技公司更透明些，應有助於減少少年人心理健康所受的傷害；另制止廣告行為針對兒童、青少年可能造成的傷害。

學者們基於人口普查局的人口數據，以及「常理媒體」(Common Sense Media)、丕優研究(Pew Research)中心的調查數據，再估計由臉書、Instagram、Snapchat、抖音(TikTok)、X平台(前稱推特)及YouTube這些社媒18歲以下用戶數目，而歸結出廣告營收數據。

學者們再用研究機構「內幕情報」(Insider Intelligence)及Qustodio提供的數據，估算出每個平台2022年在美國的廣告營收，以及孩子們每天花在每個平台上的時間。接下來，學者們造出模擬的模型，用取得的數據來估計這些平台由美國未成年人賺到多少廣告收入。

學者及立法議員們長久以來，都很注意社媒平台可能引發的負面影響，那些平台依個人而裁製的參數，可以引導孩子們過度花時間在上頭。紐約及猶他兩州的立法會議員還提出或通過法條，以節制孩童使用社媒，理由是對小孩子心理健康有害等。

數十個州正在控告臉書及Instagram的母公司Meta，指其社媒助長心理健康危機。

本研究主撰人之一、哈佛大學社會及行為科學系教授奧斯丁(Bryn Austin)表示，雖說社媒平台可以宣稱可以自我調節其舉措，減少對未成年人的傷害，但他們還沒那麼做。而且據新研究，社媒公司有巨大的金錢誘因，拖延下去，而不採取有意義的措施來保護兒童。

心理健康 哈佛大學 臉書

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