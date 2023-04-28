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用人類「健康糞便」做成腸胃口服藥 FDA首批准

記者張聲肇／綜合報導
FDA批准第一種由人類排泄物中的健康細菌所製成的藥丸Vowst。（美聯社）
FDA批准第一種由人類排泄物中的健康細菌所製成的藥丸Vowst。（美聯社）

為了治療危險的腸道感染，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)26日批准賽瑞斯製藥公司(Seres Therapeutics)研發的糞便移植藥，供18歲以上可能再度感染「困難梭狀芽孢桿菌」(Clostridium Difficile)的病患使用。

這是食藥署批准的第一個從健康人糞便細菌做成的口服藥丸，患者不必再忍受從肛門塞入的舊療法。

「困難梭菌」會導致反胃、痙攣、腹瀉，嚴重時可能致死，每年約1.5至3萬人死於這種腸道感染。可以殺死困難梭菌的抗生素，也會殺死腸道裡的益菌，治療過後很容易再度感染。賽瑞斯的糞便移植藥丸，專供抗生素治療過的再患者使用。

十年前就有醫生說，他們用糞便移植療法治癒患者；牛溲馬勃皆可入藥，食藥局去年批准費靈製藥(Ferring Pharmaceuticals)的糞便移植藥，這個「初版」藥要從肛門塞入。

賽瑞斯的藥丸叫做Vowst，每日服用四顆，連服三天即可。接受臨床試驗的180名病患，88%服用三天後兩個月，都沒有再感染。

這是醫藥界研究菌群多年的成果。菌群是腸道裡面細菌、病毒、真菌(包括黴菌、食用傘菌、酵母菌等)等的總稱。

由OpenBiome等糞便銀行經營的網絡，仍將繼續收集健康糞便菌，為不符食藥局新藥資格的病患服務，包括兒童和抗藥的成人。OpenBiome2013年以來，總共提供了6.5萬份糞便樣本，給受梭狀菌感染的病患，整個療程的費用不到1700元。

賽瑞斯未公布新藥價錢，該公司執行長夏夫(Eric Shaff)說，他會盡量讓醫生和病患都感到輕鬆，「新藥的價值有目共睹，方便使用就是其中的一個層面。」但也有包括腹脹、便秘、腹瀉的副作用。

賽瑞斯將與瑞士食品大廠雀巢公司(Nestle)共同行銷Vowst；食藥局批准後，賽瑞斯將收到雀巢1.25億美元權益金。

藥局 食品暨藥物管理局 FDA

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