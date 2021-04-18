打破兄弟失和？威廉、哈利在爺爺葬禮後並肩交談

因去年哈利王子宣布退出王室，軍銜遭撤銷，女王指示出席王室男性成員全部改穿禮服而非軍服。威廉與哈利兩人17日在移靈時一度有肩並肩的機會。(美聯社)

愛丁堡公爵菲立普親王 的葬禮於17日在溫莎堡聖喬治教堂(St. George's Chapel)舉行，威廉 王子與哈利 王子兄弟倆的互動成為主要焦點之一；兩人關係自從哈利夫婦上月接受歐普拉的爆炸性專訪後便降至冰點；喪禮結束後，威廉與哈利被捕捉到並肩而行、相互交談的畫面，似有意打破失和傳言。

本次親王喪禮是自哈利2020年初宣布脫離王室，與妻子梅根帶著兒子遠走美國之後，首度在公開場合與兄長威廉相聚；在步行護送靈柩前往教堂的隊伍中，威廉與哈利兩人中間隔著表哥菲力浦斯(Peter Phillips)，與其他王室成員一同默默走在靈柩後面，送爺爺菲立普親王最後一程。

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由於新冠疫情關係，喪禮現場僅限30人出席，全員須配戴口罩並保持社交距離，威廉、哈利分別坐在兩端，威廉與妻子凱特坐在一起，哈利則是單獨一人，他的妻子梅根因懷孕不適合長途旅行而未出席喪禮。

喪禮結束後，哈利與威廉夫婦三人一同步出教堂，邊走邊交談，隨後凱特與其他王室成員談話，讓兄弟倆單獨走在一起。

威廉哈利兄弟不和的傳聞自2019年便甚囂塵上，當時哈利夫婦與王室基金會分家，而後哈利夫婦又宣布卸下王室成員身分，舉家搬遷到美國，令威廉非常不滿，哈利夫婦的做法也飽受議論，上個月更接受歐普拉專訪，投下震撼彈；哈利曾說他非常愛他的哥哥，但他們走在不同的道路上，而日子有好有壞。

許多人認為對於哈利夫婦在專訪中公開大肆談論王室，威廉感到既憤怒又受傷；專訪中甚至提及敏感的種族議題，兩人指控某位王室成員，在哈利兒子亞契(Archie)出生前對他的膚色表達關切。

專訪播出幾天後，威廉回應：「我們絕對不是種族主義家庭」，並說他自專訪播出後便未再與哈利交談。

至於此次爺爺菲立普親王過世是否有助於兄弟倆修補裂痕，目前仍不得而知，而哈利會在英國停留多久也還不清楚。