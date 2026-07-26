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醫藥／痛風一味止疼 亂吃藥傷腎

胡蓬生
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高尿酸病人約10%有痛風問題，男性尿酸值越高，發生機率也越高。（圖／台灣大千綜合...
高尿酸病人約10%有痛風問題，男性尿酸值越高，發生機率也越高。（圖／台灣大千綜合醫院提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：55歲男子反覆痛風發作，常靠打針吃藥止痛。
  • 重點二：醫師檢查發現尿酸9.1mg/dl，確診痛風性關節炎。
  • 重點三：高尿酸若亂用消炎止痛藥，恐傷腎甚至導致洗腎。

55歲吳姓男子因右腳大拇趾關節疼痛腫脹2、3天而就醫，他說這種突發性關節疼痛已反覆發生多次，常發作的關節部位包括膝蓋、腳大拇趾、腳背等，且每次發作都會到附近診所打針、吃藥。

醫師檢查發現他的尿酸數值超標，透過病史和檢查，確認患者右腳大拇趾關節疼痛腫脹是痛風性關節炎引起。

另外，他的血糖、血壓和血脂肪也偏高，給予藥物治療加上調整生活習慣，包括飲食、減重和運動，吳姓男子的檢查數值已回到正常範圍，痛風發作頻率大幅減少。

台灣大千綜合醫院腎臟內科醫師陳孟財表示，這名病患的尿酸數值高達9.1mg/dl，一般男性正常值為2.5至7.0mg/dl；尿酸主要來源有兩個，一個是身體內部的細胞代謝產生，約占三分之二，另一個來自飲食，約占三分之一。人體細胞代謝產生的廢棄物，其中一部分是普林，普林會在肝臟中被代謝成尿酸。正常情況下，身體會將多餘的尿酸透過腎臟排出體外。另外，如果攝取紅肉、海鮮、動物內臟等高普林食物，會讓體內的普林含量增加，進而影響尿酸生成。

他表示，導致高尿酸發生原因有4項，包括腎臟功能受損，影響尿酸排出體外；攝取過多的高普林食物，增加尿酸生成；藥物、飲酒、肥胖也會影響尿酸生成和排泄，另外體質影響尿酸代謝差，也會造成尿酸過高。

一般來說，高尿酸病人約10%會發展成痛風，研究顯示男性尿酸值越高，痛風發生的機率也越高。高尿酸除了會造成痛風，也和許多疾病息息相關，包含代謝症候群、肥胖、高血壓、糖尿病、腎臟病和心血管疾病。

以腎臟疾病而言，高尿酸會引起腎臟發炎、腎功能衰退、尿路結石甚至併發輸尿管阻塞、腎水腫導致感染。因為痛風發作導致疼痛，病人常會去醫療院所注射和服用消炎止痛藥，久而久之造成腎臟功能異常，演變成慢性腎衰竭甚至必須洗腎。想預防高尿酸務必減少高普林食物攝取且避免飲酒、維持理想體重、定期檢查。

精華 FAQ

  • 醫師檢查後發現，他的尿酸高達9.1mg/dl，屬於高尿酸血症，造成右腳大拇趾等關節反覆發炎疼痛，確診為痛風性關節炎。

  • 高尿酸可能來自腎臟排泄功能下降、攝取過多高普林食物、飲酒、肥胖、某些藥物影響，以及體質造成尿酸代謝較差等因素。

  • 因為只是一味止痛，容易忽略高尿酸的根本問題，長期反覆使用消炎止痛藥還可能傷害腎臟，甚至讓腎功能惡化到慢性腎衰竭。

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