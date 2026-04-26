醫藥／吃血壓藥傷腎？ 醫：錯誤觀念

血壓正常勿自行停藥，需與醫師討論調整；示意圖。（圖／123RF）

血壓不妥善控制，長期恐增心血管疾病 風險，目前控制血壓多採用藥物或生活調整，如飲食控制、減重、運動等；但由於改變飲食習慣、運動等，無法立即降低血壓，往往需搭配藥物治療。至於藥物使用種類、如何搭配，需依病人實際血壓情形調整，以達到降血壓的效果。

亞洲人對鈉敏感 易高血壓

台灣新光醫院心臟內科主治醫師林姝含說，台灣民眾好發高血壓的原因，首因是亞洲區民眾飲食口味偏鹹，中式食物鈉含量也偏高，但亞洲人體質又對高鈉十分敏感；其次是肥胖、不運動、睡眠呼吸中止症等因素，且隨著超高齡化社會到來，老年人口增加，高血壓患者也會增加。

林姝含說，正常血壓收縮壓為130毫米汞柱以下，當高於130時，就要考慮藥物治療。常用高血壓治療藥物，包括血管收縮素轉化酵素抑制劑（ACEI）、血管張力素受體阻斷劑（ARB）、乙型阻斷劑、鈣離子通道阻斷劑、利尿劑等，並依患者高血壓病情不同，給予不同的藥物組合，由於每種藥物可互相搭配，目標是將收縮壓降至130以下。

林姝含指出，一般來說，一種高血壓藥物約可降低血壓10毫米汞柱，如果治療後血壓沒有達標，通常會用到第二種藥物，每名患者優先使用的藥物有所不同。依醫學文獻指出，降低收縮壓應為優先考量依據，但仍依每位病人不同的情形予以藥物調整。

「雖說冬天血壓容易偏高，部分患者用藥劑量較重，但控制血壓用藥，是一年四季都要注意的事。」林姝含說，高血壓病人的藥物調整，最重要的考量是血壓的高低變化，因此，病人每天都應該量血壓，才能作為醫師調整藥物的依據。

血壓正常勿自行停藥，需與醫師討論調整。（圖／123RF）

血壓正常時 勿自行停藥

許多高血壓患者認為，血壓正常時就可以停藥，林姝含表示，不建議患者自行停藥，做任何藥物調整前，都要與醫師商討評估。她舉例，一種藥物約可降低血壓10毫米汞柱，停藥後，血壓會增加10毫米汞柱，若病人服用一種藥物，停藥後收縮壓不超過120毫米汞柱，或是服用兩種藥物，收縮壓可以控制在100至110左右，就可以減少一種藥物，但這種情形多需搭配飲食調整與減重等。如果貿然停藥，血壓還是會再高回去。

林姝含說，高血壓患者調整藥物時，須常關注症狀變化，如一名收縮壓高達200毫米汞柱的患者，以藥物治療後，血壓降至150，雖然還沒達標，但已出現頭暈等不適症狀，在調整藥物治療時就會溫和一點，慢慢朝向正常血壓邁進。

依各國心臟學會建議，85歲以上長者，如果還可以爬山運動，應透過藥物好好控制血壓，避免心肌梗塞；但若是一名臥床長者，血壓控制就不需過於嚴格。

另外要提醒的是，長者平衡感、肌力不佳，吃藥後若發生姿勢性低血壓，可能會頭暈，在變換姿勢時，自律神經反應較慢，十分容易跌倒、骨折，務必放慢動作，多加注意。

高血壓患者常憂心，長期吃藥控制血壓，將傷害肝腎。林姝含說，這是錯誤觀念，不好好控制血壓，才會傷害全身血管，尤其是腎臟血管、腎絲球，最後可能走向洗腎之路。據統計，洗腎病人中，因罹患高血壓而需洗腎者，僅次於糖尿病。她強調，目前使用的高血壓治療藥物都十分安全。

林姝含說，高血壓患者除了吃藥控制血壓外，飲食控制、減重、運動等天然療法，也不可或缺，如飲食應採取低鈉、高鉀，建議把鈉鹽更換為鉀鹽，有利控制血壓。

腎臟燒灼術 可降低血壓

另外，當血壓居高不下，可進行腎動脈燒灼術。腎臟燒灼術正式名稱為「腎動脈交感神經阻斷術」，林姝含說，手術對象是針對不願意服用太多降血壓藥物，或即使服用多種藥物，血壓仍居高不下，或因其他原因而給予手術建議的患者。

手術是利用燒灼心導管從鼠蹊部或手肘血管進入腎動脈，針對腎臟內的交感神經進行燒灼，減少腎動脈附近交感神經的興奮程度，達到降血壓效果。

林姝含指出，高血壓患者進行手術後，依高血壓控制程度，可能還是必須持續服藥控制，但約可以少吃一至二顆的降血壓藥物。