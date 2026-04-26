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料理功夫／馬鈴薯紅蘿蔔雞蛋沙拉

詹夫
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這道沙拉的迷人處，在於紅蘿蔔的自然甜味與美乃滋結合後，產生像果醬般滑順的質地。不論是單吃、配吐司，或是當作餐前開胃菜，都非常合適。

這是一道帶著復古氣息的家常沙拉，許多人童年的便當裡，總少不了這樣柔軟香甜的一角。紅蘿蔔經過蒸煮後轉化出的溫潤甜味，讓原本不愛吃蔬菜的人也能輕鬆接受。簡單的食材卻能呈現細膩口感，不論是早午餐、野餐料理，或是節日餐桌上的清爽配角，都能為整體餐點增添溫柔與療癒的氛圍。

材料：

主料：雞蛋3顆、紅蘿蔔1/2 根（約100g）、馬鈴薯1顆（約 200g）、小黃瓜（可選）。

調味料：台式美乃滋（甜味較重的那種）3–4大勺、鹽 少許、白胡椒粉微量。

裝飾：聖女小番茄2顆。

作法：

1.蒸煮熟化：馬鈴薯與紅蘿蔔去皮切成厚圓片，雞蛋洗淨。將馬鈴薯、紅蘿蔔與雞蛋一同放入電鍋，外鍋加1杯水蒸熟。蒸熟後，將雞蛋泡入冷水剝殼備用。

2.搗碎：趁馬鈴薯與紅蘿蔔還溫熱時，用叉子或壓泥器將其搗成細碎的泥狀。若喜歡帶點口感，可以保留一點小塊狀。

3.將水煮蛋切碎；可以先用叉子壓碎蛋白，蛋黃部分則直接與馬鈴薯和紅蘿蔔泥混合，利用蛋黃的油脂增加整體的黏稠度。

4.混將馬鈴薯、紅蘿蔔泥與碎雞蛋放入碗中，加入美乃滋、一小撮鹽和白胡椒粉。用湯匙輕輕攪拌均勻，直到所有食材都被美乃滋包覆，呈現淡橘色的滑順感。

5.將沙拉堆疊在照片中漂亮的藍花小碟上，最後在頂部點綴兩顆洗淨的小番茄即可完成。

小技巧：

1.紅蘿蔔去生味：紅蘿蔔一定要徹底蒸透（筷子能輕易穿透的程度），這樣搗出來的泥才會香甜，且沒有生澀的土味。

2.控制濕潤度：美乃滋建議分次加入；如果發現紅蘿蔔蒸完水分較多，可以先用廚房紙巾稍微壓乾，再加美乃滋，避免沙拉變得「水水的」。

3.冷藏風味更佳：做好的沙拉放入冰箱冷藏30分鐘，讓美乃滋與紅蘿蔔、雞蛋的味道充分融合，口感會更加清甜爽口。

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