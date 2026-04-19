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迷網的一代／青少年不碰社媒 也非好事

編譯馬雯婷
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完全不使用社群媒體，可能是青少年社交孤立或退縮的標誌。(歐新社)
完全不使用社群媒體，可能是青少年社交孤立或退縮的標誌。(歐新社)

隨著數位科技的快速發展，社群媒體已成為兒童與青少年日常生活的重要部分。無論是用來娛樂、與朋友互動，還是獲取資訊，許多年輕人每天都會花費大量時間在各種社群平台上。然而，近年的研究顯示，社群媒體的使用對兒童與青少年的影響具有雙面性：過度使用或完全不使用，都可能對心理健康與認知發展產生負面影響。

使用過度 易損專注力

 

據「衛報」(The Guardian)報導，一項研究指出，兒童增加社群媒體使用可能損害專注力，並促使注意力不足過動症（ADHD）病例上升。

研究追蹤了超過8300名美國兒童從10歲到14歲的發展情況，將社群媒體使用與注意力不集中症狀增加聯繫起來。結果顯示，兒童平均每天花費2.3小時觀看電視或網路影片、1.4小時使用社群媒體，以及 1.5小時玩電子遊戲。然而，只有社群媒體使用與注意力不集中症狀存在明顯關聯，電視觀看或電子遊戲則未見顯著影響。ADHD是一種神經發展障礙，其症狀包括衝動、忘記日常任務及注意力困難。

研究指出，社群媒體可能影響兒童專注力，是因為平台會持續發送訊息和通知。即便只是思考訊息是否到達，也可能分散注意力。這種持續干擾可能削弱兒童專注能力，長期下來增加注意力不集中症狀。

研究還發現，社群媒體使用時間隨年齡增加而顯著上升：9歲兒童平均每天使用約30分鐘，到13歲時增至約2.5小時。許多兒童甚至在達到社群媒體規定的最低使用年齡前，就已開始使用TikTok或Instagram。研究建議，科技公司應加強年齡驗證制度，並制定更明確的使用規範。

另據「美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)指出，青少年使用社群媒體與幸福感之間存在複雜的非線性關係。

研究分析了近10萬1000名澳洲學生（從小學4年級到高中12年級）的資料，透過問卷收集學生的社群媒體使用情況以及幸福感指標，包括快樂程度、生活滿意度與情緒管理能力。結果顯示，社群媒體的使用量存在「適度範圍」，過度使用或完全不使用都可能帶來負面影響。

研究發現，每天放學後使用社群媒體超過兩小時的青少年幸福感較低。在7至9年級中，重度使用社群媒體的女生幸福感低落的機率是一般人的三倍，男生則是兩倍。過度使用可能導致生活滿意度下降、情緒調節困難，甚至增加自我比較和心理壓力。

社群媒體既可促進社交互動與資訊交流，也可能對兒童與青少年的認知與心理健康造成影響...
社群媒體既可促進社交互動與資訊交流，也可能對兒童與青少年的認知與心理健康造成影響。（路透）

完全不用 恐導致孤

立 

然而，完全不使用社群媒體的青少年也可能面臨心理健康問題。在10至12年級中，從不使用社群媒體的男生幸福感低落的機率是其他人的三倍，女生則高出 79%。研究人員指出，這可能與社交孤立有關。社群媒體已成為青少年建立和維持同儕關係的重要工具，完全不使用可能減少社交互動，影響心理健康。

紐約皇后區祖克希爾賽德醫院（Zucker Hillside Hospital）副主任Victor Fornari指出，這項研究可能是首個表明「完全不使用社群媒體也可能帶來風險」的研究。

他認為，社群媒體影響青少年的幸福感存在劑量效應：使用過多不好，完全不用也不好，適度使用最有益。Fornari補充，完全不使用社群媒體可能是青少年社交孤立或退縮的標誌。

綜合兩項研究可見，社群媒體對兒童與青少年的影響具有雙面性。

「衛報」的報導指出，過度使用社群媒體可能削弱兒童專注能力，增加注意力不集中症狀；而「美國新聞與世界報導」的報導則顯示，社群媒體同時是青少年維持社交的重要工具，完全不使用可能導致孤立感和幸福感下降。換言之，社群媒體既不是完全有害，也不是完全有益，其影響取決於使用方式與時間長短。

對家長、教育者及政策制定者而言，這些研究提供了重要參考：與其完全禁止社群媒體，不如幫助兒童與青少年建立健康、適度的使用習慣。建議可限制每日使用時間、鼓勵面對面社交互動、培養自我管理能力。同時，科技公司也應承擔社會責任，例如改善年齡驗證機制，減少過度干擾注意力的設計。

總體而言，社群媒體既可促進社交互動與資訊交流，也可能對兒童與青少年的認知與心理健康造成影響。關鍵在於掌握「適度使用」的平衡點：既避免沉迷，也不完全排斥。唯有如此，社群媒體才能成為支持兒童與青少年健康成長的工具，而非潛在風險來源。

社群媒體 澳洲

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