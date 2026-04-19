私校資訊／北加灣區9所私立高中 進全國百佳

舊金山Lick-Wilmerding High School躋身全美最佳私立高中百強名單。（美聯社資料照片）

學校資訊網站「Niche」每年都會發布美國最佳學校榜單，包含公立、私立與線上學校。去年有十所灣區 學校列入美國最佳100所私立高中名單。2026年最佳私立高中新排名中，灣區則有九所學校入榜。

「舊金山紀事報」報導，與去年相較，一些學校的排名上升，另一些學校排名下降。今年，前100所最佳私立高中排名出現一個新學校：舊金山Lick-Wilmerding High School，排名第36。

但是，去年有進入前100名的兩所私立高中並未入榜前百大。去年被Niche評為全美排名第十的私立高中：紅木城史丹福線上高中(Stanford Online High School)，今年跌至第187名，但該校在最佳私立線上學校榜單名列第四。舊金山University High School高中去年排名第81，今年跌至第138。

學校排名上下更動原因很多，Niche排名是基於畢業率、考試成績等數據，以及對學生、家長、教師與校友調查。自今年開始，Niche也採用經過驗證的大學入學人數，列入計算。

Niche排名方法主要仰賴私立學校的自我報告數據。發言人表示，Niche會進行統計分析，確認對各校數據進行公平評估，排名差異可降至非常小的程度。

史丹福線上高中通訊主任利貝瑞迪(Nick Liberati)表示，今年校方自報數據存在「一些差距」(some gaps)，當出現這種情況，可能對整體經產生顯著影響。因此，學校今年排名跌至全美前100名之外，顯示排名競爭激烈。

部分批評人士指出，Niche與其他排名網站，例如「GreatSchools」與「美國新聞與世界報導」(U. S. News and World Report)，過度依賴反映該地區經濟與族裔人口統計數據，而非學校品質。自報數據雖具價值，但有可能有缺陷，容易產生偏見。沒有一種完美方法可公正評估學校，適合個別孩子的學校未必是排名最高的學校。

此外，許多私立高中學費高，一些最昂貴私校學費、甚至高過部分頂尖加州 大學，有些學校甚至比加州排名最高的私立大學還高。

灣區入榜全美前100私立高中包括屋崙The College Preparatory School、排名第11，每年學費6萬2000元；希爾斯堡The Nueva School排名第27、學費6萬7000元；舊金山Lick-Wilmerding高中學費6萬2000元、排名第36；都柏林The Quarry Lane School排名第45、學費5萬2000元；屋崙Head-Royce School排名第54、學費6萬1000元；巴洛阿圖Castilleja School排名第68、學費6萬8000元；阿賽頓Menlo School排名第85、學費6萬7000元；羅斯The Branson School排名第89、學費6萬8000元；拉法耶Bentley School排名第95、學費6萬1000元。