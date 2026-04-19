私校資訊／為了擠進頂尖高中 家長砸上萬元找顧問

高中升學顧問幫忙挑選最適合孩子的學校、面試準備、指導論文以及申請期限時程管理等，家長心甘情願埋單。（美聯社）

華爾街日報報導，為了讓孩子進入競爭激烈的公、私立頂尖高中，有些家長私下詢問要捐多少錢才能保證錄取，還有家長甘心為1萬5000元顧問費埋單。

對於許多家庭來說，想要進入心目中的理想公、私立高中，困難程度愈來愈高。紐約市 經常被認為競爭激烈、狀況最讓人混淆的市場，光是公立學校體系就包括根據抽籤決定入學的學校、特許學校、必須通過入學考試的特別學校以及需要面試的藝術學校。

報導指出，望子成龍、望女成鳳的家長動輒出現令人傻眼的言行舉止，洛杉磯 地區幼稚園到12年級(K-12)升學 顧問艾格斯(Sandy Eiges)在合作契約增列條款，如果家長爆粗口，一律終止合作關係。艾格斯不願透露收費價碼，但洛杉磯地區升學諮詢顧問費用通常在5000元至1萬元之間。而這類學校的學費通常一年介於2.5萬元到5萬元之間。

高中升學顧問收費各有不同，有的是每小時200元起跳，或者整個升學過程收取5000元至1萬5000元的包套服務，內容包括幫忙挑選最適合孩子的學校清單、家長與學生的面試準備、指導論文以及申請期限時程管理。

紐約地區高中升學顧問夏舒(Whitney Shashou)說，紐約地區包套服務的顧問費用在數千元到數萬元之間，以學生年齡、需要多少協助而訂。她說，想讓孩子進入私立學校的家長，通常顧問費用的預算必須拿捏在一年私校學費的10%到25%之間。

紐約家長麥卡錫(Laurie McCarthy)為了讓兒子湯瑪斯(Thomas)能在2023年秋季順利進入理想高中，以560元代價聘請顧問蘇菲利塔(Joyce Szuflita)說明選校攻略，最後鎖定15到20所學校。

麥卡錫說，原本自己要花半年時間做功課才能整理出來的訊息，蘇菲利塔兩小時內輕鬆搞定，還列出以前沒注意到的某些好學校，「這筆錢花得很值得」。湯瑪斯後來進入天主教學校雷吉斯高中(Regis High School)。