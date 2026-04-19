星座／巨蟹座情緒低落 獅子座幸福綻放

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

自我解壓能力極強的一周，在任何領域你都能感到輕鬆自如，可以隨心所欲的去做任何事，收穫將比平時多很多。

幸運色彩：香檳金

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

若你和某人一直處於冷戰、對立狀態，本周會是結束這種敵對狀態的最佳時機；只要肯踏出握手言和的第一步，就能讓兩人的關係開始改善。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：獅子座

貴人星座：天秤座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

好運被雲霧遮蓋，你的光芒本周無法被外界發現，最直接的影響是人氣下滑；本周衰運都與此相關，唯有讓自己外型顯眼或主動強勢表現能改善。

幸運色彩：石板灰

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有點低落，一些不喜歡處理的事務偏偏找上門來。逃避沒有用，只有跟它面對面開戰，並找有經驗者幫忙，才能讓你不再畏懼去處理它。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：天蠍座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★★☆

幸福之花會在這周悄然綻放，戀人帶給你的溫柔令你備感溫暖，同事的關愛讓你頗為感動，與身邊人的情感將得到進一步加深。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：金牛座

貴人星座：雙魚座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★☆☆

本周你的協調與管理能力很突出，這會使你在團隊協作中收益良多，充當他人的和事佬你也能得心應手。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★☆☆☆☆

本周你會感覺到「衝動」這個魔鬼在身邊陰魂不散，讓你衰運連連；偶然的不順過去就算了，而衝動會讓你總是做錯事情。凡事建議三思而後行。

幸運色彩：青金石藍

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★☆☆☆☆

此時不是開始新戀情或接受新工作的好時機，面對的阻力會比想像的還要大；最好還是按部就班，遵照原來的軌跡，做熟悉的事情。

幸運色彩：琥珀棕

速配星座：牡羊座

貴人星座：射手座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★☆☆

感情雖未到開花結果的地步，卻也發展穩定；工作事務有點多，務必要排好優先順序；收入雖然不特別豐厚，但也讓人歡喜。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周運勢比較低落，想要靠工作來麻痺自己絕對是大錯特錯，反而會使工作效率降低；乾脆處理自己比較擅長或是喜歡的事情，較容易改善運氣。

幸運色彩：蘋果綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：天秤座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★★☆

情緒飽滿，可望迎接好運到來。獲得愛情的滋潤，嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作上會遇到喜歡的事，能得心應手；財運平平，能省錢就是賺。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★★

情緒高漲，出門很容易遇到喜事，外出參加聚會的機會增多，三五個好友聚在一起，還能吸收更多的好運與歡樂。

幸運色彩：奶油白

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

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