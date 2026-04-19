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公校教育／華州公校學生疫後最大跌幅 本學年減少9000人

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受入學人數下降及預算影響，西雅圖公立學校學區曾考慮關校。(美聯社檔案照)
受入學人數下降及預算影響，西雅圖公立學校學區曾考慮關校。(美聯社檔案照)

西雅圖時報報導，華盛頓州日前公布，本學年公立學校學生人數減少約9000人，為疫情低點回升以來單年最大跌幅。全州公立學校的在學人數，較2019–2020學年（新冠疫情衝擊社會與校園之前）減少約5萬人。

入學人數持續下滑，令各學區深感憂慮，因學校經費通常與學生人數直接掛鉤。部分學區已刪減預算，部分則考慮推出新課程或計畫，試圖吸引已轉往私立學校、在家自學或其他教育選項的學生回流。

根據華盛頓州公共教育總監辦公室（OSPI）資料，截至去年10月，全州就讀學前班至12年級的學生人數為109.6萬人，低於2024–25學年的110.5萬人。

州內多個大型學區出現下滑，包括肯特（Kent）、西雅圖、塔科馬（Tacoma）與溫哥華（Vancouver）。西雅圖公立學校今年的在學人數約減少280人。肯特學區因學生人數減少近800人，加上聯邦補助款流失，被迫削減約710萬美元的預算；西雅圖曾因入學人數下滑而考慮關校，但在家長強烈反對下作罷。

其他華盛頓州學區也可能面臨類似壓力，因州政府將依實際入學人數而非預估數字來核撥經費。若實際學生數大幅低於預期，恐造成學區短期現金流問題。長期而言，持續的入學人數下滑，可能導致裁減人力、重新劃分學區邊界、學校關閉或整併。

不過，並非所有學區都下滑。根據州府數據，貝爾維尤學區今年學生人數增加216人。學區官員指出，來自學區內外的學生人數均有成長，約吸引300名非本學區居住的學生。

學監荒牧（Kelly Aramaki）將成長歸功於多項新學術計畫，包括小學開設阿拉伯語、韓語與日語的雙語課程，以及讓在家自學學生可參與學區課程的家長合作計畫。他也說，學區的高中同樣具有吸引力。

「這其實符合全國趨勢，也就是人們希望教育選項能更多元，」荒牧表示。「如果我們能在課程設計上建立多樣性，就能吸引更多人回到公立教育體系，或選擇公立學校。」

OSPI的數據顯示，今年就讀私立學校與在家自學的學生人數增加，分別達8萬3657人與3萬1664人。不過，華盛頓州公共教育總監雷克達爾（Chris Reykdal）指出，全州仍有約90%的學生就讀公立學校。他將多數入學人數下滑歸因於出生率降低。

雷克達爾在貝爾維尤（Bellevue）一場有關學校經費的市政說明會上表示，低出生率將在未來多年持續影響校園體系。他強調，即使學生人數僅小幅減少，也可能對單一學校造成重大衝擊，因為學校仍需維持相同的結構性支出。

學區 疫情 華盛頓州

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