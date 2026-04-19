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私校資訊／加州大學錄取率 各私立高中差異顯著

編譯林思牧
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了解私立高中進入知名大學的百分率，對於想要選擇私校就讀的家庭很有參考作用；圖為洛...
了解私立高中進入知名大學的百分率，對於想要選擇私校就讀的家庭很有參考作用；圖為洛杉磯加大校園。（美聯社）

灣區的一家知名媒體給灣區私立高中進入加大入學的百分率排名，這是過去沒有的資訊，相信對想送子女進私校的家長很有參考作用。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，加州各私立高中的加州大學錄取率差異顯著。過去幾年，有的學校有三分之二的學生被加州大學錄取，而許多學校的錄取率卻不到10%。為了取得加州240多所私立高中的加州大學錄取率，紀事報整合了加州教育廳2022-23學年和2023-24學年的數據，以及加州大學的招生數據。

在舊金山Immaculate Conception Academy的加大錄取率最高，37%的畢業生被加州大學錄取。這所女子學校隸屬於克里斯托雷網路(Cristo Rey Network)，這是一個為低收入家庭學生提供勤工儉學計畫的學校系統。

在灣區，都布林的採石場巷學校(Quarry Lane School)的加大錄取率最高，達48%。它是東灣地區唯一一所提供國際文憑課程(IB)的私立學校。加州頂尖的加大錄取私立學校是阿奎那斯國際學院(Aquinas International Academy)，這是一所線上學校。

一所學校的加大錄取率高，並不一定意味著它在幫助學生做好入學準備方面做得好。招收更多高收入、高學歷家庭學生的私立學校，無論學校本身的教學品質如何，都有可能輸送更多學生進入加大。

紀事報運用統計分析方法，考慮了這些人口統計差異，對公立高中的加大錄取率進行了排名。然而，由於私立高中無需向加州教育機構提交人口統計信息，因此無法採用類似的方法對私立高中進行排名分析。儘管如此，加大的原始錄取率數據對家長和學生來說仍然可能有用。

低收入 加州大學 灣區

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