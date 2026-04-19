私校資訊／加州私校資源豐富 滿足家庭多元需求

私立學校的師生比例小、互動更多，適合資優教育及需要關注的學生。（美聯社）

加州 擁有全美頂尖且多元的私立教育體系，涵蓋超過3萬所私立學校、50萬名學生。這些學校以嚴格的學術課程、極低的師生比例及顯著的知名大學升學 率而聞名。

★三類私立學校 各有特色

加州的私立學校主要有三類：營利性的私立學校(Private Schools)，宗教性的教區學校(Parish schools)，以及非營利性的獨立學校(Independent Schools)。

據加州教育廳(California Department of Education，CDE)官網數據，2024-25學年，加州登記在冊的私立學校有3萬3579所，其中學生少於六人的私校有3萬621所，學生總計54萬5740人。

加州的教區學校(Parish Schools)主要由當地的天主教會教區營運，涵蓋學前教育、小學、初中以及高中。這些學校將學術教育與天主教信仰相結合，旨在培養學生的精神與智力成長。

加州獨立學校協會(California Association of Independent Schools，CAIS)創立於1941年，當時僅有21所會員學校。但CAIS稱，現在加州各地已發展到234多所獨立的小學、初中和高中，為近9萬3000名學生提供服務。

川普推動公費讀私校計畫，推動K-12學生使用州政府資助的代金券、稅收抵免或教育儲蓄帳戶就讀私立學校。（記者丁曙／攝影）

據教育周刊(Education Weekly)報導，2022-2023學年，加州私立學校入學人數增至學生總數的近8.8%，約56.3萬名學生，達到自2007-2008學年以來的最高水準。此前，2021-2022學年入學人數增加了3.9%。

加州私立學校的發展受到全國大環境影響。教育周刊報導，川普政府一項新的聯邦稅收抵免獎學金計畫將於2027年1月啟動，允許對私立學校獎學金捐款提供聯邦稅收抵免，全國範圍內的稅收抵免總額可能高達數十億元。截至2026年，全國已有超過150萬K-12學生使用州政府資助的代金券、稅收抵免或教育儲蓄帳戶(ESA)就讀私立學校。

另一方面，私立學校的師生比例小、互動大，老師的干預和輔導更多，適合資優教育及需要關注的學生，畢業生升大學和進名校的比率相較公立學校明顯高出一截。

「美國新聞及世界報導」(U.S. News & World Report)去年分析了加州2452所私立幼兒園、小學、國中和高中，提供了學校簡介和評價，幫助學生和家長找到最適合自己的私立學校。

至於私立學校的收費沒有統一標準，因為所在地區、學校開支以及學費以外的資金來源不同有較大差異。例如，有些教會為在地教區的學校提供津貼，而非教會私校則沒有此類補助。不過私校的學費大致在2萬至5萬元之間，另加註冊、書籍、校服、活動等費用。

加州的教區學校將學術教育與信仰相結合，旨在培養學生的精神與智力成長。（美聯社）

★教會學校 知識信仰兼備

位於南加州聖地牙哥縣拉荷雅(La Jolla)教區的主教學校(The Bishop's School)是一所獨立的大學預科走讀學校，招收在地6年級至12年級的800名學生。該校成立於1909年，隸屬於聖公會(Episcopal Church)。

主教學校致力於培養兼具智慧與品格的學生，鼓勵他們獨立思考、協作學習、提升自我認知，懷抱遠大目標。學校的願景在於探索打造學生最佳的學習與成長環境。該校師生比例9：1。

有些教會為在地教區的學校提供津貼，有意就讀教會學校的家庭可申請獎學金。(美聯社)

據該校官網介紹，2025-2026學年6至12年級的學雜費約為4萬9600元；書籍、iPad及其他費用約600元，校服約350元；體育、藝術及其他雜費1000元等。此外，校車往返交通費3400元，單程交通費2250元。

兩位華裔校友侯健坤(James Hou)和Shirley Xu，於2023年榮膺雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)學者。其中，侯健坤的課題是研究即時和精準提供地震傷亡信息，對於救災賑災、減少傷亡等很有參考價值。

西嶺女中校友玫瑰公主邵霞，暢談西嶺女中的學習經歷。（記者丁曙╱攝影）

★玫瑰公主 西嶺女中校友

位於華人聚集的聖蓋博谷Pasadena市的西嶺學校(Westridge School)是一所私立女子學校。據該校官網介紹，學校致力於招收多元化的學生群體，反映大洛杉磯地區的文化和社會經濟多樣性。為讓更多符合資格的女孩入學就讀，2025年已向約四分之一、符合資格的學生家庭，提供了超過380萬元的助學金。

學校相信，各種形式的多元化是蓬勃發展的學習環境的重要組成部分，能為所有學術活動帶來必要的平衡和深度，並為學生提供廣闊的視野和批判性思維的機會，使她們能夠成為富有同情心的領導者和優秀公民。

據學校官網介紹，2025-2026年學雜費，該校小學部(4-6年級)3萬950元、初中部(7-8年級)4萬5300元，以及高中部(9-12年級)5萬1200元。此外，還有新生註冊費每位2000元，書籍150元至200元(僅限高中學生)，以及新校服 235元。

2015年的華裔玫瑰公主(Rose Princess)邵霞(Simona K. Shao)即是該校友友，她說，12年級生膺選玫瑰公主，既要完成高中最後階段課程，又要忙於申請大學，還要參加社區服務，忙得不可開交。所幸西嶺女中對自己特別照顧，盡量配合她的時間表，安排補課和輔導時間，不誤學業。後來，邵霞接連接獲賓州大學(UPenn)華頓(Wharton)商學院和哥倫比亞大學(Columbia University)文理學院的錄取通知書。她表示，西嶺女中的學習經歷和玫瑰公主的社區服務，為她鋪設了邁向常春藤盟校的階梯。

高爾夫球好手張斯洋(左)也畢業於太平洋私立學校，右為該校創辦人兼首席執行總裁朱凱麗。（本報資料照片）

★華人辦校 分享台美資源

位於橙縣爾灣地區的太平洋私立學校(Pacific Academy)成立於2011年，最初只有18名學生，但在過去十多年健康發展。該校創辦人兼首席執行總裁朱凱麗(Kelly Chu)來自台灣，她指出，太平洋學校已發展成為一所獨具特色的學校，一直保持著100%的大學錄取率和80-90%的加州大學(UC)錄取率，並且每年都有一至三名學生進入全國排名前十的大學。在Niche教育發布的「2025年橙縣最佳私立學校」年度報告中，該校榮膺橙縣K-12私立學校前三名和私立高中前四名，以及加州私立學校第20名。華裔高爾夫球好手張斯洋也是該校畢業生。

據該校官網介紹，學費標準依初中/高中以及本地學生/國際學生畫分。2025-2026學年，六年級本地生1萬7700元，國際生2萬9300元；7至12年級，本地生2萬2500元，國際生3萬8900元。

駐洛杉磯經文處教育組組長李政翰、祕書陳姵汝以及橙縣文教中心主任蕭蓓如，曾於2024年10月25日參觀了該校，聽取了朱凱麗等人介紹該校的中、英、西三語沉浸式教學，雙方分享台美教育資源，深化合作交流。