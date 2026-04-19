身心健康／放飛自閉兒 媽媽伴他逐夢

Bryant是目前全美極少數、甚至可能是唯一一位取得飛行資格的自閉症青年。(Emily秦提供)

當華人移民 家庭有自閉症孩子，父母往往在期待與憂慮之間徘徊：一方面希望孩子能被社會理解與接納，另一方面又擔心他在學習與生活中遭遇挫折。Emily秦就在陪伴自閉症兒子Bryant的成長過程中，經歷過不少常人想像不到的困難，也有許多讓人淚目的奮發圖強的經歷。

Emily秦與先生育有兒子Bryant，今年已19歲。回憶起兒子的成長歷程，Emily秦說，Bryant差不多4歲時，到入學前班的年齡。有一次，她帶兒子到醫生朋友家作客，對方注意到Bryant在與人交流時，鮮少與人眼神對視，語言表達也不多。由於Bryant聰明伶俐，在音樂與繪畫方面展現過人天賦，且從小對機械有濃厚興趣與高度專注力，Emily秦起初並未太在意。

坎坷求學 她多次評估

直到友人的提醒，且Bryant入學後，Emily秦才帶Bryant前往專業機構進行評估，最終得到的結論：Bryant屬典型的自閉症患者。

Emily秦表示，她在移民美國前，曾在中國家鄉的小學任教，從未聽過「自閉症」這個名詞。過去接觸到的，多半只是性格內向的孩子，在學習與生活上並無明顯差異，也沒有「自閉症」的概念。更何況，許多內向的孩子長大後，也會逐漸開朗，能正常工作與生活。因此，當醫生給出鑑定結果時，身為母親的她內心十分難過，同時也開始主動了解自閉症相關知識，希望能為孩子找到改變與成長的可能。

在學校建議下，Bryant被安排進為自閉症學生準備的特殊教育班，校方表示，若孩子情況改善，將有機會轉回普通班。然而，實際情況卻讓Emily秦感到失望。她認為，這樣的安排不適合兒子。特教班的課程進度明顯落後於普通班，一年僅學習約30個英文單詞，數學也僅限100以內的加減法。對Bryant來說，一周作業往往只需5至10分鐘便能完成，學習內容無法滿足他的求知需求。

因此，Emily秦主動要求校方為兒子重新制定「個別化教育計畫」(IEP)，並多次要求增加IEP會議次數，希望能協助兒子盡早回到普通班，但校方始終以各種理由婉拒。

直到小學即將畢業，Emily秦認為已不能再拖延，堅持要求為兒子進行獨立評估。校方提供三名心理醫師名單，她選擇其中一位聖地牙哥的醫師。經過完整評估後，醫師建議她向學區申請新的IEP。兩個月後，在心理醫師協助下，學區終於同意讓Bryant轉回普通班就讀。

新的挑戰，也隨之而來。由於長期在特教班，Bryant在小學階段的基礎課程明顯不足，Emily秦只能自費為他請老師補課，將過去未學到的內容逐一補上。升入中學後，即便經過補強學習，課業仍顯吃力，一部分課程在普通班上，而演講與英文等，則前往特教班。令Emily秦感到欣慰的是，無論在什麼環境，Bryant始終保持快樂。直到高中即將畢業，Bryant才真正知道他屬於自閉症群體。

兒開飛機 她坐在後座

目前，Bryant已高中畢業，正在一所社區學院就讀。除了在歌唱與繪畫方面持續展現才華外，他更投入學習駕駛飛機。Emily秦表示，為鼓勵兒子，從操作模擬器到真正飛上藍天，她一路陪伴左右。據飛行教練指出，Bryant是目前全美極少數、甚至可能是唯一一位取得飛行資格的自閉症青年。

Emily秦感慨說，近年來，華人家庭中有自閉症孩子的情況逐漸增加，家長在子女就學問題上必須格外謹慎，選擇何種學校與班級前，一定要「三思而後行」。她也提醒，一旦確定孩子屬於自閉症，家長切勿因心理壓力而將孩子與外界隔絕，或因羞於啟齒而拒絕鑑定與評估。相反地，應坦然面對，而不是逃避。

她特別強調，在南加州，有許多協助自閉症家庭的非營利組織，例如華人創辦的In You機構，能為家長與孩子提供支持與資源。作為自閉症孩子的家長，更應主動接受這些關懷與幫助，讓孩子在理解與陪伴中，走出屬於自己的一條路。

在許多華人家長眼中，飛行是高風險的專業訓練；但對Emily秦而言，這是一條必須陪孩子一起走的夢想之路。當兒子Bryant展現優秀專注力與對機械的熱愛，希望駕駛飛機時，她沒有退縮，選擇坐上飛機後座，並因此一度遇上嚇人的險情，不過Emily秦從未退縮。

Emily秦表示，兒子Bryant最大的夢想，是成為飛行員，駕駛飛機翱翔天際。為實現這個夢想，在兒子未滿16歲時，她就為兒子尋找飛行學校。

然而，由於年紀尚輕，加上飛行訓練本身具一定風險，起初多家學校都不敢收被確診自閉症的Bryant。經過多次溝通與努力，最終在艾爾蒙地市機場，一位華人教練願意破例指導Bryant，讓他學習駕駛一架可搭載四人輕型飛機。

Bryant最大的夢想是成為飛行員，駕駛飛機翱翔天際。(Emily秦提供)

空中遇險 她讓兒安心

Emily秦坦言，為鼓勵兒子，也為給予更多勇氣，她決定陪同上機，每次都坐在飛機後座。「我坐在後面，兒子開飛機時心裡也會比較穩定。」 為孩子能實現夢想，即使赴湯蹈火，她在所不惜。

2025年4月的一天，在教練陪同下，Bryant駕駛飛機飛往聖塔芭芭拉市立機場，Emily秦同樣全程隨行。該機場緊鄰海岸，就在飛機起飛、爬升至近4000英尺高空時，意外突然發生，Bryant的左臂肘不慎撞開左側舷窗，強勁的氣流瞬間灌入機艙，飛機隨即向右側傾斜，並出現劇烈顫抖，情況一度十分危急。

坐在右側的教練神情緊張，Bryant也被突如其來的狀況嚇了一跳，驚呼一聲，身體隨著飛機傾斜倒向教練一側。就在這千鈞一髮之際，坐在後座的Emily秦大聲提醒兒子：「把窗子拉進來！」

聽到母親的喊聲，Bryant迅速回神，立即伸手將錯位的舷窗推回原位，並用力固定，直到飛機重新恢復平穩飛行。教練一邊努力協助控制飛機，一邊對Bryant的表現豎起大拇指，稱讚：「Good Job！」隨後也關心詢問Emily秦是否受到驚嚇。

經過一個多小時飛行，飛機最終平安降落艾爾蒙地市機場。落地後，教練回憶剛才的空中驚魂，直言Bryant的反應速度非常快，甚至比一般初學飛行的普通學員還快半拍。他指出，過去曾發生類似狀況，若反應稍慢，加上飛機機齡偏老，舷窗有可能被強烈氣流吹落，後果不堪設想。所幸這次有驚無險。

Emily秦還分享，在Bryant學習飛行中的高難度動作180度轉彎時，教練也曾事先徵詢她的意見，是否願意讓兒子嘗試具有風險的訓練。對此，她毫不猶豫回應：「兒子學駕駛飛機，完全由他自己選擇。但作為媽媽，無論上刀山、下火海，我都陪著他！」