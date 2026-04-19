投資未來／川普帳戶 5大未解之謎

家長、監護人及祖父母每年可向川普帳戶貢獻最高5000美元，可能需提交贈與稅申報。（取自123RF）

據CNBC報導，在大規模宣傳活動後，美國財政部 表示，已有約300萬個家庭為孩子在川普 帳戶註冊，遠超今年7月推出前的預期。

這筆「免費錢」可能是主要誘因。聯邦政府將對所有符合條件、出生於2025年1月1日至2028年12月31日的兒童一次性存入1000美元。愈來愈多的公司承諾為員工子女的帳戶匹配財政部存款，多個州的慈善家也承諾為部分符合條件的家庭提供種子資金。

「總統已呼籲全國企業領袖和慈善家參與這一計畫。」財政部長貝森特（Scott Bessent）在達拉斯經濟俱樂部演講中表示。

然而，除了初始存款之外，這些帳戶如何管理和投資仍存在許多未解問題。

負責管理全國Invest529計畫的Commonwealth Savers CEO莫里斯（Mary Morris）指出，「目前未解決的問題比已解決的還多。529大學儲蓄計畫是另一種有稅收優惠的投資選擇，幫助家庭為孩子儲蓄。」她補充道，「雖然有許多好處，但運作方式仍存在不少未知數。」

財政部在給CNBC的電子郵件中表示，「川普帳戶將成為積累財富的遊戲改變者。隨著我們接近7月4日帳戶啟動，財政部將公布更多令人興奮的細節與指導。」

帳戶驗證流程

目前尚不清楚川普帳戶的申請將如何驗證。

開設川普帳戶（又稱530A帳戶）需由父母或監護人提交IRS表格4547，可隨2025年報稅或通過TrumpAccounts.gov提交。之後將有一個「身分驗證流程」，預計5月開始。雖然細節尚未公布，但聯邦政府的種子資金預計將在7月4日到帳。

資金投資方式

川普帳戶網站展示了一個尚未發布的應用界面模擬，可追蹤部分股票收益。然而，財政部指導顯示，帳戶將投資於「廣泛的美國股票指數基金」，如共同基金或交易所交易基金，而非單一股票。

Kitces.com高級理財規畫專家莫雷蘭（Ben Henry-Moreland）表示，「這是一種巧妙的行銷手法，用一些熱門股票吸引投資者。」目前具體投資選項尚未公布。Vanguard研究指出，川普帳戶雖有「100% 股票投資選項」的優勢，但不像529帳戶會隨時間降低風險，逐步從股票轉向債券。

對股市可能的影響

根據CDC數據，如果每位新生兒都開設帳戶並收到1000美元資金，7月6日開市時，市場可能迎來超過350萬個帳戶的資金流入。假設每個帳戶再獲得1000美元雇主匹配及500美元家庭供款，市場資金流入可能達87.5億美元。

不過，這僅占日均市場交易量的1.7%，遠低於聯準會量化寬鬆時的資金流入。Stock Trader’s Almanac 研究主管米斯塔爾（Christopher Mistal）表示，如果計畫分多個交易日執行，對市場的影響將進一步被稀釋。

Invest America聯合創辦人利拉（Matt Lira）指出，「即便在一天內用所有孩子的資金交易，也只占當日整體市場交易量的一小部分。」Invest America也支付了川普帳戶的超級盃廣告費，並積極推廣這些兒童投資帳戶。

帳戶保管人

財政部表示，川普帳戶將由「指定金融代理」保管，但尚未公布具體身分。

莫雷蘭說，「我目前最關心的是操作問題誰將是保管人？」保管人需追蹤受益人的基礎資金（非課稅部分）及後續收益（需課稅），保管費也可能影響投資收益。

年度報稅與稅務影響

長、監護人及祖父母每年可向川普帳戶貢獻最高5000美元，可能需提交贈與稅申報，即便未超過2026年年度免稅額1萬9000美元。部分顧問質疑川普帳戶的贈與是否符合「即時受益」標準，可能觸發報稅義務。

提款時（包括家長、慈善機構及政府貢獻）如何課稅，仍需IRS後續指導。

佛羅里達州Plantation Tobias Financial Advisors CEO、註冊理財規畫師Marianela Collado表示，「這些帳戶類似IRA，提款時需按普通所得稅納稅。」若在59歲半前提款，可能需支付10%罰金（部分情況例外），投資者需保存稅前與稅後資金紀錄，以計算未來稅款。

若不追蹤稅後資金，未來提款可能需對全額納稅。利拉指出，金融機構需長期追蹤帳戶資金來源與稅務處理。

目前，顧問建議符合資格的家庭先開設川普帳戶以獲取「免費錢」，待所有資訊明朗後，再決定是否追加資金。