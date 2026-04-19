迷網的一代／為讚焦慮？ 社媒綁架青少年

家長不希望學齡前兒童花太多時間黏在iPad上，而影響學習新的社交與認知技能。（美聯社）

許多父母擔心科技接觸會如何影響幼兒的發展。研究顯示，學齡前兒童正以驚人的速度學習新的社交與認知技能，因此不希望他們花上好幾個小時黏在iPad上而影響成長。

據Child Mind Institue報導，青少年時期同樣是一個快速發展的重要階段，但社會卻很少關注青少年使用科技的方式。這比三歲孩子玩父母的iPhone 更加頻繁且私密，究竟會對他們產生什麼影響。事實上，專家擔心，社群媒體 與簡訊已經深深融入青少年生活中，並且可能正在增加焦慮並降低自尊。

年輕人自己也表示，這種擔憂並非沒有根據。英國公共衛生皇家學會（Royal Society for Public Health）曾對14至24歲的年輕人進行調查，詢問各大社群媒體平台對他們健康與幸福感的影響。結果顯示，Snapchat、Facebook、X（前身為Twitter）和Instagram都會增加憂鬱、焦慮、負面身體形象以及孤獨感。

間接溝通 錯過社交技能

青少年非常擅長讓自己在放學後到深夜之間保持忙碌。當他們沒有做功課時（甚至是在做功課的時候），往往都在網路上或手機上活動：傳訊息、分享內容、留言、滑動頁面等等。當然，在每個人都有Instagram之前，青少年也會想辦法打發時間，但他們更可能透過打電話或在購物中心與朋友見面聊天。看起來也許只是無所事事地閒晃，但其實是在嘗試與練習各種社交技巧，在無數即時互動中經歷成功或失敗，而今天的孩子卻逐漸失去這些機會。現在的青少年往往是盯著螢幕，而不是看著另一個人，來完成大部分溝通。

孩子如果習慣透過簡訊或線上交流，會錯過一些非常重要的社交技能。（美聯社） 女孩子在現實生活中通常不喜歡直接表達不同意見，透過簡訊似乎更容易說出真實想法。（美聯社）

「人類其實非常擅長解讀社交線索」，心理學家Catherine Steiner-Adair指出，「孩子們確實正在錯過一些非常重要的社交技能。當透過簡訊或線上交流時，肢體語言、面部表情，甚至聲音中細微的反應都被隱藏了。」

發送簡訊 降低風險壓力

間接溝通確實會為清楚表達設下一道障礙，但問題不只如此。學會交朋友是成長過程的重要部分，而友誼需要一定程度的冒險。無論是結交新朋友，還是維持既有友誼，都不可避免地需要承擔風險。當出現問題時，不論大小，都需要勇氣去誠實表達自己的感受，同時也要聆聽對方的想法。學會跨越這些情感的橋樑，正是友誼既有趣又令人緊張的原因。

Steiner-Adair指出，「健康的自尊有一部分來自於，即使在不同意他人或感到情緒風險時，仍然能夠說出自己的想法與感受。」

然而，當友誼主要透過網路與簡訊維持時，許多溝通中最個人化、甚至最令人緊張的部分就被移除了。發簡訊時更容易保持防備，因此風險較低。發送者看不到、也聽不到自己的話對對方造成的影響，而且因為對話不是即時進行，每個人都可以花更多時間思考回應。難怪許多孩子認為打電話「太有壓力」那需要更直接的溝通，而如果不習慣，就會感到害怕。

兒童已習慣在網路上消磨大量時間，即使進餐也捨不得放下手機。 （美聯社）

如果孩子沒有足夠機會在現實生活中與人互動、滿足自己的需求，他們長大後可能會對人類最基本的溝通方式，面對面交談感到焦慮。而隨著年齡增長，當人們開始面對戀愛關係與工作場合時，社交互動的風險只會更高。

過度比較 演變網路霸凌

另一個因為間接溝通而出現的重要問題，是人們更容易變得刻薄。心理學家Donna Wick指出，「孩子們在簡訊中說出的話，很多是他們永遠不會當面說出口的。」她表示，這種情況在女孩之中似乎尤其常見，因為她們在現實生活中通常不喜歡直接表達不同意見。

對青少年而言，同儕認同非常重要，但社群媒體讓相互比較變得頻繁，也帶來壓力。（美聯社）

「理想情況下，教育應該引導孩子在不破壞關係的情況下表達不同意見，但社群媒體往往鼓勵更極端的表達方式，反而更容易傷害關係。」Donna Wick說。

Steiner-Adair也認為女孩特別容易受到影響。「女孩更容易透過與他人比較來建立自我認同，因此更容易受到社群媒體的負面影響。」她指出，「自尊不足往往是問題的根源。當一個人對自己缺乏安全感時，可能會透過貶低他人來讓自己感覺好一些。」

對青少年而言，同儕認同非常重要。許多人像參選政治人物一樣在意自己的形象。而如今，孩子們還可以透過「按讚數」等數據直接看到別人有多喜歡他們。這很容易讓人過度在意外在形象。孩子可能花上數小時修飾自己的網路形象，試圖呈現理想化的一面。女孩會在數百張照片中反覆挑選要上傳的照片，而男孩則可能透過更誇張或極端的行為來吸引注意。在網路環境中，孩子甚至可能群起攻擊彼此。

青少年一直都會相互比較，但社群媒體讓這種比較變得更加頻繁，也帶來更多陷阱。當孩子瀏覽社群媒體時，看見別人的生活似乎都很完美，壓力自然增加。過去社會曾擔心雜誌模特兒經過修圖造成不切實際的理想，但現在連身邊的同學也可能修圖。更令人困惑的是，當網路形象與內心真正的自我不一致時，可能產生什麼影響。

Wick博士表示，「青春期與二十歲出頭的年輕人特別容易意識到外在形象與內在自我之間的差距。」這類似心理學中的「冒名頂替症候群（Imposter Syndrome）」。隨著年齡增長，人們逐漸建立能力與信心，這種差距會縮小。但如果長期擔心自己沒有看起來那麼好，卻又必須不斷維持那樣的形象，將會令人非常疲憊。

Steiner-Adair博士指出，「自尊來自於整合真正的自我。」如果一個人同時扮演太多不同角色，或花太多時間假裝成另一個人，就會更難對自己感到滿意。

被監視與被忽視 一體兩面

智慧型手機帶來的另一個巨大改變是：人們幾乎不再真正獨處。孩子會更新狀態、分享正在看的影片或聽的音樂，甚至使用可以顯示即時位置的應用程式。即使不主動分享，他們也隨時能收到訊息。因此孩子彼此之間似乎始終保持連結，對話彷彿永遠不會停止。

青少年非常擅長讓自己在放學後到深夜之間保持忙碌，即便如此，也不會錯過網路或手機上的活動。（美聯社） 現在的青少年往往是盯著螢幕，而不是看著另一個人，來完成大部分溝通。（美聯社）

「無論如何看待社群媒體上的『關係』，孩子幾乎沒有機會從中休息。」Wick博士指出，「這本身就可能帶來焦慮。每個人都需要暫時從親密關係與社交需求中抽離，獨處並恢復精力。如果缺乏這樣的時間，人就容易情緒耗竭，為焦慮提供滋生的土壤。」

然而，在高度連結的環境中，人們仍然可能感到孤獨。現在的孩子往往能非常清楚地知道自己何時被忽視。因為大家都有手機，通常回覆很快，所以當訊息遲遲沒有回應時，那種沉默會顯得格外刺耳。有時這可能是一種刻意的冷落，也可能只是線上關係逐漸淡化的結果。

過去如果有人要分手，通常必須面對面或至少打電話，但現在可能只是從螢幕上消失。孩子因此可能陷入自我懷疑，不斷猜想自己做錯了什麼。

智慧型手機讓人們幾乎不再真正獨處，孩子會更新狀態、分享正在看的影片或聽的音樂。（美聯社）

即使對話沒有完全結束，長時間等待回覆也會引發焦慮。人們會感覺自己被放在次要位置，而最基本的溝通需求也被延後滿足。

父母以身作責 管好自己

接受訪問的兩位專家一致認為，父母能做的最重要事情之一，是先管理好自己的科技使用。父母需要為孩子示範健康的使用方式。許多人會過度查看手機或電子郵件，不論是出於興趣還是習慣。孩子應該看到父母的臉，而不是低頭盯著螢幕。

父母應先管理好自己的科技使用，把完整的注意力留給孩子，讓孩子更有安全感。（美聯社）

家庭中可以設立「無科技區域」或「無科技時段」，在這些時間裡，包括父母在內的所有人都不使用手機。「下班回家時，不要一邊聊天一邊查看郵件。」Steiner-Adair博士說，「早上可以早起半小時處理訊息，然後把完整的注意力留給孩子。上學路上的車程也應該避免使用手機，因為那是與孩子交流的重要時間。」

減少科技使用不僅能為孩子提供平衡，也能增強親子關係，讓孩子感到更有安全感。孩子需要知道父母隨時可以幫助他們、傾聽他們的一天，或提供建議。

「父母與孩子之間關係的削弱，往往來自那些看似微小的分心時刻。」Steiner-Adair 博士提醒，「如果孩子開始轉向網路尋求建議，結果可能並不理想。科技能提供大量資訊，但它沒有家庭的價值觀，也無法根據孩子的個性與發展階段給出合適的回答。」

參與其他活動 建立自尊

此外，Wick博士建議盡可能延後孩子開始使用社群媒體的年齡。如果孩子已經在使用社群平台，父母可以加為好友並適度關注，但不應隨意查看孩子的私人訊息，除非有合理的擔憂。過度監視會破壞信任，孩子需要感受到父母相信他們是好孩子。

參加志願服務，可幫助孩子建立健康的生活方式，並與他人面對面交流。（取自123RF）

在現實生活中，幫助孩子建立健康自尊的最佳方式，是讓他們參與自己真正感興趣的活動，例如運動、音樂、拆解電腦或志願服務。當孩子從自己能做到的事情中獲得自信，而不是只在意外表或物質時，他們會更快樂，也更能在真實生活中取得成功。而這些活動通常也意味著與同齡人面對面交流，這更是額外的好處。