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封面故事／6種植栽 最容易引發過敏

編譯彭馨儀
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白鶴芋(Peace Lilies)常被當作復活節禮物或慰問禮，但易引起過敏及蕁麻...
白鶴芋(Peace Lilies)常被當作復活節禮物或慰問禮，但易引起過敏及蕁麻疹。(圖／123RF)

進入綠化空間，不想鼻塞、狂打噴嚏、眼睛癢、蕁麻疹，瑪莎史都華(Martha Stewart)品味生活網站訪問專家，列出六種最容易引發過敏的植栽。

1.垂榕(Weeping Fig)

學名Ficus benjamina的垂榕，葉片翠綠常被用作家居裝飾。但美國氣喘與過敏基金會(AAFA)的過敏專家約翰詹姆斯(John James)說，垂榕易引起過敏性鼻炎和接觸性蕁麻疹。

2.白鶴芋(Peace Lilies)

學名(Spathiphyllum)的白鶴芋英文有百合卻與百合無關，常被當作復活節或慰問禮。詹姆斯醫生指出送禮須慎重考慮，因白鶴芋也易引起過敏及蕁麻疹。

3.香龍血樹(Corn Plant)

檸檬萊姆龍血樹(Dracaena fragrans)葉片鮮豔寬大易於養護。但有花粉，詹姆斯建議避開以預防過敏性鼻炎和氣喘反應。

4.象腳王蘭(Yucca gigantea)

它可長到15呎高，不過醫生說，象腳王蘭可能會引發氣喘症狀。

5.芳香天竺葵(Scented Geraniums)

詹姆斯醫生說，天竺葵(Pelargonium)濃鬱的香味可能會刺激皮膚，導致蕁麻疹或接觸性皮膚炎。

蕨類植物(Ferns)因有孢子會裂開、會有花粉顆粒，易引發過敏。(圖／123RF...
蕨類植物(Ferns)因有孢子會裂開、會有花粉顆粒，易引發過敏。(圖／123RF)

6.蕨類植物(Ferns)

植物專家喬·穆薩(Joe Moussa)說蕨類植物有孢子會裂開、會有花粉顆粒引發過敏。

不過，即使有過敏，只要注意以下兩點，還是能享受室內植栽。

1.諮詢專家：可同步諮詢過敏專科醫師，以及園藝專家，考量自身過敏情況，提供家中光照條件，請專家推薦的居家植栽。

2.保持植物清潔：如果家中養的是像龜背芋(monstera)和蔓綠絨(philodendrons)這種大片葉子的植物，雖然葉子又大又漂亮，專家提醒，請一定要記得經常擦拭灰塵，保持葉片清潔。

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