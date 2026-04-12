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封面故事／腦霧和過敏 兩者有闗係？

編譯尤寶琪
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腦霧(brain fog)也是常見的過敏疲勞症狀；會讓人感到昏昏沉沉、疲憊不堪，...
腦霧(brain fog)也是常見的過敏疲勞症狀；會讓人感到昏昏沉沉、疲憊不堪，難以集中注意力。(圖／123RF)

說到「過敏」，多數人首先想到的大概都是眼睛癢、流鼻涕和打噴嚏不止等；但是，感到疲倦和頭腦昏沉又是怎麼回事呢？敏免疫風濕科醫師阿羅尼卡(Mark Aronica)告訴你，過敏與疲勞之間的關係。

過敏會導致疲勞，是因為你的身體要集中精力應對它認為的威脅，因為啟動免疫反應可不是件容易的事。

「當你接觸到過敏原，例如樹木花粉、草或黴菌時，你的身體會產生一種稱為細胞激素(cytokine)的物質，」阿羅尼卡指出；細胞激素是免疫系統釋放的一種蛋白質，可以幫助身體對抗外來物質；但細胞激素加上其他像是組織胺(histamine)的釋放，則是會導致鼻腔炎，進而引起鼻塞和氣道狹窄。

阿羅尼卡指出，另一個常見的過敏疲勞症狀則是腦霧(brain fog)；這一種會讓人感到昏昏沉沉、疲憊不堪，難以集中注意力的狀態。

「過敏引起的慢性發炎會導致那種思維遲鈍的感覺，」阿羅尼卡解釋，「你愈疲勞，就愈難在學校或工作中表現出色。如果你累到無法做平時會做的事情，比如鍛煉，就會對你的生活品質產生負面影響。」

但過敏在讓你感到疲憊不堪的同時，卻又會讓你難獲得所需的休息；這是因為組織胺和細胞激素在調節人體的睡眠-清醒周期(sleep-wake cycle)中扮演著至關重要的角色；當過敏反應打破了這種微妙的平衡時，就會導致入睡和保持睡眠變得更加困難。

如此一來，過敏性疲勞便會形成一種惡性循環，在白天搗亂你的作息，在晚上則是剝奪寶貴的睡眠。此外，還有不少過敏藥物，也都會讓你感到昏昏欲睡，進一步惡化過敏性疲勞。

想改善過敏與腦霧，阿羅尼卡建議，要先了解過敏原，避免將過敏原帶入屋內，服用抗過敏藥物或考慮接種過敏針，利用鼻腔沖洗和眼藥降低不適感，並注重睡眠衛生。

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