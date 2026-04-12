封面故事／花粉季降來臨 如何自保？

春天百花盛開，想出外踏青又怕過敏，第一步便是避免接觸花粉。（圖／123RF）

過敏季節又到了，這裡癢那裡癢的惱人情況又來了。流鼻水、眼睛發癢、咳嗽、打噴嚏都使人苦不堪言，專家表示氣候暖化、氣溫升高、極端降雨事件、生長季延長等氣候變遷 ，都導致過敏季節持續時間更長也更強，唯一幸運的是，治療過敏的方法也變得更加有效。本期周刊從過敏源頭到趕走過敏，系列文章希望對春季過敏者有幫助。

「社區公園那些花，開得好美啊」

「不要和我提花了，光用想的，鼻子就癢了。」

這兩句對話，就能看出不過敏的人，難以體會過敏者的生理感受。

導致春季過敏的頭號兇手便是花粉，美聯社整理出保護自己的幾種方法。

過敏季節到，流鼻水、眼睛發癢、咳嗽、打噴嚏都使人苦不堪言，幸運的是，治療過敏的方法也變得更加有效。（圖／123RF）

先預防：避免接觸

首先，控制過敏最好也最直接的第一步便是避免接觸花粉，即使天氣晴朗，也要關好車窗和家中門窗。密西根大學的過敏症專家貝克博士(James Baker)表示外出穿長袖衣服可以防止花粉接觸皮膚，有助於預防過敏反應，順便防曬。戴口罩也能有一定的防護作用，但對於眼睛過敏症狀幫助不大。

最好每天更換衣物，回家後就洗澡，確保徹底清除頭髮、身上的花粉。如果不能每天洗頭，外出時可以戴帽子或圍巾遮住頭髮。不要穿著外出的衣服上床睡覺，因為花粉會沾到床上。專家建議也可以用生理食鹽水沖洗眼睛和鼻子，有助於清除花粉。

專家指出像Claritin（圖）、Allegra、Zyrtec這類口服過敏藥雖然有效，但因是經由口服吸收，藥效發揮的速度可能沒那麼快。(取自Amazom網站)

專家指出像Claritin、Allegra、Zyrtec（圖）這類口服過敏藥雖然有效，但因是經由口服吸收，藥效發揮的速度可能沒那麼快。（取自Amazom網站）

過敏了：藥物處理

如果已經開始過敏，非處方鼻噴劑是最佳解方之一，但施用方式不當反而會刺激鼻腔，噴嘴應向外傾斜，朝耳朵方向，勿垂直插入鼻腔。專家指出像Claritin、Allegra、Zyrtec這類口服過敏藥雖然有效，但因為是經由口服吸收，藥效發揮的速度可能沒那麼快。若過敏症狀已影響到睡眠、工作、讀書品質，建議預約過敏專科醫師，目前有些藥物可以訓練免疫系統，不再對過敏原產生過度反應。

專家指出像Claritin、Allegra（圖）、Zyrtec這類口服過敏藥雖然有效，但因是經由口服吸收，藥效發揮的速度可能沒那麼快。(取自Amazom網站)

至於社群媒體或名人流傳的一些偏方如吃當地蜂蜜來接觸花粉以產生抗體，已被證實無效，過敏醫師解釋，這是因為蜜蜂採蜜的花朵，通常不含會引起過敏症狀的「空氣傳播花粉」。

社群媒體或名人流傳的一些偏方如吃當地蜂蜜來接觸花粉以產生抗體，已被證實無效。（圖／123RF）

過敏城：五城入列

隨著氣候變遷，冬季變得更溫暖，植物生長季也隨之延長，花粉停留在空氣中的時間增加，導致過敏季節變得更長且更嚴重，去年便是史上最劇烈的過敏季節的之一，東南部地區尤為明顯。「美國氣喘和過敏基金會」(Asthma and Allergy Foundation of America)每年發布的「過敏之都」排名，根據非處方藥使用情況、花粉濃度、過敏專科醫生數量，選出過敏患者最不宜居的城市，今年排名前五分別為：愛達荷州博伊西(Boise)、加州聖地牙哥(San Diego)、奧克拉荷馬州土爾沙(Tulsa)、猶他州普若佛(Provo)、紐約州羅徹斯特(Rochester)。

過敏源：花草樹木

該基金會也指出，最常見的致敏樹木花粉包括樺樹、雪松、白楊、楓樹、榆樹、橡樹、胡桃樹；引起過敏症狀的草類包括百慕達草(Bermuda grass)、石茅(Johnson grass)、黑麥草(rye)、肯塔基藍草(Kentucky Bluegrass)。

據氣象機構AccuWeather預測，今年美國29州的花粉濃度預計將居高不下，隨著春季氣溫回升，花粉濃度將向北蔓延。樹木花粉季於2月下旬在南加州、亞利桑納州南部、墨西哥灣沿岸大部分地區開始，3月和4月花粉濃度持續攀升並擴散；太平洋西北地區的樹木花粉季將比往年提前開始，並持續數周偏高。新英格蘭部分地區的樹木花粉濃度則因為春季氣溫較低且降雨量較少，今年可能會低於歷史平均值。

控制過敏，外出穿長袖衣服可防花粉接觸皮膚，戴口罩也能有一定的防護作用。(圖／123RF)

草類花粉 6、7月高峰

草類花粉通常會在樹木花粉消退後開始增加，AccuWeather氣象學家預測6、7月北部平原和五大湖地區的草類花粉濃度將提前出現高峰，同一期間芝加哥、聖路易斯、明尼阿波利斯的草類花粉濃度可能達到極高。德州的草類花粉濃度可能在幾周內高於平均，但與北部地區相比持續時間可能較短。

雜草花粉如豚草(ragweed)、薊草(thistle)、蒿屬植物、艾蒿(mugwort)等雜草的花粉通常在夏末秋初達到高峰。預計今年雜草花粉濃度最高的地區將在洛基山脈地區。

AccuWeather資深氣象學家雷伯特(Alan Reppert)指出，氣溫和降雨量決定了花粉的釋放和濃度飆升的速度。暴雨可以暫時淨化空氣，但只需幾天乾燥多風的天氣，花粉濃度就會陡增。強風則能將花粉吹到幾十甚至幾百哩之外，吹上數千呎高空再落回地面。而較遲的春季霜凍會在短時間內降低樹木花粉濃度，但會在花粉季後期增加花粉濃度，尤其是花期較早的樹木更容易受此影響。