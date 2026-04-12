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星座／處女座進步顯著 雙魚座從零學起

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牡羊座

總運指數：★★☆☆☆

感性與理性的爭鬥在本周激烈上演。你很容易被捲進人情世故的紛爭中，該如何處理好這其中的關係，取決於你較著重實際、還是個人情感。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：巨蟹座

貴人星座：天蠍座

金牛座

總運指數：★★☆☆☆

這一周會感覺過得特別快，但絕不是因為快樂的時光讓你感到短暫，而是因為原本計畫的事情沒幾個能按時完成。不如事前就做好時間管理。

幸運色彩：梅子青

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

雙子座

總運指數：★★★☆☆

本周的好運就是個山寨貨，許多事情一開始讓你覺得還算順利，但在深入後就會遇到各種麻煩，還只能獨自承擔「客服」的角色處理善後事宜。

幸運色彩：墨玉綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

巨蟹座

總運指數：★★★★☆

值得高呼理解萬歲的一周，無論對生活有多少抱怨，戀人和家人都能夠理解與包容；工作、求財中遇到的難處可以得到同事、朋友的援助。

幸運色彩：辣椒紅

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

獅子座

總運指數：★★☆☆☆

好運將被雲霧所遮蓋，你的光芒本周無法被外界發現，隨之造成的最直接的影響便是人氣下滑。唯有讓自己的外型顯眼、或強勢表現才能改善。

幸運色彩：雲母白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

處女座

總運指數：★★★★★

本周運勢值得得意，愛情打響漂亮的守衛戰；學業上要取得較好的成績，基本功還得加強，進步異常顯著；財運讓人羨慕，但不能忽略財物保管。

幸運色彩：古銅青

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

天秤座

總運指數：★★★★☆

靠口才制勝的一周，甜言蜜語不會讓人肉麻，反而能增進兩人的感情；公司會議多發表自己的意見，上司會對你刮目相看；財富可靠動口生財。

幸運色彩：金杏橙

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

天蠍座

總運指數：★★★☆☆

極具前瞻性的一周，你看事情都能想得比較長遠，有不少事情都能被你預見，適合做一些長遠性的計畫，好為以後建橋鋪路。

幸運色彩：胭脂粉

速配星座：金牛座

貴人星座：水瓶座

射手座

總運指數：★★★★☆

這周運勢很給力，動手能力非常強，與人相處起來也很融洽，趁著好時機，不妨解決一些平時很棘手的事，能夠有不錯的成果。

幸運色彩：鑽石藍

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

摩羯座

總運指數：★★★☆☆

過去被擱置的事情，本周可以重新處理。你將能夠以全新的視角去看待那些曾經讓你覺得很棘手的問題，並且快速找到解決方法。

幸運色彩：松石綠

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

水瓶座

總運指數：★★☆☆☆

倒楣的事偶爾遇到，只是本周發生頻率比較高。不可靠的人往往是造成那些麻煩事的主因，做任何事盡量別和那些貪玩、光說不練的人摻和一起。

幸運色彩：深海藍

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

雙魚座

總運指數：★☆☆☆☆

開始要惡補一些必要的技能或知識。出於生活和工作需要，一些東西你不得不從零開始學，雖然會很辛苦，甚至想要逃避，但絕對有益無害。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：獅子座

貴人星座：摩羯座

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