我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Axios：美伊談判45天2階段停火條件 「伊朗避免毀滅最後機會」

鄭麗文明率團訪陸「鄭習會」預定4月10日登場 規格比照「連胡會」

料理功夫／客家艾草豬籠粄

伊蓮小姐
聽新聞
test
0:00 /0:00
完成品
完成品

小時候吃過舅媽做的艾草豬籠粄，米香與艾草香氣一直讓我難忘。後來終於買到新鮮艾草做出記憶中的味道，也在思念父親時帶去祭拜，這小小的豬籠粄承載的不只是食材，更是深深的思念。

材料：

糯米粉250克、在來米粉40克、艾草一把、絞肉300克、乾蘿蔔絲適量、蝦米30克、香菇2朵、油蔥酥適量、鹽巴適量、醬油些許、橄欖油30毫升（防止外皮沾黏用）、清水約250毫升、烘焙紙。

作法：

1.艾草葉清洗乾淨，跟水放入果汁機攪碎（大約200毫升）；乾蘿蔔絲泡水後切段，香菇泡水後切絲，乾蝦米清洗後濾乾水分備用。

2.拿個盆子放入糯米粉、在來米粉，接著把艾草汁倒入攪拌均勻。如果粉漿太乾加些清水，太濕則加些糯米粉調配，放旁邊醒 20分鐘。

3.平底鍋倒入絞肉翻炒出油，接著把切絲的香菇、蝦米一起翻炒出味，加入蘿蔔絲段、油蔥酥持續翻炒，最後倒入適量的醬油，撒些鹽後關火放涼備用。

4.把橄欖油抹在手掌內，粉漿糰用手掌壓出一張圓形餅皮，接著加入餡料，上面中間抓出一條線，捏出豬籠形狀，放在裁剪好的烘焙紙上，放入鍋中蒸約15～20 分鐘。

PS：用橄欖油抹外皮，是為防止粉皮龜裂。此次絞肉有加些肥肉，因此翻炒時不需加油，利用絞肉本身逼出的油即可。乾蘿蔔絲是客式餡料的靈魂，如果沒有，可利用新鮮蘿蔔絲替代。

捏出的糰子也可是圓球形不拘。如果可以買到月桃葉或是柚子葉當墊底，味道會更貼切，沒有的話用烘焙紙即可。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。

上一則

料理功夫／優格水果碗

下一則

料理功夫／蘿蔔糕2吃

延伸閱讀

料理功夫／奶油玉子燒

料理功夫／奶油玉子燒
料理功夫／雙色養生麵包

料理功夫／雙色養生麵包
好市多小籠包50個9元 華人：好吃不破皮 性價比高

好市多小籠包50個9元 華人：好吃不破皮 性價比高
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

熱門新聞

校園民歌歷經50年，帶給更多人的是文化情懷與青春印記；圖為2025年11月22日於台北大巨蛋舉行的「民歌大團圓」演唱會，共匯集了74位民歌手同台。(照片提供：中華音樂人交流協會)

封面故事／民歌50年 飄洋過海北美有約

2026-03-29 16:15
蘋果富含纖維、抗氧化物質與碳水化合物，對整體健康有明顯益處。(圖／123RF)

養生／每天持續吃一顆蘋果 健康潛在反應驚人

2026-03-29 02:07
2019年2月19日空軍發布蘿倫·克萊姆上尉坐在T-38型噴射教練機後座的照片，當時她被分派至第13轟炸中隊，正在接受B-2轟炸機的換裝訓練。(取自美國空軍)

人物／ 神祕的B-2轟炸機亞裔女飛官

2026-03-29 02:27
在全球以英語為主導語言的時代，美國大學英語系文憑竟被視為一項「回報不佳」的投資？(作者按照內文情境以AI生成)

教育／美國大學英語系畢業 注定低薪？

2026-04-05 11:50
竹筍膳食纖維豐富，是高鉀食材，有助改善三高、預防大腸癌。（圖╱123RF）

養生／新入榜超級食物竹筍 可降血糖抗發炎

2026-03-29 13:57
睡眠對修復身體與大腦、增強免疫力、調節情緒、平衡飢餓感荷爾蒙等重要功能扮演重要角色；示意圖。（圖／123RF）

養生／養成2睡眠習慣 助延長壽命

2026-03-22 02:07

超人氣

更多 >
美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機

美國營救飛官細節曝光 放棄兩架MC-130J特戰運輸機
美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲

美軍營救飛官全過程曝光 墜機躲岩縫苦熬、百人部隊險遭圍殲
「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉

「他們威脅輪姦」 河南少女在柬跨洋求救 案情大反轉
紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避

紐約州新法禁拒收現金 部分商家仍走灰色地帶規避
全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1

全美派對學校榜單出爐 加州這所大學名列第1