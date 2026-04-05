料理功夫／客家艾草豬籠粄

完成品

小時候吃過舅媽做的艾草豬籠粄，米香與艾草香氣一直讓我難忘。後來終於買到新鮮艾草做出記憶中的味道，也在思念父親時帶去祭拜，這小小的豬籠粄承載的不只是食材，更是深深的思念。

材料：

糯米粉250克、在來米粉40克、艾草一把、絞肉300克、乾蘿蔔絲適量、蝦米30克、香菇2朵、油蔥酥適量、鹽巴適量、醬油些許、橄欖油30毫升（防止外皮沾黏用）、清水約250毫升、烘焙紙。

作法：

1.艾草葉清洗乾淨，跟水放入果汁機攪碎（大約200毫升）；乾蘿蔔絲泡水後切段，香菇泡水後切絲，乾蝦米清洗後濾乾水分備用。

2.拿個盆子放入糯米粉、在來米粉，接著把艾草汁倒入攪拌均勻。如果粉漿太乾加些清水，太濕則加些糯米粉調配，放旁邊醒 20分鐘。

3.平底鍋倒入絞肉翻炒出油，接著把切絲的香菇、蝦米一起翻炒出味，加入蘿蔔絲段、油蔥酥持續翻炒，最後倒入適量的醬油，撒些鹽後關火放涼備用。

4.把橄欖油抹在手掌內，粉漿糰用手掌壓出一張圓形餅皮，接著加入餡料，上面中間抓出一條線，捏出豬籠形狀，放在裁剪好的烘焙紙上，放入鍋中蒸約15～20 分鐘。

PS：用橄欖油抹外皮，是為防止粉皮龜裂。此次絞肉有加些肥肉，因此翻炒時不需加油，利用絞肉本身逼出的油即可。乾蘿蔔絲是客式餡料的靈魂，如果沒有，可利用新鮮蘿蔔絲替代。

捏出的糰子也可是圓球形不拘。如果可以買到月桃葉或是柚子葉當墊底，味道會更貼切，沒有的話用烘焙紙即可。

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