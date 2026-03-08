封面故事／看跪冰痛哭 被「璃來龍」感動

長曲比賽結束後，木原龍一(右)在場上痛哭，三浦璃來(左)溫柔安慰。(路透)

在米蘭冬奧為日本 摘下雙人花式滑冰史上首金的「璃來龍」三浦璃來與木原龍一，達成滑冰生涯奧運、世界錦標賽、四大洲錦標賽，以及大獎賽總決賽的「金滿貫」，也是冬奧的感人話題與美談。

三浦璃來與木原龍一在2月16日在冬奧拿出職業生涯最佳表現，從短曲排名第五，強勢逆轉拿下金牌。這是首度有日本組合在冬季奧運的雙人花式滑冰賽事奪金。

長曲打破紀錄 逆轉奪金

三浦璃來與木原龍一在短曲(short program)拿下73.11分，於長曲(free skate)拿下158.13分打破世界紀錄，最終扭轉在短曲暫居第五的劣勢，以總分231.24分收下金牌。

他們在長曲的分數刷新世界紀錄，這是日本花滑名將羽生結弦2018年在冬季奧運會奪得個人金牌後，日本隊再度獲得花式滑冰奧運金牌。

24歲的三浦璃來與33歲的木原龍一稍早也協助日本在本屆米蘭-科爾蒂納（Milan-Cortina）冬季奧運會花滑團體賽，連續兩屆冬奧抱回銀牌。

他們選用電影「神鬼戰士」(Gladiator)、由波伽利演唱的主題曲-「在你手心」一曲為音樂，在氣勢磅礡的音樂配合下，拿出精采表現，帶給觀眾節奏明快、具有感染力的演出。

樂曲結束的那一刻，木原龍一在場上痛哭，兩人跪在冰面喜極而泣、相互安慰的畫面，感動許多人。全場觀眾在他們演出過後，起立鼓掌致意。

歷經失敗孤單 絕地重生

如果了解兩人從失敗、孤單到這奪金，才能體會木原龍一為何會哭成這樣。

在奪下這面金牌之前，背後有一段絕望的人生。木原龍一本已放棄滑冰夢，但有了三浦為伴，他白天打工、清晨與深夜再回到冰場拚命。三浦璃來也有同樣的狀況，她在自我懷疑她困惑。

產經新聞、每日新聞報導，日本在賽後的表演賽(Gala)共派出三個項目的獎牌得主、合計六人參演。「璃來龍」兩人隨著美國人氣歌手賈斯汀(Justin Timberlake)的樂曲登場，展現招牌的扭轉托舉(Twist Lift)與死亡迴旋(Death Spiral)，炒熱全場氣氛。

演出中，三浦向觀眾揮手互動，尾聲木原抓住三浦單腳華麗旋轉，將全場氣氛推至最高潮。

表演途中出現一段小插曲，木原察覺三浦服裝背後拉鍊沒有拉好，立刻在編舞動作間臨機應變、若無其事地替她拉好，展現充滿默契的「神救援」。

三浦事後接受媒體訪問時笑說，「真的好開心，不過其實我忘了拉背後的拉鍊，是龍一在演出途中發現，然後在中段跳舞的時候幫我拉上的。」

呼應長曲逆轉奪金當天，三浦安慰落淚的木原時，曾經留下「今天我是姊姊」的名言，木原也幽默回應媒體，「今天換我當哥哥了。」

米蘭冬奧落幕，引發話題的花式滑冰雙人組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一行程滿檔。(中央社)

奧運舞台逐夢 無可取代

回顧這場奧運之旅，三浦形容這個舞台是「所有選手夢想的地方，是無可取代的存在」，木原則笑著表示，「雖然也有辛苦的時候，但最後真的很開心，是很特別的地方。」

三浦補充說，「這真的是一屆非常棒的奧運。」木原則說，「我學到了直到最後都不放棄的重要性。」

至於接下來的安排，木原表示，「現在腦袋是空的，什麼都還沒想。」三浦則是說，「首先想要把這次的成果向大家報告，同時好好珍惜和家人相處的時間。」

壓軸謝幕時，兩人與女子單人花滑銀牌得主坂本花織一同鞠躬、觸摸冰面向賽場致意。三浦表示，「就是抱著感謝的心情，我們三個一起，把感謝傳達給這片冰。」

談到這屆奧運讓更多日本觀眾認識雙人滑冰，木原坦言這正是兩人的重要目標之一，「如果能透過這次奧運，讓更多人知道雙人滑冰，我會非常開心，也會覺得我們一路努力走來是有意義的。」

展望未來，木原直言，希望日本雙人滑不要在這一代止步，「想讓更多、更多人認識雙人滑冰，也希望有一天能像單人滑冰一樣，讓日本被稱為『雙人花滑強國』。」

坂本花織在表演賽中帶來由前冰舞選手小松原美里編排的新節目，隨電影「大娛樂家」名曲A Million Dreams自由伸展滑行。即將於本賽季結束後引退的坂本花織表示，「除了傳達至今的感謝，也想在最後讓大家看到我一路走來的努力。」