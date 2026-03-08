封面故事／問「璃來龍」關係 笑答大家自由想像

三浦璃來與木原龍一在花式雙人滑冰長曲項目的精采表現，強勢逆轉拿下金牌。(路透)

米蘭冬奧 落幕，引發話題的日本花式滑冰雙人組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一，行程滿檔出席多場記者會。面對「兩人是什麼關係」的提問，木原回答「算是戰友吧」，三浦則說「在一起理所當然，像是家人一樣」；兩人最後笑著表示，「交給大家自由想像吧。」

「璃來龍」首先現身日本記者俱樂部舉行記者會，談到對家人的感謝，木原龍一表示，「我爸大概一直沒辦法為自己花錢，幾乎都為了我付出。我心裡一直覺得很過意不去。我用手機傳訊息跟爸爸說謝謝，也約好回家後用威士忌乾杯。」

三浦璃來則提到，自己從國中一年級起便獨自赴加拿大訓練，家人始終對她很掛念，「因為我有奧運這個夢想，他們還是毫無保留地支持我。現在還沒見到家人，回去後一定會親口表達感謝。」

主持人直接詢問，從不同角度來看，兩人的關係像是兄妹、朋友，甚至像是相聲搭檔，究竟哪個是正確答案。

超越兄妹、朋友、搭檔

三浦回答，「已經超越那種分類了吧」，木原形容彼此是「戰友」。三浦補充，「在一起是很理所當然的事，也像家人一樣。」最後木原笑著說，「剩下的就交給大家自己想像了。」三浦也笑著攤手說，「給大家想像吧。」

雙人滑究竟是男方還是女方較辛苦，兩人異口同聲表示「這題永遠沒有答案」，木原更打趣說，現在回答恐怕會引發爭執。

被問及短曲失誤後如何重新振作。木原表示，比賽結束後返程的巴士上，他心情非常低落，但在與搭檔簡短回顧後，他突然意識到，現在不是消沉的時候。於是他主動說，「明天一定要滑到接近160分，我們兩個一起贏。」

他表示，當時其實不是突然恢復精神，而是一種逼著自己重新振作的宣言。他們在車上向彼此約定，隔天要再次挑戰，也向巴士上隨行的教練與工作人員說「明天拜託大家了」，「可是之後，我又突然覺得很難過，就開始哭。」

他說，「隔天早上起床又哭了。吃早餐的時候，吃到菠菜的時候，不知道為什麼，邊吃菠菜邊哭。在賽前官方熱身時，又莫名其妙哭了，途中變成連自己為什麼在哭都搞不清楚的狀態。這樣的狀況，在我的選手生涯中從來沒有發生過，所以連我自己都完全不知道發生了什麼事，只是感覺很悲傷。」

璃來鼓勵 木原重新站起

木原表示，就在這樣脆弱的時刻，「璃來不斷鼓勵我，『我們一定可以，因為我們已經努力到這一步，絕對沒問題，比賽還沒結束。』一次又一次堅定地向我喊話，成為讓我重新站起來的重要力量。」

他還透露，賽前準備時，他打開行李箱準備拿熱敷貼，意外發現璃來在他裝熱敷貼的夾鏈袋上留下手寫訊息，「我們一定能做到」，看到的那一刻，他再度落淚。

「但那也是最後一次。我去洗了臉，把脆弱的自己全部沖掉。告訴自己：我已經重新站起來了，從這裡開始，我要再一次去拼搏勝利。」木原講述時，璃來一直專注地看著他，展現兩人深厚情誼。

「體育報知」報導，「璃來龍」組合於職業生涯中，完成奧運、世界錦標賽、四大洲錦標賽，以及大獎賽總決賽的制霸，達成難度極高的「金滿貫」(Golden Slam)壯舉。為表彰這項歷史性成就，木下集團代表木下直哉向兩人各頒發2000萬日圓、合計4000萬日圓(約25.6萬美元)獎金。日本奧林匹克委員會(JOC)與日本滑冰聯盟也將分別為金牌頒發500萬日圓、銀牌200萬日圓獎金。

米蘭冬奧落幕，花式滑冰雙人組合「璃來龍」三浦璃來與木原龍一出席記者會，木原講述時，璃來一直專注地看著他，展現兩人深厚情誼。(中央社)

親密搭檔 未來一起引退

兩人在記者會上被問到獎金要如何使用，兩人都是要回報一路支持他們的家人。三浦表示，「能一路走到今日，都是因為家人長期的支持，所以想先為家人使用這筆獎金。」木原也附和說，「真的讓父母辛苦了，如果可以，希望能送他們喜歡的東西作為禮物。」

至於若要互送禮物，三浦透露賽季期間禁酒，但笑說「木原選手非常喜歡威士忌，所以會送他威士忌。」木原則回應，「如果可以的話，想送璃來想要的化妝品」，接著還補上一句「不過有預算上限喔」，逗得現場笑聲不斷。

在被問及四年後的規畫時，33歲的木原坦言，「奧運結束後真的非常忙碌，還沒有好好面對自己。我們兩個也還沒有討論過。老實說，現在真的不知道。」

24歲的三浦璃來回答卻格外堅定。她表示，「雖然現在還不確定，但當木原選手引退的時候，就是我一起引退的時候。我絕對不會和其他人重新搭檔繼續下去。」

這番宣言瞬間在網路上掀起熱議，不少網友留言表示，「太熱血了」、 「未來也一直並肩走下去吧」、「這句話太沉重、太深刻了」、「兩人之間羈絆強到讓人想哭……。」