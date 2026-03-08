封面故事／回顧來時路／10歲那年 爸爸說：妳有3個媽媽

劉俊(左)對女兒劉美賢(右)爭取代表美國參加2022年冬奧會感到樂觀。(本報資料照／記者黃少華2019年11月23日攝影)

滑冰冠軍劉美賢 冬季公園秀美姿

世界日報2019年11月23日的報導 重溫原文

記者黃少華／舊金山報導

灣區華裔花樣滑冰選手劉美賢(Alysa Liu)身著粉色表演服，在市政中心廣場冬季公園滑冰場開幕式以其本賽季短節目的部分內容進行表演滑，完成了後內三周跳、勾手三周跳、燕式旋轉、弓身旋轉等諸多技術動作，伴隨配樂而表演的舞姿充分展現其藝術感染力。

今年14歲的劉美賢是在國際比賽中成功完成三周半跳的最年輕女選手。今年1月，首次參加成年組比賽的劉美賢便贏得了全美錦標賽女子單人滑冠軍，成為史上最年輕的全國冠軍。她在比賽中三次完成三周半跳，是首位達此成就的美國女子單人滑選手。

劉美賢表示，她每天會花大約兩小時對今年的同一套表演動作保持訓練，完善自己的表演內容和技術動作。為了繼續獲得更好的狀態和成績，劉美賢表示，明年需要在訓練中提升跳躍和滑行能力，包括掌握新的跳躍動作，讓自己在各層面的綜合表現做得更好。

劉美賢的父親劉俊(Arthur Liu)介紹，劉美賢馬上要前往義大利都靈參加國際滑聯青少年大獎賽總決賽，回國後馬上要投入明年1月份全美錦標賽的備戰。面對俄羅斯 新星特魯索娃今年能在一場國際比賽的自由滑當中完成三組四周跳的表現，劉俊認為，劉美賢目前的四周跳已經達到最高難度，仍然是國際頂尖水平。

今年9月份的國際滑聯青少年大獎賽普萊西德湖站比賽，劉美賢在自由滑當中表現出色，成為史上首位在一套節目中能先後完成阿克塞爾三周跳和勾手四周跳的女選手，並以總分208.10分奪冠，也使他成為2016年以來贏得青少年大獎賽女子單人滑冠軍的首位非俄羅斯選手。

由於年齡緣故，劉美賢要到2021-2022賽季才能夠參加成年級別國際花樣滑冰大賽。劉俊認為，只要劉美賢好好訓練，爭取代表美國參加2022年北京—張家口冬奧會的機會相當大。

劉美賢在屋崙滑冰中心訓練。(本報檔案照／記者劉先進2019年2月1日攝影)

冰后劉美賢 目標北京冬奧

世界日報2019年2月1日的報導 重溫原文

記者劉先進 ／屋崙報導

年僅13歲、史上最年輕的美國花式滑冰錦標賽女子單人冠軍劉美賢(Alysa Liu)， 17日在父親劉俊、教練利佩茲基(Laura Lipetsky)的陪同下召開記者會。她說，很希望參加在北京舉行的2022年冬季奧運，到中國比賽有特別意義，因這是父親的故鄉，她也能再見到奶奶。目前要加緊訓練，改善各方面的技巧。

劉俊說，劉美賢在賽事中成功完成三次三周半跳(triple axel)。為備戰冬奧會，會訓練更高難度的四周跳(quadruple jump)。

31日的屋崙滑冰中心內，面對十幾家媒體的長槍短炮，劉美賢揮灑自如，從容應對，不時露出笑容。她手中一直玩耍中橡皮泥，在訓練途中則和教練利佩茲基有說有笑。

提起女兒，劉俊很自豪。他說，劉美賢奪冠中創造多項紀錄。是美國歷史上第一個在短曲 (規定花式項目) 中做出一個「三周半跳」的選手，也是在長曲 (自選花式項目) 中唯一做出兩個「三周半跳」的選手。

劉美賢每周訓練25個小時，但樂在其中。她回憶說，比賽前並未想太多，只希望盡快完成動作，選擇跳三周半，是因為比賽高手如雲，「你必須表現得足夠優秀。」 在得知拿到冠軍的那一刻，她既震驚又開心興奮，還特別將獎杯給劉俊，「爸爸為我付出太多，每天開車載著我訓練，花費時間和金錢。」

生活中的她喜歡打遊戲、騎腳踏車、購物，但還有特別愛好，差不多每年和弟弟妹妹一起去迪士尼樂園遊玩。中國新年馬上到來，劉俊按照傳統習俗會貼對聯，吃湯圓，大家互相用中文說新年快樂。這時候的女兒最喜歡的環節是拿到壓歲錢。

劉俊上世紀80年代末移民來美，如今是移民律師。五個子女都是透過捐卵代孕技術生出。他說，劉美賢八、九歲時，就常發問，「爸爸，為什麼我看起來不像中國人？」劉俊回答，「會等妳大一點再說」。直到劉美賢十歲時，才說出真相，並告訴她，「你有三個媽媽，一個是捐卵的媽媽，一個是懷孕的媽媽，一個是法律上收養你的媽媽。孩子非常天真，她如今一樣愛我，每次拿到冠軍，都把獎杯給我。最愛吃我每周做的餛飩，隔不久就要解饞。」

一家人感情非常好，每次睡前，劉美賢都會和爸爸說，「我非常愛你。」聽到這句話，劉俊一陣甜蜜。他希望女兒在接下來三年的美國花式滑冰錦標賽中獲得好成績，以獲得進軍北京冬奧的資格。

編按：屋崙即奧克蘭(Oakland)