封面故事／回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

記者林亞歆／庫比蒂諾報導
12歲的劉美賢(左)與15歲谷愛凌，於2018年1月參加北加州華人冬運會開幕晚宴。(本報資料照片)
12歲的劉美賢(左)與15歲谷愛凌，於2018年1月參加北加州華人冬運會開幕晚宴。(本報資料照片)

華人冬運開幕宴 滑冰小將支持

世界日報2018年1月19日的報導 重溫原文

記者林亞歆／庫比蒂諾報導

金山灣區因與太浩湖鄰近，啟發許多華人投入滑雪運動，為分享對冰雪運動的熱愛，表揚優秀的冰雪運動選手，由灣區滑雪熱心人、北加州華人體育運動協會、粵港澳海外聯誼會共同舉辦的華人冬季運動會18日晚間於庫比蒂諾舉行開幕晚宴，不僅許多滑雪、滑冰愛好者參加盛會，自由式滑雪全國冠軍古愛凌(Eileen Gu)與全美花式滑冰錦標賽12歲年齡組全美冠軍劉美賢(Alysa Liu)也特別出席。

主辦方表示，灣區滑雪組織發展久遠，自最初的郵件串，一直發展到後來的臉書社群、微信群，社群媒體更帶動雪友連結，滑雪積極人士成員目前已超過3600人。今年是首次舉辦北加州華人冬季運動會，很多比賽項目還有待建立，尤其冰上運動雖未列入本屆賽事，未來將有更多相關規畫。

在舊金山讀高中的谷愛凌三歲第一次滑雪，八歲開始學習自由滑雪，並在美國自由式滑雪全國錦標賽奪下冠軍。她表示，最初學滑雪學得很快，也在媽媽鼓勵下對滑雪產生熱愛，「最困難是克服摔跤的恐懼，若能成功轉換心境、完美落地，就是很棒的感覺。」對她來說，讀書與滑雪一樣重要，「現在我是周末滑雪、周間上課，希望未來能取得平衡，往職業選手方向發展。」

12歲年齡組女單花式滑冰冠軍劉美賢表示，自己每天花四、五個小時練習，「雖然累，樂在其中。」她指出，滑冰可以不斷給她新挑戰，學習新的跳躍、動作，都讓她很有成就感，「最難就是保持不受傷，我除了膝蓋受過很嚴重的撕裂傷外，骨盆和附近的肌肉也被拉扯很嚴重。」未來也希望能朝職業發展，邁向奧運之路。

劉美賢13歲獲得美國女子花式滑冰錦標賽冠軍，但因年齡太輕還無法參加任何國際賽事。...
劉美賢13歲獲得美國女子花式滑冰錦標賽冠軍，但因年齡太輕還無法參加任何國際賽事。(美聯社檔案照)

13歲劉美賢 本季無緣國際賽

世界日報2019年1月28日的報導 重溫原文

編譯組／灣區27日電

美國花式滑冰協會(U.S. Figure Skating)26日上午公布美國今年將參加的國際女子花式滑冰賽事與選手名單，不過，25日晚上剛獲得美國女子花式滑冰錦標賽單人冠軍的劉美賢(Alysa Liu)卻不在名單上。

來自灣區列治文市(Richmond)的劉美賢因為只有13歲，無法參加本季任何國際賽事，包括3月即將在克羅埃西亞舉行的國際青少年花式滑冰錦標賽，因為她年齡僅差五周，未能符合7月1日前必須年滿14歲的門檻。

不過，這個以超凡表現成為美國女子花式滑冰史上最年輕冠軍的小女孩，過去幾日來證明了一件事，那就是三周半跳(triple axels)是美國滑冰賽中重要的致勝關鍵。她說：「我贏了！我等不及回家繼續練習技巧！」

劉美賢目前已經成為美國女子滑冰界的新代表面孔以及美國回歸昔日榮耀的希望，這也是她即將要承受的壓力。繼美國女子花式滑冰選手柯恩(Sasha Cohen)在2006年義大利都靈(Turin)冬季奧運奪銀後，美國女子滑冰選手未再獲得任何奧運獎牌。

劉美賢要等到年滿16歲才有資格參加國際成人滑冰比賽，如果一切順利，北京冬奧將成為她首次亮相的國際成人滑冰比賽，屆時她可能已經是美國女子花式滑冰錦標賽的三屆冠軍。

目前4呎7吋高的劉美賢還在成長中，她面臨必須在成長中調整跳躍方式的挑戰。據了解，劉美賢回到灣區後，將開始練習高難度的四周半跳(quadruple jump)，還要改善她的旋轉姿勢。

劉美賢此次在美國女子花式滑冰錦標賽奪冠，讓外界將她與1994年在美國女子花式滑冰錦標賽中奪銀的關穎珊(Michelle Kwan)相比，關穎珊當年同樣也只有13歲，兩人都來自灣區。

谷愛凌 劉美賢

