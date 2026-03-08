封面故事／選曲與編舞 劉美賢完美詮釋

劉美賢的舞蹈，紐約時報舞蹈評論家姬亞·庫爾拉斯(Gia Kourlas)說：「她一個動作是單膝跪地，背部拱起，像狩獵女神黛安娜一樣，太有趣了。」(美聯社)

2024年當劉美賢 決定「重出江湖」的時候，她和父親劉俊以及教練迪古利耶爾莫(Phillip DiGuglielmo)約法三章：無論是訓練的進度和強度、服裝造型和音樂選曲，統統都由她說了算。可是幫她拿下2026米蘭-科爾蒂納冬季奧運女子個人花式滑冰金牌的配樂，其實是出自於迪古利耶爾莫與編舞史卡利(Massimo Scali)的腦力結晶。

早在2024-25賽季開始前，迪古利耶爾莫和史卡利兩人就試圖找到一套適合劉美賢特技動作的長曲(Free Skate)曲目。他們最後選擇了「麥克阿瑟公園」(MacArthur Park )，這是一首充滿合成樂器、管弦樂和放克元素的動感十足舞曲。

美國滑冰選手劉美賢在冬奧女子單人花滑摘金。她在長曲項目選用的音樂是「麥克阿瑟公園」(MacArthur Park )，1978年迪斯可女王唐娜·桑默(Donna Summer，見圖)詮釋的版本動感十足。(美聯社)

長曲「麥克阿瑟公園」

「麥克阿瑟公園」是美國音樂人吉米·韋伯(Jimmy Webb)在1967年的作品，最先是由愛爾蘭演員兼歌手李察·哈里斯(Richard Harris，沒錯，正是後來大銀幕上的第一代鄧不利多校長)演唱，並登上美國告示牌雜誌百名排行榜(US Billboard Hot 100)第二名。之後又有許多歌手陸續翻唱，1978年迪斯可女王唐娜·桑默(Donna Summer)詮釋的版本更是將這首歌推上另一個巔峰。

唐娜·桑默版「麥克阿瑟公園」不但連續三周雄踞告示牌雜誌百名排行榜第一名，並獲得美國唱片業協會(RIAA)雙白金認證(唱片銷售量突破200萬張)。唐娜·桑默也因此獲得該年葛萊美獎最佳女歌手提名。

但是劉美賢根本沒聽過這首歌，畢竟她才18歲；甚至劉俊當年也還只是中國四川鄉村的一名中學生，不過在兩名教練的熱心推薦下，劉美賢試聽過長達17分鐘的「麥克阿瑟公園組曲」之後，就徹底被征服了。在接下來的賽季裡，她伴著這首熱情的曲調翩翩起舞，最終拿下了2025年世界錦標賽的金牌。

2025-26賽季開始前，劉美賢想要做些改變。她努力嘗試用女神卡卡(Lady Gaga)的歌曲串成組曲來打動觀眾，但這些歌曲與她的風格並不搭調，也未能真正感動人心。選手、教練和編舞三個人經過幾個月的反覆商討後，最後決定還是選擇乘著「麥克阿瑟公園組曲」進軍冬奧，終於順利奪下一面金牌。

展現狂野不羈的心

「麥克阿瑟公園組曲」一開始時，旋律緩慢平和，鋼琴伴著弦樂，歌聲悠揚。但接下來歌聲逐漸高亢，合成樂器登場，管絃樂器齊揚，節奏愈來愈強烈，令人血脈隨之亢奮。彷彿透露出，表演中的冰上舞者在她甜美溫柔的外表下，其實有一顆狂野不羈的心，驅使她在冰上恣意奔馳。

原作曲人吉米·韋伯在獲知劉美賢奪金之後，興奮地獻上祝賀，「劉美賢的活力和青春為我的歌曲『麥克阿瑟公園』注入了新生命。能為她的創作靈感貢獻一份微薄之力，我深感與有榮焉。」

他在個人Instagram帳號上轉貼劉美賢比賽的影片，並寫道，「她的風采令我印象深刻，她再次讓美國感到驕傲。恭喜妳獲得金牌，艾麗莎！」

雖然唐娜·桑默已於2012年因肺癌過世，但她粉絲所經營的Instagram官方帳號也為劉美賢喝采，並感謝她喚起歌迷對一代迪斯可女王的記憶。

劉美賢短曲比賽歌曲「承諾」，描述一段難以割捨的複雜關係，與她退役後重返賽場的心境深深契合。(美聯社)

短曲「承諾」 契合心境

至於在短曲(Short Program)項目，劉美賢今年則選擇了冰島爵士女歌手林冰(Laufey Lín Bing Jónsdóttir)的抒情歌曲「承諾」(Promise)，獲得了76.59高分，幫助美國滑冰隊拿下團體金牌。劉美賢表示這首歌描述一段難以割捨的複雜關係，與她退役後重返賽場的心境深深契合。

美國滑冰選手劉美賢在冬奧女子單人花滑摘金。她在短曲項目選用的音樂是冰島華裔爵士女歌手林冰(Laufey Lín Bing Jónsdóttir，見圖)的抒情歌曲「承諾」(Promise)。(美聯社)

和劉美賢一樣，林冰也有一半華裔血統，而且兩人在2026冬奧之前即有多次合作與聯繫。劉美賢多次選用林冰的音樂作為比賽曲目，並且經常在社群媒體上互相捧場(shout out)，引發雙方粉絲也跟著熱烈互動。

去年9月30日在舊金山大通體育中心(Chase Center)的林冰演唱會上，劉美賢穿著賽服現身在舞台前，給了林冰一個大驚喜。林冰特別介紹劉美賢是「世界上最棒的花式滑冰選手」，同時也是當天晚上「最佳服裝來賓。」

劉美賢則預告，她要帶著「承諾」這首歌前進米蘭冬奧。

劉美賢在米蘭奪金之後，林冰立刻在她的TikTok官方帳號貼出演唱會上兩人對話的影片，立刻在網路引發瘋傳。而「承諾」一曲在Spotify等串流平台上的播放量也大幅增長了67%。

劉美賢在「展演盛會」中，選用兩位新生代女歌手的歌曲，復刻了演唱者的舞姿，顯得俏皮可愛。(美聯社)

「回到美國」 俏皮可愛

依照慣例，奧運花式滑冰比賽結束後，所有選手會參加一場「展演盛會」(Exhibition Gala)，表示對觀眾粉絲的感謝。劉美賢在Gala上壓軸演出，選擇了英國創作歌手「粉紅豹女孩」(PinkPantheress ，本名Victoria Beverley Walker)和瑞典女歌手莎拉·萊森(Zara Larsson)混音板節奏藍調「回到美國」(Stateside)。

劉美賢在Gala演出選用英國創作歌手「粉紅豹女孩」和瑞典女歌手莎拉·萊森(見圖)的「回到美國」。(路透)

劉美賢不但選用了兩位新生代女歌手的歌曲，開始表演時的三個起手式根本就是復刻了演唱者的舞姿，顯得更加俏皮可愛。

事後莎拉·萊森看到這段演出的影片時，也笑得樂不可支。

至於劉美賢的舞蹈，紐約時報舞蹈評論家姬亞·庫爾拉斯(Gia Kourlas)形容說：「她在冰面上如同水一般流動，靈活地適應冰面的紋路和凹凸，讓身體始終保持流暢自如的狀態。在米蘭-科爾蒂納冬奧的滑冰長曲比賽中，劉美賢始終帶給人這樣的感受：當唐娜·桑默的『麥克阿瑟公園組曲』前奏響起時，她站起身來，一隻手搭在另一隻肩膀上，然後抬起頭，露出微笑 -- 不是那種刻意的表演式微笑，而是對即將開始的精采表演充滿期待。我從未見過如此景象。」

柔美又剛強 流暢是標誌

「流暢是她的標誌，使她的柔美恰到好處地平衡了她的剛強，不僅表現在她旋轉著躍向空中的跳躍中，也體現在她進出冰面的動作上，落地時張開雙臂，雙手充滿表現力，靈動而充滿活力。她沿著蜿蜒的路線，深邃流暢地滑行在冰面上描繪出優美的線條，隨著她隨著染著紋狀的馬尾髮辮在空中飄動，線條也隨之交錯纏繞。」

「隨著劉美賢的跳躍動作愈發流暢，與音樂節奏完美契合，她也更加放鬆自如，甚至在完成一個雙周艾克索跳(double axel)之前，還俏皮地向前揮了揮手。她翩翩起舞，舞步間，頭部、臀部和手臂都隨著動感的迪斯可節拍搖擺。」

姬亞·庫爾拉斯說：「劉美賢有一個動作是她雙膝跪地旋轉，抓住兩側頭髮，像在搖滾樂現場瘋狂搖擺一樣甩頭，太有趣了。」(路透)

「她做了幾個滑步，其中一個是她單膝跪地，背部拱起，像狩獵女神黛安娜一樣；另一個動作是她雙膝跪地旋轉，抓住兩側的頭髮，像在搖滾樂現場瘋狂搖擺一樣甩頭。太有趣了，太有趣了！」

「劉美賢以一個漂亮的後空翻旋轉(layback spin)結束了她的長曲演出，隨後她將冰刀拉到背後，完成了一個比爾曼式結尾(Biellmann finish)。雖然這種收尾方式並不罕見，但對劉美賢來說，那是一筆畫龍點睛，展現了當滑冰成為表達自我的工具，而不僅僅是為了跳四周跳( quad jump)時，它所能達到的境界。」

庫爾拉斯稱讚劉美賢是一位罕見的冰上藝術家。「以自己的方式重返競技滑冰，並重新專注於享受滑冰的樂趣。她動作奔放，開懷大笑，既是自言自語，也是與觀眾互動；她輕盈飄逸，彷彿漫不經心。但這只是假象。她其實很在意。但與其他純粹以比賽為動力的滑冰選手不同，她的動力源自於表演藝術，她首先要取悅的就是自己。」