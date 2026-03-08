封面故事／谷愛凌 敢上場就是金牌

谷愛凌在拿手的自由式滑雪U型場地技巧項目中奪金。(路透)

2026年米蘭冬季奧運已閉幕，劉美賢 (Alysa Liu)和谷愛凌 (Eileen Gu)兩名華裔選手成為全球華人焦點。代表中國、在2022年北京冬奧贏得兩金一銀的谷愛凌，今年冬奧表現依然出色，再奪一金兩銀。

谷愛凌身兼三項，自由式滑雪坡面障礙技巧拿銀、女子大跳台大跳台拿銀、U型場地技巧奪冠，全都站上領獎台，這也是谷愛凌奪得的個人第六枚奧運獎牌。她在賽後開心地說，「我現在成為史上奪牌數最多的自由式滑雪選手，無論男子或女子項目，我的金牌數也是所有自由式滑雪選手中最多的，這讓我感到無比驕傲，對我來說難以置信，現在都還覺得不真實。」

豪氣的發言和開朗的笑聲，一掃在比賽過程中被批評的陰影。

甩開國籍爭議

美國籍的谷愛凌因代表中國出賽，也避談自己的國籍，常在社媒引起質疑；這回副總統范斯也加入討論，表示他希望在美國出生的運動員「會想代表美利堅合眾國參賽」。今年冬奧期間，網友批她的政治選擇多於對她的滑雪技巧評論。

根據今日美國報(USA Today)報導，谷愛凌在回應范斯的評論時語帶輕鬆地表示，「我受寵若驚。謝謝你，JD！真貼心。」

谷愛凌拒絕說明其國籍的具體情況。她在2020年曾說，當她在美國時，她是美國人，但當她在中國時，她是中國人。 谷愛凌在拿手的自由式滑雪U型場地技巧項目中奪金。(美聯社)

在米蘭冬奧裡，谷愛凌也被拿來與代表美國隊的劉美賢比較。

回到運動本身，U型場地技巧是谷愛凌的拿手項目，原定舉行的決賽，因大雪被推遲一天。賽場風雪未歇，懸念被迫延續。緊繃的神經無法鬆弛，結果懸而未決。谷愛凌坦言，那一夜幾乎未眠，緊張與腎上腺素持續了整整一天。對於已經完成兩個項目比賽的她來說，這並不是簡單的時間延後，而是對體能、情緒與專注力的再次考驗。

「大家在等待，但我沒有任何等待的時刻。」奪冠後的她平靜地說，「我是每一天都在努力。」 谷愛凌在比賽中的多重曝光照片。(新華社)

拒絕害怕嘗試

谷愛凌坦言，這次參賽某種意義上是一次「賭自己」。傷病影響訓練節奏，多線作戰帶來風險，「一切都有可能出錯」。但她更在意的是是否敢於嘗試。「如果真的全部崩潰，我也不會後悔，因為我嘗試過。不要害怕去嘗試。」

另外，在大跳台決賽後的記者會上，有外國記者問谷愛凌「覺得自己是贏得兩枚銀牌，還是丟掉兩枚金牌？」對此，谷愛凌直接回應「這種想法很荒謬」。谷愛凌表示：「我是歷史上最成功的自由式滑雪女運動員，我覺得這個事實本身就是答案」。

她說，「贏得奧運獎牌對每位運動員來說都是改變人生的經歷；做到五次，難度是指數級增加的。每一枚獎牌對我來說都一樣難，但是其他人的期待在升高。所以，『丟掉兩枚金牌』這個視角，坦白說我覺得這種想法很荒謬。我在展現最好的自己，我在做前所未有的事情，這已經足夠好了。」

她表示「今天我覺得最重要的一點是，我敢上場。原本我沒計畫要賽大跳台，但既然已經到了，能上場，為什麼不去試試？為什麼不讓世界看到最好的自我？無論輸贏，能讓世界看到我敢上場，這已經是我的金牌了。」

不為未來設限