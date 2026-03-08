封面故事／戰袍與舞裙 視覺的魅力

米蘭冬奧中，加拿大Piper Gilles/Paul Poirier冰舞組合的音樂和服裝以畫家梵谷的一生為靈感，比賽舞衣是梵谷的名畫「星夜」，衣如畫布。(歐新社)

欣賞花式滑冰，選手的服裝設計，是這項運動吸引人的另一層次。

過去的冬奧會上，日本的羽生結弦 的比賽服就極具個人風格。日本設計師伊藤聰美從2014年成為羽生結弦的主要服裝設計合作對象，彼此會一起討論主題、顏色、文化符號，而且羽生本人的參與程度極高，每一套服裝都直接服務音樂與敘事。薄絲與雪紗的飄逸、仙味與武氣兼具，服裝的魅力，伴隨著羽生結弦，是一種視覺記憶。

致敬梵谷 「星夜」穿上身

這次米蘭冬奧，加拿大派珀·吉勒斯(Piper Gilles)與保羅·波里爾(Paul Poirier)冰舞組合的音樂和服裝也是絕搭。他們以畫家梵谷的一生為靈感，選曲是紀念梵谷的音樂「Vincent (Starry, Starry Night)」，比賽舞衣是梵谷的名畫「星夜」，衣如畫布；也有人描述是如綻放藍色的「鳶尾花」；視覺聽覺都融入了梵谷。他們是由多倫多的服裝設計師Bobby Ackbarali及其搭檔Sally Ackbarali設計的。

選手轉行 變人氣設計師

回到花滑金牌劉美賢這次的服裝，非常吸睛。服裝設計師麗莎麥金濃(Lisa McKinnon)近年來一直是劉美賢的重要合作設計師之一，多套關鍵服裝出自她手。

洛杉磯時報報導，麗莎麥金濃近年來在花式溜冰界是非常受歡迎的服裝設計師，她本身就是前競技滑冰選手，對技術動作與服裝實際穿著感受都有第一手經驗，這讓她的設計同時兼顧美感與「在冰上好用」。

在聖路易斯的全美錦標賽、在波士頓的花滑世錦賽、在這次冬奧，劉美賢的短曲與長曲(又稱自由滑)服裝，皆是麗莎麥金濃設計。

一般而言，選手與教練、編舞決定節目音樂與角色的方向。服裝設計師參考這些訊息，加上選手個人身材比例與舞台現場，提出草圖與布料建議。最後透過試穿、照片與短片調整細節，直到選手在冰上完全自在、且在鏡頭前效果理想。

劉美賢戰袍 如披上黃金

劉美賢在米蘭冬奧的長曲比賽穿著一件「全金色」禮服式滑冰服，被媒體形容為「披著金子」。媒體報導指出，製作這件金色服裝花費了超過100個小時的設計、縫製與手工貼珠，布料與裝飾的選擇都以「金光閃耀但依然優雅」為核心。

麗莎麥金濃提到，選手個性不同，合作模式也不同；McKinnon說，有些選手會主動提出舞衣的設計與顏色草圖，有些則完全交給她；劉美賢與她合作時，會給出大方向，她也有自由發揮的空間，因此合作過程相當愉快。劉美賢會主動溝通，讓她了解選手內心希望的感覺與形象。

以這件金色奧運服為例，劉美賢在描述靈感時說，希望呈現「活潑、好玩、同時帶有古典美感，又帶一點迪斯可風格，整體就是『金色滴落』的感覺」，因此決定「乾脆從頭到腳就是金色」，用不同質感與明亮的金色視覺層次。

劉美賢這件金色奧運服展現了不同質感與明亮的金色視覺層次。(美聯社)

麗莎麥金濃說，這件金色奧運戰袍，不只是「漂亮的搭配服裝」，而是整個節目敘述的一部分——觀眾日後想到的這場表演，會同時想起動作、音樂與「滴金」的裙裝。這就是花式滑冰服裝設計最迷人、最困難的環節。

在米蘭冬奧的「表演滑」中，劉美賢穿著風格獨特的藍色裙裝，裙內側附有黑色荷葉邊，甚至隱藏了五環鈕扣設計，細節也充滿巧思。

天后關穎珊 合作王薇薇

另一名現年45歲的著名的華裔前滑冰之后關穎珊(Michelle Kwan)，她的演出服裝則多與華裔服裝設計師王薇薇(Vera Wang)合作。關穎珊是美國歷史上最著名的花式滑冰運動員，從1995至2005年的十年黃金時期，她贏得了43個冠軍，包括五項世界錦標賽、連續八屆一共九個美國全國錦標賽冠軍、以及兩項奧運會獎牌。在近百年美國花式滑冰歷史上，還沒有其他美國選手比她贏得更多的世界冠軍、全國冠軍或奧運獎牌。

麗莎麥金濃在瑞典長大，從小就是競技花式滑冰選手，大約11、12歲就開始為自己做練習時穿的尼龍衣和裙裝。16歲時，她已能為菁英選手設計賽服，包括瑞典全國冠軍，當時是教練看到她為其他選手做的衣服，主動請她幫忙設計。 關穎珊是美國歷史上最著名的花式滑冰運動員，從1995至2005年的十年黃金時期，她贏得了43個冠軍，她與服裝設計師王薇薇常合作。(路透)

穿上麥金濃 頂尖美學

2014年前後，她成立了自己的公司「Lisa McKinnon Designs Inc」，逐漸成為美國與國際頂尖選手的御用服裝設計師。

在美國女子單人滑、韓國女子選手與冰舞選手之間，「穿不穿麗莎麥金濃的衣服」，幾乎成為頂尖選手的一種「美學與實力標籤」。

麗莎麥金濃非常清楚跳躍、旋轉、托舉等動作對衣服各部位的拉伸需求，因此幾乎都使用四向彈性布，提升布必須「往各個方向互相伸展」。若只用兩向彈性，選手可能連手都抬不高，這在她看來是絕對不能發生的錯誤。

水晶、立體花瓣 增加層次

她常用的材質包括彈性萊卡、動力網布、伸縮天鵝絨等，讓選手在比賽服與平日訓練服之間切換時，身體感受差距最小。她大量以手工黏貼水晶、珠子、亮片，一件衣服上往往有數千顆水晶。有些作品還會加上立體花瓣、特製花朵等，讓服裝在燈光下有層次感，又不會影響動作。

跳躍時不得勾到冰刀、托舉時不能被搭檔的手卡住、旋轉時裙襬的飛散要在可控範圍內。腋下、手肘、右側、髖關節周圍要留有足夠的伸展空間，同時用適當的內襯或網布保持支撐，防止走光或變形。參賽者通常在整個賽季穿著同一套長編組與短曲服裝，約十次左右，因此耐用度與易於現場小修（作業針線包）非常重要。

麗莎麥金濃以工時計價，一件訂定比賽服大約在3000到8000美元之間，平均約5000美元，這個價位反映了高密度手工與反複調整。裁縫團隊一般先做好版型與縫製，確認版型配合才大量上鑽，避免修改之後影響裝飾。

設計多元 女性可穿褲裝