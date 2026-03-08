封面故事／劉美賢重返冰場奪金牌 最大祕訣：自信快樂做自己

美國滑冰選手劉美賢在2026年冬季奧運女子單人花滑項目中摘金後，頑皮的吐舌，可愛無敵。(路透)

劉美賢 毫無疑問是本屆米蘭─科爾蒂納冬季奧運最吸睛的選手，她在奪得女子個人花式滑冰金牌之後短短數日內，吸引了數百萬名新粉絲追蹤關注她的社群媒體帳號。數據顯示，劉美賢的Instagram帳號粉絲人數從奧運會前的大約21萬人，暴增至將近685萬人(截至3月1日)，呈現近乎驚人的指數型成長曲線。

很顯然的，這些幾何成長的粉絲不僅只是滑冰運動的愛好者而已，還有更多人是衝著她的甜美親切和率真自信而來。劉美賢的身上，有一股說不出來的愜意。在溜冰場上，她的演出彷彿毫不費力，渾然天成，往往令人忽略其實那是多少歲月的苦練，跌倒了再爬起來，所累積的實力；在私底下，她則像是個沒心機的傻大姐，一點也不會扭捏做作，充分展露真性情。

面對鏡頭 直率又真誠

像是在長曲項目決賽中，劉美賢在「麥克阿瑟公園組曲」音樂的伴奏下，做了七個三周跳(Triple Jump)，在半空中旋轉1080度，全部乾淨俐落著陸，全場觀眾起立鼓掌。結束後她對自己的表現也很興奮，滑向場邊對著轉播中的鏡頭開心地說了一句突破美國現場電視節目禁忌的話：「我他X媽的說的就是這個！(That’s what I’m f*cking talking about! )」

隔天，劉美賢和隊友安珀．葛倫(Amber Glenn)及伊莎布．萊維托(Isabeau Levito)接受國家廣播公司「今日」節目(NBC Today)現場連線訪談。三個女孩併排坐在長沙發上，主播問她們比賽結束後最想做什麼事？其他兩人一時回答不出來，劉美賢直接說：「睡覺。」

接下來她也不顧這是現場節目，先是仰頭倒在椅背上，然後上半身乾脆就側臥在靠枕上，眼睛幾乎瞇成一線。她就是這麼真實。但這也難怪，在她拿下個人金牌之後，各種記者會、訪談、藥檢接踵而至。她後來在接受福斯新聞採訪時透露，她比賽結束後，當晚只睡了一小時。

體貼隊友 也關心對手

劉美賢、葛倫和萊維托三人是今年美國代表隊的女單花滑選手，她們自稱為「冰刀天使」(Blade Angels)，象徵她們的友誼。據說這個名稱是劉美賢取的，但她說她們三入選國家代表隊後，想要為這個小團體取個響亮的名號；三人透過群聊列舉出了一大堆奇奇怪怪的名稱，「冰刀天使」是劉美賢的點子之一，最後三人一致同意採用。

26歲的葛倫是三人之中的大姊姊，很是照顧20歲的劉美賢和未滿18歲的萊維托，不過劉美賢才是「冰刀天使」的精神領袖。

長久以來，花滑選手一向獨來獨往，即使代表同一個國家出賽，也免不了暗自較勁，因此這三個女孩的姊妹情令媒體頗為好奇。在米蘭的一場記者會上，有記者問到「冰刀天使」的命名由來。劉美賢說靈感來自兩部電影，喜劇片「冰刀雙人組」(Blades of Glory)與廣為影迷熟知的動作片「霹靂嬌娃」(Charlie’s Angels)，寓意她們是滑冰場上的「霹靂嬌娃」。

劉美賢和葛倫都是「老」將，兩個人的表演風格一柔一剛，各自擁有廣大的擁護者；有好事者期待兩人會「冰鋒相見」，甚至上演一場「唐雅．哈定(Tonya Harding)與南茜．克里根(Nancy Kerrigan)」式的對決。可是偏偏兩個人的感情就是好，無論場內場外幾乎形影不離。

劉美賢(左)和葛倫(中)有超越勝負的友誼，一旁為男單滑冰選手馬里寧。(美聯社)

在短曲競賽時，葛倫這位三屆美國錦標賽金牌女將在一個最擅長的跳躍項目竟然失誤，排名迅速跌至第13，距離第三名差了9分多，顯然奪牌無望；她看起來悲痛欲絕，當場淚流滿面。

劉美賢則溜出了令人滿意的成績，但她毫不在乎自己的成就，而是立刻上前去安慰葛倫。

「艾麗莎(劉美賢)就在旁邊支持我，給了我一個大擁抱，」葛倫說，「我希望她能享受自己的成績，而不是試圖安慰我，但她對自己一點也不在乎。」

而且劉美賢體貼和關心的對象，並不僅只限於隊友。

當決賽成績揭曉時，獲得金牌的劉美賢卻發現日本選手中井亞美(Nakai Ami)沒聽到司儀宣布她獲得銅牌，還在為先前的一個小失誤自責掉眼淚。劉美賢顧不得葛倫的擁抱，此時中井也轉過身去比了三個手指頭，劉美賢接著為她鼓掌，最後將這個17歲的小妹整個人抱起來；中井立刻破涕為笑。

當決賽成績揭曉時，獲得金牌的劉美賢(左)衝過去擁抱奪得銅牌的日本選手中井亞美；中井立刻破涕為笑。(路透)

成功登台 摔倒也很好

葛倫認為，劉美賢對人的同理心以及對於事情本質的洞悉，促成了她當前的成就。她享受滑冰的喜悅，勝過最後在領獎台上的位置。

「我不需要這個(金牌)，我需要的是那個舞台，我得到了。所以不管發生什麼，我都很好。」劉美賢在獲得金牌之後說：「即使我的每個跳躍都摔倒了，但我還是穿著這套衣服，所以一切都很好。」

令人難以相信，這麼豁達的領悟竟然是出自20歲女生之口。

劉美賢(中)在2026年米蘭冬奧女子單人花滑摘金。她的對手也為她喝采。(歐新社)

劉美賢5歲開始接觸滑冰，立即展露天分。父親劉俊不惜重金聘請知名教練，全心全力栽培女兒，甚至遠赴日本、加拿大或歐洲取經。10歲時，劉美賢在2016年全美花滑錦標賽中以些微優勢奪得中級組女單金牌，是該項目有史以來最年輕的冠軍。

2018年1月，劉美賢拿下全美錦標賽青年組冠軍。同年8月，她在亞洲花滑錦標賽高級少年組比賽中以絕對優勢取得冠軍，並成為了在國際比賽中成功完成三周半跳的最年輕的女選手。

接著在2019年全美花滑錦標賽成年組女子單人比賽中，劉美賢創紀錄地做了三次完美的三周半跳，再度創下這個組別有史以來最年輕女單冠軍的紀錄。當時只有13歲的她體型非常嬌小，身高不到5呎，在登上領獎台時還要亞軍季軍一同伸手拉她一把，才能站上C位。

16歲退役 重當青少年

然後是2022年北京冬奧，新冠肺炎初癒的劉美賢還是入選美國代表隊，但疑似遭到中國政府派人跟蹤騷擾，成績頗受影響，最後個人項目僅獲得第六名。更嚴重的是，她感覺自己當時已經油盡燈枯，毅然決定高掛冰靴，未先獲得父親同意就逕自宣布「退役」。當時她才16歲。

劉俊雖然震驚又失望，但曾經是89中國民主運動學生領袖之一的他，還是選擇尊重女兒的意願。

劉美賢「退役」之後，第一次真正享受當個青少年的滋味；享受人生第一次的海外度假、第一次去爬聖母峰(珠穆朗瑪峰，Mount Everest)基地營、第一次現場演唱會。但這段時間也不僅只是遊樂、放飛自我，她也考取駕照，開始接送四個弟弟妹妹上下學，分擔單親爸爸的重擔。2023年秋天，剛滿18歲的劉美賢成為洛杉磯加州大學(UCLA)新鮮人，主修心理學。

滑雪之旅 喚冰上熱情

隔年的一趟滑雪之旅，從山坡上飆馳而下的快感，喚起她對於滑冰的記憶，她發現自己真的喜歡這項運動、享受在冰上跳舞的感覺。於是她打電話給昔日的教練，宣布她要「復出」，然後再通知父親；她並且再三強調，復出之後，無論是訓練、比賽、服裝、造型、音樂、舞蹈，都要由她自己決定。

不到一年之後，她在2025年波士頓舉行的世界滑冰錦標賽，取得女單花滑冠軍，正式向體壇宣告，「我回來了！」

接下來，就是米蘭─科爾蒂納冬季奧運。

後輩看齊 她促做自己

其實從引退到復出，這一路走來，劉美賢一直在做自己。她在自己快要崩潰的前夕，毅然決定離開，但並沒有走遠；她放鬆，但沒有放棄，並持續自我探索，當她覺得時機成熟時，重新迎接挑戰，而且力量更強大。

她的心理素質遠超乎同齡人，但她也知道自己的不足，所以她在UCLA攻讀心理學。她有一次接受訪問時曾說：「我希望能喚起大眾對於運動員心理健康的重視，甚至是對一般人心理健康的重視。」

至於那些想成為「下一個劉美賢」的滑冰選手，她的建議是：「別試著成為下一個我。」她希望自己能激勵他們追求目標熱情，也同時提醒大家要做自己，「到頭來，要留點時間給自己，多獨處。我覺得這對我真的很有幫助。」