報稅續篇／小費扣除調高 申報前先搞懂

編譯莊瑞萌
報稅季登場，在新稅法上路下，多項扣除與抵免規定出現變動，退稅金額可望提高，但不少納稅人仍不熟悉新制，專家提醒提早準備，以免影響權益。

根據雅虎(Yahoo)報導，國稅局(IRS)預估，今年將收到約1億6400萬份個人所得稅申報表，其中多數將以線上方式提交。由於川普總統主導通過的「大又美法案(One Big Beautiful Bill Act)」已上路，納稅人必須消化多項重大變革，包括小費與加班收入扣除、子女稅額抵免提高、州與地方稅(SALT)扣除上限調升以及符合資格的長者可享更高額扣除等。美國銀行研究所(Bank of America Institute)預測，在新法帶動下，今年退稅金額將增加26%，但「大部分增幅可能集中在中等與較高收入族群」。

稅務政策研究機構稅務基金會(Tax Foundation)指出，平均退稅金額可能比過去幾年增加300至1000元，近年平均退稅約為3000元。不過，根據Intuit旗下TurboTax的調查，約五分之二美國人對新稅法變動毫無概念，約33%的人擔心處境會變差。

執業會計師、TurboTax稅務專家麗莎・葛林–路易斯(Lisa Greene-Lewis)表示，「報稅人可能會看到退稅增加最多1000元或應繳稅額減少，」她也提醒，2017年稅改時外界同樣憂心，但最終仍順利度過。

今年報稅截止日為4月15日，專家建議，納稅人在申報前應先釐清各項扣除與抵免規定。在標準扣除額方面，今年單身申報者為1萬5750元，夫妻合併申報為3萬1500元，較去年略有調升，年滿65歲的納稅人，還可暫時額外申請最高6000元扣除，無論採標準扣除或列舉扣除皆可適用。

非營利組織「聯邦預算問責委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget，CRFB)資深政策主任馬克高德溫(Marc Goldwein)指出，受惠最大的可能是資產較豐厚、收入彈性較大的中上階層長輩，不過，該長輩扣除將於調整後總所得超過7萬5000元(夫妻為15萬元)時逐步遞減。

另外，部分長期依賴小費收入的勞工，如餐飲服務人員，至2028年前可在聯邦報稅中扣除最多2萬5000元合格小費收入，但年收入超過15萬元者將逐步喪失此優惠，而且超過2萬5000元的部分仍須繳納聯邦稅。

報稅

