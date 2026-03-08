報稅續篇／報稅文件 建議至少留3年

Turbotax指出，報稅 文件該留多久？一般建議至少三年，但若涉及漏報收入、資產處分或退休帳戶，保存期限可能更長，專家提醒依情況妥善保存並安全銷毀。

一般而言，建議至少保留報稅資料三年，但實際保存時間須視情況而定，若國稅局 (IRS)或州稅務機關對報稅人的扣除額、抵免或營業虧損提出質疑，需憑報稅表與相關證明文件證明申報無誤，因此，報稅資料不宜隨意丟棄。

至於應保留多久？美國稅法設有「追溯時效」(statute of limitations)，限制國稅局查核、補稅或納稅人申請退稅的時間。追溯時效基本原則至少三年，國稅局一般可在申報日起三年內查核並追繳稅款。若提前申報(包括延長期限前)，仍視為在截止日申報。若要更正申報並申請退稅或抵免，通常須在原申報日起三年內，或自實際繳稅日起兩年內提出(以較晚者為準)。因此，國稅局建議至少保存報稅表與相關文件三年。

至於哪些文件需要保存？除了報稅表本身外，還應保存以下文件：

1.收入證明：W-2、1099、銀行對帳單等。

2.支出與扣除證明：發票、收據、作廢支票等。

3.房產相關文件：成交文件、房屋稅單、裝修收據等。

4.投資與退休帳戶資料：券商對帳單、1099表格等，保存時間往往取決於適用的時效規定。

針對以下情況，國稅局的追溯期限會更長：

1.漏報超過申報總收入25%，國稅局可在六年內追稅。

2.漏報5000元以上海外金融資產收入也是六年。

3.申請呆帳或無價證券損失退稅期限為七年

4.申請外國稅額抵免期限為十年。

5.若未申報報稅表或涉及詐欺申報則無時效限制。

至於投資與資產文件是否應保存更久？答案為是的。與股票、債券或房屋相關的文件，應保留至出售該資產當年度申報後並再至少保存三年。例如出售房屋時，需有購買價格與裝修成本紀錄，才能正確計算資本利得稅。若對出租房產或商業設備申報折舊，也需保存相關文件。

若擁有IRA、401(k)等退休帳戶，建議在帳戶資金全部提領後，再至少保存三年。即使超過追溯時效，報稅資料仍可能有用。例如：

1.核對社會安全給付計算(可保留W-2至退休)。

2.申請房貸、租屋、學生補助或政府補助。

3.提供財務規畫顧問參考。

至於州稅保存期限各州規定不同，部分州追溯期限比聯邦更長，例如加州與亞利桑納州一般為四年，蒙大拿州為五年。若有漏報或虛假資料，州政府的查核期限也可能延長，建議向居住州的稅務機關確認。關於如何處理舊文件，時效屆滿後，建議先將文件數位化並上傳至雲端備份。

由於報稅資料含有敏感個資，應以碎紙方式或專業銷毀服務處理，避免直接丟棄。至於針對報稅工具的選擇，TurboTax則提供三種方式：

1.專家全程代辦，

2.專家協助自行申報，

3.完全自行申報。