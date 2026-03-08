理財百科／緊急儲蓄連結401(k)帳戶 難推動

在物價高漲與債務壓力加劇下，民眾的緊急儲蓄問題浮上檯面。「牢靠法案2.0版」(Secure Act 2.0)推出與401(k)連結的緊急儲蓄機制，盼強化財務韌性，但企業採行仍有限。

根據CNBC報導，儘管自2024年起，企業已可依2022年Secure Act 2.0規定，允許員工自401(k)帳戶提領1000元作為緊急用途或設立與401(k)連結的緊急儲蓄帳戶，但實際採用情況有限。雇員福利研究所(EBRI)財富福利研究主任科普蘭(Craig Copeland)指出，雖然多數雇主尚未設立401(k)連結帳戶，但部分公司轉而提供外部緊急儲蓄帳戶，這類帳戶通常設於受聯邦存款保險公司(FDIC)保障的銀行，由員工領薪時扣除稅後薪資撥入。

雖然理財顧問建議民眾應準備三至六個月的生活費作為緊急預備金，但根據Bankrate報告，僅47%的受訪者表示有能力支付1000元的緊急開支，29%的受訪者的信用卡債務甚至高於緊急儲蓄。另外，雇主對員工財務健全的擔憂也創下新高。

EBRI去年12月的調查顯示，48%的雇主將擔憂程度評為最高等級(9或10分)，遠高於2024年的43%及2023年的39%，在疫情爆發前的2019年，該比率僅為22%。

Secure Act 2.0將退休金 連結緊急儲蓄帳戶設計為401(k)的「側掛帳戶」(sidecar)，也就是設立於同一退休計畫體系內。該帳戶的提撥資金為稅後金額，並以類似Roth IRA帳戶方式處理，而且計入401(k)年度提撥上限。2026年401(k)提撥上限為2萬4500元，50歲以上投資人可額外提撥8000元。法案並規定，緊急帳戶年度提撥上限為2500元，未來將依通膨調整，今年已調升至2600元。

另外，也允許從401(k)提領最高1000元應急。根據先鋒集團(Vanguard)數據，截至2024年，94%的雇主已允許員工在面臨財務困境時可動用退休金。

儘管目前雇主對Secure 2.0緊急儲蓄條款反應冷淡，但未來仍可能轉變。美國計畫贊助者委員會(Plan Sponsor Council of America)執行董事漢森(Will Hansen)表示，若公司打算推動緊急儲蓄計畫，會分析各項方案的實施難易度，「直接提領1000元或使用非掛鉤計畫的外部帳戶，在執行上都比建立掛鉤計畫帳戶來得容易，」他說。