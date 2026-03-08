我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

理財百科／即使存夠錢 有這5跡象別輕言退休

編譯廖振堯
聽新聞
test
0:00 /0:00
根據富達投資數據顯示，近五分之一的退休人士沒考慮過醫療照護費用，而這個錯誤恐怕代價高昂。(美聯社)
根據富達投資數據顯示，近五分之一的退休人士沒考慮過醫療照護費用，而這個錯誤恐怕代價高昂。(美聯社)

許多人可能覺得退休是只要一到年齡就可以立刻達成的事，畢竟如果被動金錢來源已經足夠的話，為什麼還要繼續工作呢？然而Moneywise網站指出，可能還有其他原因會讓人考慮延後退休，在做出改變人生的決定之前，以下五個跡象或許值得注意。

1.工作充滿樂趣：如果還是個生活拮据且收入微薄的年輕人，這一點可能難以想像。但有些人確實熱愛自己的工作，丕優研究中心(Pew Research Center) 2024年的一項研究表明，工作滿意度往往會隨著年齡、薪資、經驗增加而提高，65歲以上員工竟高達67%表示對自己的工作非常滿意或極為滿意，比率遠高於年輕族群。

如果你也有同感，不妨考慮減少工作量而非完全退出職場，將工作中的日常瑣事委派他人，或請雇主讓你專注於你最喜歡的工作部分，即使減薪可能也值得。

2.對退休生活尚無具體憧憬：為了退休而退休，恐怕不是退休的最佳理由。如果沒有明確的目標，退休生活可能會漫無目的，不如花點時間思考最重視的是什麼，並以此規畫退休生活。如果熱愛參與社區活動，那麼在辭職前就尋找志願服務的機會；如果想多花時間陪伴子女，那麼在退休前就花點時間計畫搬家。

3.預算不明確：最大的錯誤之一就是僅僅根據粗略的估算就以為規畫好了退休生活。據雇員福利研究所(EBRI)2024年的一項調查，近31%的退休人士表示該年經常入不敷出。或許等到能清楚掌握每月、每年乃至於長期支出，預留足夠的資金來應對意外情況之後退休，才是明智之舉。

4.未規畫長照：根據富達投資(Fidelity)的數據顯示，近五分之一的退休人士表示他們沒考慮過醫療照護費用，而這個錯誤恐怕代價高昂。富達投資估計，一名65歲、2025年退休的人士，整個退休生活大約需要17萬2500元的醫療照護費用，如果覺得這個數字高得驚人，那很可能就是低估了長照費用的跡象。

5.身背債務：許多已屆退休年齡甚至70好幾的長者，除了房貸還背著其他沉重的債務。65歲至74歲的成年人平均信用卡餘額為7720元，平均未付醫療帳單為1萬3800元。雖然規畫退休時可能已經考慮過所有債務的利息支出，但非房貸債務的風險在於利率和還款金額會隨時間而變化，從而危及整體預算，不妨考慮延後退休直到非房貸債務減少到可控水準。

退休後要找到有意義、且能被真正需要的角色，困難程度超出預期。圖為長者擔任糧食銀行...
退休後要找到有意義、且能被真正需要的角色，困難程度超出預期。圖為長者擔任糧食銀行的志工。(美聯社)

世報陪您半世紀

上一則

理財百科／緊急儲蓄連結401(k)帳戶 難推動

下一則

數位生活／收到20萬醫療帳單 AI幫忙省下16萬

延伸閱讀

報稅特刊／陷阱篇／5稅前規畫 讓你少繳稅

報稅特刊／陷阱篇／5稅前規畫 讓你少繳稅
理財百科／應對意外支出 4成退休族現金不足

理財百科／應對意外支出 4成退休族現金不足
退休後憂存款見底？專家提醒比起「算餘額」更重要的事

退休後憂存款見底？專家提醒比起「算餘額」更重要的事
62歲早領社安金還在打工「退休收入測試」恐扣留福利

62歲早領社安金還在打工「退休收入測試」恐扣留福利

熱門新聞

「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC) 幫助中低收入勞工減稅，子女人數愈多可獲得的抵稅通常愈高。(圖／123RF)

報稅特刊／提醒篇／工作所得抵稅 1/5的人錯過了

2026-03-01 01:26
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

理財百科／提防1錯誤 以免少領社安金

2026-03-01 01:15
亞利桑納州有許多冷門的交通法規；示意圖。（路透）

你知道嗎／亞利桑納州怪法規 愚蠢駕駛吃罰單

2026-03-01 01:10
「我岳母聽到有人說，只要申報2025年稅表，就能拿回6000元退稅；這絕不是事實。」一位專業報稅人士說出民眾今年報稅可能出現的問題。(圖／123RF)

報稅特刊／闢謠篇／「聽說報稅就退6000元」 別聽謠言

2026-03-01 01:30
加班費扣除(no tax on overtime)，是加班費中「半倍」加給部分可列為扣除。例如正常時薪10元，加班時多給5元，僅能扣除這5元，而非加班時整個賺到的15元。(圖／123RF)

報稅特刊／須知篇／4項關鍵扣除額 今年新增

2026-03-01 01:29
子女與受扶養人照護抵稅，這項抵免讓工作的父母在支付托兒所、學前教育或保母費用時，可申報相關支出。(圖／123RF)

報稅特刊／提醒篇／5種扣除額被忽略

2026-03-01 16:27

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚