城鎮傳真／佛羅里達塔蓬泉市 遇見小希臘

海綿碼頭。(作者提供)

在佛羅里達(Florida)西岸、墨西哥灣 裡，靜靜躺著一座風情獨具的小城塔蓬泉市(Tarpon Springs)，這裡被譽為美國的「小希臘」，同時也是全美希臘裔人口比率最高的城市。然而對多數遊客而言，它像一枚尚未被發掘的珍寶。

小希臘一景。(作者提供)

市區裡圓頂教堂悠揚的鐘聲與街角咖啡館流瀉而出的希臘旋律，彷彿瞬間把人帶往愛琴海畔的島嶼小村。這座城市同時擁有「世界海綿之都」(Sponge Capital of the World)與「小希臘城」(Greektown)的雙重美名。

塔蓬泉市的心臟地帶，藏身於「多德卡尼斯大街」(Dodecanese Street)上的「海綿碼頭」(Sponge Docks)。這條街在希臘文中意為「12個島嶼」，是一條充滿故事的老街。

街上的建築多以藍白兩色為主調，街道兩旁的商店與餐廳多為白牆藍窗、藍白招牌設計，呼應希臘國旗的色彩，也營造出宛如聖托里尼般的迷人氛圍。這意味著旅人不僅能在此找到大量正宗的希臘餐廳、參觀希臘東正教大教堂，也能感受到濃郁的希臘藝術氣息。這是一座讓人願意放慢腳步、細細品味、緩緩走讀的小城。

全球天然海綿重要產地

塔蓬泉市能在世界地圖上占有一席之地，關鍵就在於「海綿」。19世紀末，當地原本僅有零星的海綿採集產業，但真正促使它蛻變成世界級海綿王國的，是來自希臘的移民約翰‧可可瑞斯(John Cocoris)。他遠返希臘帶回百名潛水員及經驗豐富的船員，引進希臘深海潛水技術與專業設備，使原本近岸以鉤竿採集的小規模產業，搖身一變成為深海作業的現代化產業。

很快的，採集成功的喜訊迅速傳遍希臘本土與愛琴海群島，尤其是多德卡尼斯群島(Dodecanese Islands)，一艘艘的海綿捕撈船隊與船員陸續遷入。自此，塔蓬泉市逐步成為全球天然海綿最重要的產地之一，甚至在全盛時期產值超越佛州著名的柑橘業。一個嶄新的希臘移民社區，就在此落地生根。

若想真正理解「世界海綿之都」的由來，海綿博物館(Tarpon Springs Sponge Museum)絕對不可錯過。館內珍藏早期希臘潛水員使用的銅製頭盔、潛水服、供氧管線、採集工具與老照片，完整呈現百年前潛入深海討生活的艱辛與危險。館內亦播放海綿潛水歷史影片，並販售天然海綿。此地採集的天然海綿以柔軟細緻、經久耐用聞名，長年深受各地市場青睞。

海綿博物館。(作者提供)

百年導覽船+東正教教堂

創立於1924年的聖尼古拉斯號導覽船(St. Nicholas Boat Line)，是百年傳承的導覽船，由船長彼力瑞斯(Billiris)創辦，至今仍由Billiris家族世代經營。行程以介紹海綿潛水歷史為主，船長會身穿傳統潛水服，親自潛入Anclote河中示範天然海綿的採摘方式，讓遊客宛如穿越回百年前的海綿捕撈年代，親眼目睹當年潛水員的日常。

此外，還有多種觀光行程可供選擇，部分航程載著遊客駛入墨西哥灣，沿途停靠海灘，讓人悠閒進行撿拾貝殼等海灘漫遊活動；另有專為觀賞海豚設計的巡航行程，滿足不同興趣與年齡層旅客的需求。

希臘東正教與希臘人的信仰密不可分。圓頂藍牆的聖尼古拉斯大教堂(St. Nicholas Greek Orthodox Church)於1943年完工，為新拜占庭式建築風格，仿造自土耳其伊斯坦堡的聖索菲亞大教堂(Hagia Sophia)。教堂內金色聖像與壁畫在燭光下熠熠生輝，靜靜訴說著希臘移民深厚的信仰根源。大教堂平日對外開放參觀。

東正教大教堂。(作者提供)

顯現節選出蒙福之人

每年1月6日，是希臘東正教傳統的顯現節(Epiphany)，用以紀念耶穌受洗的日子，也以當地青年於水域(Spring Bayou )進行的「十字架潛水儀式」為最大特色。清晨先在聖尼古拉斯教堂舉行聖禮(Liturgy)，儀式後神職人員與信眾組成遊行隊伍前往Spring Bayou。抵達後由總主教為水域祝聖(為當年潛水員安全祈禱的傳統)，宣讀福音並放飛白鴿，象徵聖靈降臨。隨後總主教將十字架投入水中，不畏寒意的青年男子躍入水中競相潛撈，首位撈起十字架者被視為該年度的蒙福之人。此項盛會至今已舉辦第120屆。

潛水贏得了十字架。(作者提供)

希臘美食與必訪餐廳

希臘料理兼具地中海與中東風味。多德卡尼斯大街上餐廳與禮品店林立，部分餐廳在固定時段安排希臘樂器現場演奏，讓人一邊享用佳餚，一邊沉浸在音樂中。閒暇時，我最喜歡來這條街上悠然漫步，聽著此起彼落的希臘語交談聲，欣賞岸邊停泊的各式漁船，回家前再買份甜點帶回，讓悠閑的餘韻延續到夜晚。

常見的經典希臘料理包括雞肉檸檬湯(Avgolemono)、希臘烤肉(Gyro)沾優格黃瓜醬(Tzatziki)、烤肉串(Souvlaki)、葡萄葉小飯卷(Dolmades)、以及烤章魚(Grilled Kalamari)，道道皆為不容錯過的經典滋味。

•希臘餐廳與烘焙坊Hellas Restaurant & Bakery

它是這條街道最顯著的店家，最引人入勝之處是其室內設計風格。藍白色調的拱門、石柱、磁磚地板與牆面，洋溢濃厚的地中海風情。店主為道地的希臘斯巴達人(Sparta)，烘焙部門內的甜點櫥窗琳瑯滿目，絲毫不輸華人西點名店。我第一次造訪時，幾乎被眼前的甜點陣仗所震懾。

•水岸海鮮餐廳Rusty Bellies Waterfront Grill

主打「自家出海捕魚」的餐廳，位於多德卡尼斯街尾。菜單隨當日漁獲而變，供應新鮮現撈的石斑魚、蝦蟹與干貝。食客坐在水岸陽台迎著海風與落日享用晚餐，簡直是味覺與視覺的雙重饗宴。由於生意興隆，建議提前預約。

逢年過節，碼頭廣場常見希臘社團的節慶演出。身穿各種精緻傳統服飾的舞者隨著音樂起舞，大人小孩、會跳不會跳的遊客，全都自然圍成一圈加入行列，一時間裙擺飛揚、笑聲不斷，整條街瞬間化為熱情洋溢的歡樂氣息。

希臘餐廳。(作者提供)

海爾教學中心 藏多種稀有版聖經

距離海綿碼頭不到一哩，還藏著一處少為人知的去處海爾教學中心(Leslie Hale Teaching Center)。這裡收藏多種稀有版本的聖經，並依照舊約聖經比例重建了以色列人曠野中的會幕(Tabernacle)，是全美極為罕見的宗教展示場。教學中心為會幕與聖經博物館提供免費導覽服務。對聖經歷史或信仰文化有興趣的旅人，建議事先預約導覽，可獲得更完整深入的解說。