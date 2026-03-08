我的頻道

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

移民專頁／遇緊急情況 可請求加急批I-824

鄭毅律師主答
讀者問：在2024年3月的時候，我在I-485 pending時提交的I-824，讓國內配偶follow-to-join。 I-485在2024年7月批准，要求USCIS通知National Visa Center已經批准的I-485。到現在，它已經快18個月了，還沒有解決。在2025年2月的時候，我透過議員申請expedite request approved，但沒有任何作用，到現在還是under review。處理中心是Nebraska Service Center。根據網路上的處理時間，normal processing time是55個月。想問，現在I-824要辦多久？我乾脆再提交一份新的I-824算了。 USCIS要求通知NVC一個已經批准的文件，18個月還辦不好。能試的方法我都試過了，找議員、service request、tier2callback、Emma、White House。我該怎麼辦？

答 ：目前移民局審理I-824的速度確實比較慢。如果仍在移民局的常規審理時間內，請求移民局加快，一般沒有用，除非符合移民局規定的符合請求加急的情況。這包括：公司或個人將遭受嚴重的經濟損失；緊急事件或迫切的人道主義情況；由國稅局認定的非營利組織，其請求旨在促進美國的文化或社會利益；政府利益，包括被政府認定為緊急的案件，如涉及公共利益、公共安全、國家利益或國家安全的案件；以及美國移民局的明顯錯誤。

如果你認為你符合加急的情況，可向移民局書面提出。移民局有基於個案(on a case-by-case basis)的自由裁量權(discretion)，決定是否加急。

編按：跟隨移民 (Follow-to-join)： 如果主申請人已通過親屬或職業移民獲得綠卡，且在獲得綠卡前已有配偶或未婚子女在國外，可透過 I-824 讓他們在境外美國領事館申請移民簽證來美，無需重新遞交 I-130。

世報陪您半世紀

國稅局 移民

