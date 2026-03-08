我的頻道

移民專頁／薪水高 H-1B的中簽率高

李亞倫律師主答
讀者問：我申請了三次H-1B，三次都沒中了，今年是第四次。我已在美國待了六年，續簽了幾封TN簽證(Trade NAFTA， 非移民工作簽證，專為加拿大墨西哥公民設計)。目前，我是加拿大的研究生，因此只能申請本科H-1B。不過，我正在周末讀OMSCS (由喬治亞理工學院提供的「線上計算機科學碩士」學位，Online Master of Science in Computer Science)，明年可以申Master Cap (碩士學位H-1B抽籤配額)研究生配額。上個月，剛完成TN簽證續簽，下次續約時間是2028年底。這樣，我就又有三次H-1B抽籤機會。請教一下，在接下來的三年裡，我機率能抽中麼？如果六次都不中那真的挺難受的。

答:在新的加權工資規則下，如果你有較高的工資報價，被選中的機率會更高。假設該規則適用於今年的H-1B配額註冊(Cap Registration)，根據勞工部(DOL) OES工資系統，工資等級愈高，被選中的可能性就愈大。勞工部將工資分為四個等級，而移民局利用這一體系，在抽籤中假設：一級工資獲得一個球，二級獲兩個，三級獲三個，四級獲四個。

鑑於你已在美國工作六年，並多次續簽TN簽證，你的薪水很可能屬於三級或四級，因此被選中的可能性相當不錯。

墨西哥 加拿大 工作簽證

移民專頁／收補件通知 可再提交體檢表

移民專頁／回覆移民局補件 不需要遞交原件

