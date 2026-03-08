移民專頁／請議員幫查案件 需2到8周

讀者問：我申請了職業移民 ，但許多年沒有消息。有人建議我我找參議員 ，我在參議員網站上填了訊息，也寄出email了。他們有人跟我確認收到了，然後就沒有然後了。我follow up了幾次，都完全沒有回音。節慶後，我開始聯絡眾議員 ，這次馬上告訴了我已經幫我聯絡了移民局。我回覆感謝，然後過了一周，我再follow up問問，有沒有進展，結果完全沒人理我了。我做錯了什麼嗎？

答：1. 不清楚你的職業移民申請的類別以及遞交申請的時間，因此不清楚你的身分是否在移民局常規的審理時間內。

2. 當你聯繫參議員或眾議員辦公室，請他們幫忙向移民局詢問後，他們聯繫移民局查詢，移民局內部查詢並回覆，通常需要二到八周，甚至更久的時間。議員辦公室本身也在等待移民局的答覆，所以很多時候，他們不是不理你，而是沒新消息可給你。眾議員辦公室馬上聯絡移民局，說明他們確實幫你做了事。

3. 他們後來不回覆你，有可能他們已經提交了查詢，在等回覆。很多議員辦公室在移民局回覆前不會反覆跟進，也不會每周更新。你一周後就去follow-up，在他們看來可能過於頻繁。而且議員辦公室人手也有限，每天要處理移民、社保、退伍軍人事務、護照等大量案件。

4. 你應該暫停頻繁 follow-up， 給他們一段時間。同時，你也可以透過E-request、Emma live chat等在移民局層級進行跟進。