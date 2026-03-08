星座／3月8至14日 雙子座壓抑情緒 摩羯座人緣飆升

2026年3月8日至3月14日，12星座運勢 如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★☆☆☆

本周你會患上拖延毛病，總是用遲到、延期、猶豫去考驗他人的耐性，往往結局不樂甚至慘痛。你需要加強時間觀念，不給自己磨蹭的理由。

幸運色彩：蘑菇灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★★☆

本周運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資再搏一把，資產總額可望上升。

幸運色彩：奶油白

速配星座：巨蟹座

貴人星座：處女座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★☆☆☆

本周你喜歡壓抑情緒，負面情緒若不能及時釋放，煩惱就會像滾雪球般愈滾愈大。感到不適應時，應當向身邊人傾吐，給自己一個喘氣的出口。

幸運色彩：草地綠

速配星座：射手座

貴人星座：摩羯座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★☆☆

本周運勢還算不錯，沒有什麼事值得你發牢騷的，一些小煩惱你大可不必去在意。反而會遇上一些好事情，值得你約朋友或戀人去慶祝一番。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：處女座

貴人星座：雙魚座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

本周不建議你對他人做承諾，雖說此時你會因為向人許諾而嘗到被信任、仰慕的優越感，但事後難以兌現，就連最初對你的好感也會失去。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：天蠍座

貴人星座：摩羯座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★☆☆☆☆

此時不是開始新戀情或接受新工作的好時機，你面對的阻力會比你想像的還要大。最好還是按部就班，遵照原來的軌跡，做熟悉的事情。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：金牛座

貴人星座：天秤座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★★☆

情緒飽滿，可望迎接好運的到來。獲得愛情的滋潤，你的嘴角總能呈現出漂亮的弧度；工作上會遇到你喜歡的事，你能得心應手；財運平平。

幸運色彩：朝霞紅

速配星座：雙子座

貴人星座：摩羯座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★☆☆

以前若是對別人有過承諾，這一周會是你履行諾言的時候。強而有力的執行力會是你兌現諾言的致勝關鍵。

幸運色彩：丁香紫

速配星座：巨蟹座

貴人星座：雙魚座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

很多麻煩事，哪怕你沒有主動參與，只是在旁扮演路人甲，也還是會躺著也中槍。建議對於不討好的事，盡量別湊過去。

幸運色彩：月亮石銀

速配星座：巨蟹座

貴人星座：獅子座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

本周人緣飆升，無論何時何地，都有強大的助力，而且朋友會是你排憂、解壓的特效藥。不喜歡做的事不要勉強自己，否則只會讓自己不開心。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：天秤座

貴人星座：射手座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

你難以從熟識者身上得到肯定，但另外會出現賞識你才能的人和機構，可以密切與他們保持聯繫。從他們為起點出發，你可以找到另一片天地。

幸運色彩：富貴紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★★★

心情愉悅，在人前你將會展露出自己活潑的一面。人氣會有明顯上升，有利於進行社交，單身者交友也容易有收穫。

幸運色彩：櫻桃紅

速配星座：雙子座

貴人星座：天秤座

