養生／洗米水可護髮、改善毛躁 醫師認同

洗米水被指是讓頭髮更健康強韌的法寶。（本報資料照片）

洗完米，後別急著把洗米水倒掉，因為它可是讓頭髮更健康強韌的法寶。社群媒體 近日掀起一股用洗米水保養頭髮的風潮，號稱能讓頭髮更健康強韌，還能改善毛躁，這個效果獲得皮膚科醫師認證，證實洗米水可以讓頭髮更健康、更有光澤。

今日美國（USA Today）報導，用洗米水保養頭髮並非新風潮，俄亥俄州 克里夫蘭勒納醫學院的皮膚病學副教授赫塔帕爾（Shilpi Khetarpal）說，用洗米水來保養頭髮在很多國家已經實行上百年，特別是亞洲國家，還有人把洗米水當天然順髮素。

赫塔帕爾說，洗米水是浸泡或烹煮米後的澱粉水，根據不同種類的米，水中的澱粉含量也會不同，占比在60%到90%之間，澱粉水含有被稱為「頭髮回春藥」的抗氧化劑肌醇（Inositol），可以幫助頭髮長得更快，還能更健康、更有光澤。此外洗米水還有其他營養素，包括維他命B、維他命E、鎂、錳、鋅和纖維，鋅是頭髮生長循環中重要的輔因子（cofactor），這些營養素和礦物質加總後產生對頭髮的益處。

赫塔帕爾說，洗米水的製作極為簡單，就是把洗過米的水留下即可，可以把米浸泡在水中半小時，也可以用煮過米的水。洗米水的使用方法很多種，其中一種是裝到噴霧瓶中噴在頭髮上，或是把頭髮泡在洗米水中，這種方法能獲得最佳效果。

赫塔帕爾說，她不會刻意建議用洗米水來讓頭髮更健康，但如果有人想嘗試，她能保證不會有任何傷害，只是不能確定有多大效果。

赫塔帕爾說，頭皮乾癬（scalp psoriasis）和濕疹（eczema）病患不建議用洗米水，以免引發症狀，至於那些有健康頭皮和頭髮的人，可以記住頭髮生長是三至四個月為一周期，使用洗米水保養時可以觀察三至四個月再決定這方法是否有效。