娛樂／奧斯卡下周揭曉 罪人、一戰再戰強強對決

「罪人」深植非裔文化脈絡，融合恐怖、奇幻與音樂元素。（取材自IMDb）

第98屆奧斯卡金像獎（The Oscars）得主即將在下周揭曉，萊恩庫格勒（Ryan Coogler）執導的話題鉅作「罪人」（Sinners）一舉拿下16項提名的驚人成績，刷新奧斯卡獎 史單一電影提名數量最高紀錄，成為奪獎大熱門。

「罪人」的16項提名傲人成就，超越喜劇電影「彗星美人」（All About Eve，1950）、史詩浪漫災難電影「鐵達尼號」（Titanic，1997），以及愛情歌舞電影「樂來越愛你」（La La Land，2016）保持多年的14項提名紀錄。

緊追在「罪人」之後的是名導保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）的「一戰再戰」（One Battle After Another），此片共獲得13項提名，形成本屆奧斯卡最受矚目的「雙強對決」。

原創大片罕見出線 華納兄弟豪賭成功

本屆提名名單最大亮點之一，在於好萊塢罕見出現高預算、原創劇本、非系列電影橫掃主流獎項。「罪人」與「一戰再戰」雙雙入圍最佳影片、最佳導演、最佳男主角、最佳男女配角、最佳攝影，以及最佳劇本等重要獎項，凸顯影藝學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）對原創電影的高度肯定。

這兩部作品皆由華納兄弟（Warner Bros.）出品，該片廠近年因市場環境改變，內部高層的決策一而再、再而三地遭受質疑。

「一戰再戰」累積逾2億元票房。（取材自IMDb）

不過，華納此次斬獲兩大奪獎熱門，也讓當初力挺這兩部作品的電影部門高層主管麥克德盧卡（Mike De Luca）與潘蜜拉阿布迪（Pamela Abdy）聲勢大振；外界原先盛傳兩人可能因押注原創大片而承擔風險，如今結果證明這場豪賭極具遠見。

「罪人」全球票房突破3億6800萬元，「一戰再戰」則累積逾2億元票房，成功打破「原創電影難以兼顧市場與獎項」的既定印象。

吸血鬼包裝族群寓言 政治隱喻強烈

「罪人」的劇情設定於1930年代，交織恐怖、奇幻與音樂元素，故事深植非裔文化脈絡，被外界解讀為一則關於種族、文化挪用與歷史創傷的隱喻寓言。電影透過吸血鬼與活屍等類型語彙，探討壓迫、恐懼與集體記憶，在娛樂性與思想深度之間取得罕見的平衡；而「一戰再戰」聚焦威權主義與公民反抗，被形容為一聲直指社會分裂的「原始吶喊」。

在好萊塢近一年刻意淡化政治表態，部分自由派電影人士擔憂成為川普總統陣營攻擊目標的氛圍下，影藝學院大力擁護「罪人」與「一戰再戰」這兩部政治意味濃厚的電影，普遍被外界解讀為對當代政治現實的間接回應。

最佳影片競逐 商業與藝術片並陳

自2022年起，奧斯卡最佳影片名額固定擴增為十部作品，今年入圍名單橫跨商業與藝術光譜。除「罪人」、「一戰再戰」外，另有巴西 驚悚犯罪電影「這不只是個間諜 故事」（The Secret Agent）、墨西哥名導吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）執導的「科學怪人」（Frankenstein）、荒謬風格的「暴蜂尼亞」（Bugonia）、賽車商業鉅作「F1電影」（F1: The Movie）、運動劇「橫衝直闖」（Marty Supreme），以及描寫失落與人生餘韻的「火車大夢」（Train Dreams）。

其他成本較低的作品表現同樣亮眼，「哈姆奈特」（Hamnet）獲得八項提名，挪威家庭劇「情感的價值」（Sentimental Value）更一舉入圍九項，被視為本屆最大黑馬。

華裔導演趙婷的「哈姆奈特」獲得奧斯卡八項提名。（取材自IMDb）

表演獎項競爭激烈 新舊世代交鋒

入圍最佳男主角的演員實力相當，「橫衝直闖」的提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）第三度入圍奧斯卡，年僅30歲即創下最年輕三度提名紀錄。

提摩西夏勒梅將與在「一戰再戰」中飾演倦怠革命者的51歲李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio），以及在「罪人」中一人分飾雙胞胎兄弟的性感男星麥可B喬丹（Michael B. Jordan）、「藍月終曲」（Blue Moon）的伊森霍克（Ethan Hawke），以及「這不只是個間諜故事」的巴西男演員華格納穆拉（Wagner Moura）角逐影帝。

提摩西夏勒梅憑「橫衝直闖」第三度入圍奧斯卡。（取材自IMDb）

今年1月上旬，華格納穆拉以「這不只是個間諜故事」榮獲金球獎戲劇類電影最佳男主角，成為首位獲得該獎的巴西演員。華格納穆拉在該片中飾演科技專家馬賽羅（Marcelo），因得罪1970年代巴西軍事獨裁權勢，遭人買兇追殺，他為保護年幼兒子決定逃亡。

華格納穆拉獲頒金球獎影帝時表示，本片是一部關於集體記憶、社會失憶以及世代創傷的電影，「如果創傷會代代相傳，那麼價值觀也可以。」他認為，這部電影正是獻給「那些在困難時刻，依然堅持自己價值觀的人」。

華格納穆拉以「這不只是個間諜故事」榮獲金球獎戲劇類電影最佳男主角，也將問鼎奧斯卡影帝。（取材自IMDb）

最佳女主角入圍者則包括「哈姆奈特」的潔西伯克利（Jessie Buckley）、「媽的踹爆你」（If I Had Legs I’d Kick You）蘿絲拜恩（Rose Byrne）、「悠唱藍調」（Song Sung Blue）的凱特哈德森（Kate Hudson）、「情感的價值」的挪威女星蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve），以及以「暴蜂尼亞」再度入圍的兩屆影后艾瑪史東（Emma Stone）。

獨立片商Neon 提名18項強勢突圍

本屆奧斯卡除了大型製片公司華納兄弟以30項提名成為最大贏家，獨立片商「Neon」則以18項提名表現亮眼，超越影劇串流平台「網飛」（Netflix）的16項。

Neon不僅在最佳影片同時擁有「這不只是個間諜故事」與「情感的價值」，更在國際電影類別中包辦五個獎項中的其中四項，凸顯Neon的策展眼光與藝術影響力。

另外，本屆奧斯卡首度新增「最佳選角」獎項，表揚選角指導對電影成敗的關鍵貢獻，其中「罪人」、「一戰再戰」、「哈姆奈特」、「橫衝直闖」，以及「這不只是個間諜故事」成為這個新增獎項第一批入圍的作品。