我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「甜茶」夏勒梅失言惹怒藝文界 稱芭蕾、歌劇「沒人在乎」

經典賽／史上第1次 中華隊延長10局險勝南韓隊 晉級保住一線生機

娛樂／上映25周年 魔戒重映 古墓奇兵要拍劇

娛樂新聞組
聽新聞
test
0:00 /0:00
「魔戒」三部曲中佛羅多與山姆的中土旅程，是該系列最具代表性的經典畫面，隨著加長版於2026年重返戲院，再次喚起影迷記憶。（取材自IMDb）
「魔戒」三部曲中佛羅多與山姆的中土旅程，是該系列最具代表性的經典畫面，隨著加長版於2026年重返戲院，再次喚起影迷記憶。（取材自IMDb）

對全球影視產業而言，今年是「經典IP回歸」的一年，從戲院裡重返大銀幕的史詩鉅作，到串流平台上全新啟動的重啟影集，熟悉的角色與世界觀正以前所未有的密度再次出現在觀眾眼前。這股趨勢不只是懷舊，更是一場精密計算過的產業策略。

娛樂媒體「綜藝」（Variety）報導，今年初在北美戲院登場的「魔戒」三部曲加長版重映，已成為影史經典重返院線的代表案例；而幾乎在同一時間，由亞馬遜Prime Video打造的「古墓奇兵」（Tomb Raider，又譯「古墓麗影」）全新真人版影集也正式開拍，並釋出首張角色造型，宣告另一個長壽IP即將以不同形式重生。這兩起事件分別橫跨電影與電視、戲院與串流，卻共同指向同一個核心問題：在內容競爭愈發激烈的年代，為何好萊塢與串流平台仍不斷回頭擁抱舊故事？

經典史詩的票房再測試

今年適逢「魔戒首部曲：魔戒現身」（The Lord of the Rings：The Fellowship of the Ring）上映25周年，發行方將三部曲加長版重新推上戲院大銀幕，分成三個周末依序上映「魔戒首部曲：魔戒現身」、「魔戒二部曲：雙城奇謀」（The Two Towers）以及「魔戒三部曲：王者再臨」（The Return of the King）。這套加長版向來被影迷視為最完整的中土世界版本，也讓這次重映被賦予「紀念性事件」的意義。

根據「綜藝」報導，在正式上映前，「魔戒」三部曲加長版於北美市場的預售表現即明顯高於多數經典電影重映案例，顯示這個橫跨20多年的IP，仍具備號召影迷走進戲院的能力。此次重映除了傳統放映版本，也搭配部分戲院推出特殊格式與限量周邊商品，進一步強化觀影儀式感，使重映不再只是「再播一次舊片」，而是一種重新包裝的文化事件。

截至1月底，這波重映活動全球票房約1100萬美元，雖然這樣的票房規模無法與當年首映動輒數億美元的成績相比，但在當前北美戲院觀影習慣尚未完全回到疫情前水準的情況下，能夠吸引觀眾為一部已看過多次的作品再次購票，本身就具有指標性意義。

更重要的是，「魔戒」的重映也被業界視為一種「風險相對可控」的票房測試。相較於投入高額製作成本的新片，經典作品的市場輪廓與受眾輪廓早已明確，只要搭配適當的檔期與行銷操作，就能在有限成本下創造穩定回報，這也是為何近年來戲院重映活動愈來愈頻繁。

串流平台的IP長線佈局

與「魔戒」重映幾乎同步發生的，是另一個老牌IP以全新形式回歸螢光幕。根據「綜藝」報導，Amazon Prime Video製作的「古墓奇兵」真人版影集已於今年正式開拍，並公開由英國女星蘇菲特納（Sophie Turner）飾演新版「蘿拉」（Lara Croft）的首張造型照。片方公布的畫面中，她以經典探險裝束現身，象徵這個源自電玩遊戲的角色再次走向影視舞台。

「古墓奇兵」自1996年首次推出遊戲以來，已歷經多次改編與重啟。2001年與2003年由安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）主演的電影版本，曾是當年少數成功打入主流市場的電玩改編作品；2018年由艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）主演的新版電影，則試圖拉回角色的原始冒險調性。如今，這個IP選擇改以影集形式呈現，某種程度上也反映了敘事環境的轉變。

蘇菲特納將於影集版「古墓奇兵」中接棒飾演「蘿拉」，為經典IP開啟全新篇章。（取材...
蘇菲特納將於影集版「古墓奇兵」中接棒飾演「蘿拉」，為經典IP開啟全新篇章。（取材自IMDb）

安潔莉娜裘莉於2001年主演「古墓奇兵」，奠定「蘿拉」在主流影視中的經典形象。（...
安潔莉娜裘莉於2001年主演「古墓奇兵」，奠定「蘿拉」在主流影視中的經典形象。（取材自IMDb）

影集版本由菲比沃勒布里奇（Phoebe Waller-Bridge）擔任製作人與編劇，她以強烈個人風格與角色書寫能力著稱，外界普遍預期，這個版本的「古墓奇兵」將不再只是動作場面堆疊，而會更著重角色心理與成長線。蘇菲·特納本人也在相關訪談中透露，為準備角色，她重新接觸原作遊戲與漫畫，但同時刻意與過往電影版本保持距離，希望建立屬於自己詮釋的蘿拉。

對Amazon而言，「古墓奇兵」不只是一部影集，而是整體IP策略的一環。透過串流平台的長篇敘事形式，這個IP得以延伸世界觀、培養長期觀眾黏著度，並與遊戲、周邊商品及未來潛在衍生作品形成串聯。這種做法，與戲院重映著重「一次性票房回收」的「魔戒」案例形成對比，也顯示不同平台對經典IP的不同使用方式。

為何都在2026年集體回歸？

從「魔戒」的戲院重映到「古墓奇兵」的影集重啟，這波經典IP回歸並非偶然。近年影視產業面臨的最大挑戰之一，是內容數量爆炸與觀眾注意力分散。在這樣的環境下，知名IP成為少數能在宣傳階段就自帶辨識度的資產。

對觀眾而言，熟悉的作品降低了「嘗試成本」，即便故事內容有所調整，只要角色與世界觀足夠知名，就能在第一時間引發關注。對製作方與平台而言，這種關注意味著更可預期的點擊率、收視與訂閱轉換。尤其在串流平台競爭白熱化的情況下，一個成熟IP往往比全新原創企畫更容易說服高層投資。

此外，經典IP也具備跨世代傳播的優勢。「魔戒」的重映吸引的不僅是當年在戲院首刷的觀眾，也包括透過串流平台或家庭影音認識這套作品的年輕世代；「古墓奇兵」同樣橫跨老玩家與新觀眾，影集形式更有機會重新定義角色形象，使其符合當代觀眾的期待。

2026年的這波重映與重啟潮，顯示經典IP在當代娛樂產業中已不再只是歷史遺產，而是一種可被反覆啟動、重新包裝的內容資產。「魔戒」證明，即使作品早已被奉為經典，只要操作得當，仍能在戲院創造實際票房；「古墓奇兵」則展現了經典角色如何在串流時代被重新定位，轉化為長期內容策略的一部分。

接下來幾個月，隨著更多票房與收視數據出爐，這些經典IP是否真能在市場上持續發揮影響力，仍有待觀察。但可以確定的是，在高度競爭與高度不確定的內容環境中，熟悉的名字與世界觀，仍是娛樂產業最願意反覆押注的籌碼之一。

（娛樂新聞組整理）

世報陪您半世紀

Amazon 裘莉 疫情

上一則

娛樂／「十三邀」復播 尋找真摯的句子

下一則

娛樂／奧斯卡下周揭曉 罪人、一戰再戰強強對決

延伸閱讀

觀影供給需求錯配 中國春節檔票房下跌近4成

觀影供給需求錯配 中國春節檔票房下跌近4成
黑白集／「陽光女子合唱團」勝「功夫」 好片不需政府豢養

黑白集／「陽光女子合唱團」勝「功夫」 好片不需政府豢養
山羊巔峰搭冬奧話題 登周末票房冠軍

山羊巔峰搭冬奧話題 登周末票房冠軍
港戲院夜場入座率1成 「散場如鬼城」 業界：振興勿單靠優惠

港戲院夜場入座率1成 「散場如鬼城」 業界：振興勿單靠優惠

熱門新聞

「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC) 幫助中低收入勞工減稅，子女人數愈多可獲得的抵稅通常愈高。(圖／123RF)

報稅特刊／提醒篇／工作所得抵稅 1/5的人錯過了

2026-03-01 01:26
要從社會安全福利中獲取最大利益，關鍵在於做對事：努力工作、繳納社安稅，並依據年齡與預期壽命選擇最佳申領時機。(圖／123RF)

理財百科／提防1錯誤 以免少領社安金

2026-03-01 01:15
亞利桑納州有許多冷門的交通法規；示意圖。（路透）

你知道嗎／亞利桑納州怪法規 愚蠢駕駛吃罰單

2026-03-01 01:10
「我岳母聽到有人說，只要申報2025年稅表，就能拿回6000元退稅；這絕不是事實。」一位專業報稅人士說出民眾今年報稅可能出現的問題。(圖／123RF)

報稅特刊／闢謠篇／「聽說報稅就退6000元」 別聽謠言

2026-03-01 01:30
加班費扣除(no tax on overtime)，是加班費中「半倍」加給部分可列為扣除。例如正常時薪10元，加班時多給5元，僅能扣除這5元，而非加班時整個賺到的15元。(圖／123RF)

報稅特刊／須知篇／4項關鍵扣除額 今年新增

2026-03-01 01:29
子女與受扶養人照護抵稅，這項抵免讓工作的父母在支付托兒所、學前教育或保母費用時，可申報相關支出。(圖／123RF)

報稅特刊／提醒篇／5種扣除額被忽略

2026-03-01 16:27

超人氣

更多 >
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久
台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可

台國軍欲自製105公厘砲彈 南韓不給關鍵原料輸出許可
一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

一夕成大戶人家？女子整理老家發現10餘張清朝地契 專家說…

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚

婚外情風波延燒 諾姆夫家爆料兩人為何不離婚