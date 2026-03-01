養生／運動、減重、情緒穩定 養出好心肝

脂肪肝長期未改善，恐發展為脂肪性肝炎甚至肝硬化。（圖／123RF）

脂肪肝是現代常見的代謝疾病，與飲食不節制、運動不足及肥胖息息相關。西醫認為脂肪肝是因肝細胞內脂肪堆積過多，進而影響肝功能，嚴重者甚至可能發展為肝纖維化或肝硬化。中醫觀點，脂肪肝的成因多與「痰濕內蘊、氣滯血瘀」有關，影響脾胃運化，造成肝氣鬱結，形成脂肪堆積。

在日常調養上，飲食宜清淡，避免油膩與加工食品，減少油炸、甜點及高熱量食物，多攝取蔬菜與五穀雜糧，以助脾胃運化。適度運動如快走、太極拳、游泳，有助於促進氣血循環與脂肪代謝。

另外，情緒管理相當重要，壓力大易使肝氣鬱結，透過深呼吸或聆聽音樂放鬆心情，有助於肝臟健康。睡覺前熱敷右上腹，促進肝臟循環，有助肝臟健康。

脂肪肝早期不一定有明顯症狀，但長期未改善，恐進一步發展為脂肪性肝炎甚至肝硬化。中醫調理脂肪肝，不僅關注肝臟本身，更重視體質改善，透過辨證施治，搭配生活調養，有助於降低脂肪肝風險，促進肝臟健康。