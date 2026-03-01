養生／運動、減重、情緒穩定 養出好心肝
脂肪肝是現代常見的代謝疾病，與飲食不節制、運動不足及肥胖息息相關。西醫認為脂肪肝是因肝細胞內脂肪堆積過多，進而影響肝功能，嚴重者甚至可能發展為肝纖維化或肝硬化。中醫觀點，脂肪肝的成因多與「痰濕內蘊、氣滯血瘀」有關，影響脾胃運化，造成肝氣鬱結，形成脂肪堆積。
在日常調養上，飲食宜清淡，避免油膩與加工食品，減少油炸、甜點及高熱量食物，多攝取蔬菜與五穀雜糧，以助脾胃運化。適度運動如快走、太極拳、游泳，有助於促進氣血循環與脂肪代謝。
另外，情緒管理相當重要，壓力大易使肝氣鬱結，透過深呼吸或聆聽音樂放鬆心情，有助於肝臟健康。睡覺前熱敷右上腹，促進肝臟循環，有助肝臟健康。
脂肪肝早期不一定有明顯症狀，但長期未改善，恐進一步發展為脂肪性肝炎甚至肝硬化。中醫調理脂肪肝，不僅關注肝臟本身，更重視體質改善，透過辨證施治，搭配生活調養，有助於降低脂肪肝風險，促進肝臟健康。
脂肪肝常見證型
1.脾虛痰濕型
症狀：身體沉重易倦、腹部肥胖、食欲不振、大便黏膩、舌苔白厚膩
治療原則：健脾祛濕、化痰降脂
常用中藥：茯苓、白朮、陳皮、澤瀉、薏苡仁
2.肝鬱氣滯型
症狀：情緒起伏大、焦慮或憂鬱、肋部悶脹不適、食慾不穩定、舌質紅暗、苔薄白或黃
治療原則：疏肝理氣、活血化瘀
常用中藥：柴胡、香附、川楝子、枳殼、鬱金
3.瘀血阻滯型
症狀：腹部悶脹、隱痛，皮膚暗沉、易出現瘀斑、舌質紫暗、舌下絡脈明顯
治療原則：活血化瘀、通絡降脂
常用中藥：丹參、赤芍、桃仁、紅花、三七
資料來源：醫師田騏嘉
