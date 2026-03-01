報稅特刊／提醒篇／5種扣除額被忽略

我的頻道

編譯莊瑞萌
子女與受扶養人照護抵稅，這項抵免讓工作的父母在支付托兒所、學前教育或保母費用時，可申報相關支出。(圖／123RF)
子女與受扶養人照護抵稅，這項抵免讓工作的父母在支付托兒所、學前教育或保母費用時，可申報相關支出。(圖／123RF)

報稅季將至，許多納稅人只用標準扣除額，卻可能把「能省的錢」白白放過。稅務專家提醒，除了常見扣除外，醫療支出超過門檻、托育費用抵免、學貸利息、州銷售稅扣除以及符合條件的居家辦公室費用都是容易被忽略的減稅工具。掌握細節、備妥收據或可讓稅單大幅縮水。

根據雅虎(Yahoo)報導，稅務專家表示，下列是許多人經常錯過的五項稅務扣除。

1. 醫療費用

Quote.com財務專家穆森(Melanie Musson)指出，「這項扣除並不適用於所有人，但若個人的醫療支出超過其調整後總收入的7.5%便可申報扣除。」根據美國國稅局(IRS)「出版品第502號」規定，納稅人可扣除未獲保險理賠的合格醫療與牙科支出，包括看診費、住院費、處方藥，以及為醫療照護所進行的特定居家改裝。

2. 子女與受扶養人照護抵稅

「子女與受扶養人照護抵免」為聯邦稅額抵免，協助符合資格的納稅人負擔合格對象的照護費用。會計師高德曼(Nathan Goldman)表示，這項抵免讓工作的父母在支付托兒所、學前教育或保母費用時，可申報相關支出。但限制條件包括子女須在年度結束時未滿13歲並與父母同住超過半年、納稅人全年須有勞動所得以及已婚者須夫妻雙方皆有收入。可計入的最高金額為一名合格對象3000元、兩名以上為6000元。

3. 學生貸款利息

穆森表示，許多人忘了自己可以扣除學生貸款利息，依IRS規定，學生貸款利息屬於線上扣除，符合資格者每年最多可扣除2500元，適用聯邦與私人學生貸款。

4. 州銷售稅扣除

理財顧問公司Armstrong, Fleming & Moore財務顧問卡普蘭(Josh Kaplan)指出，「多數列舉扣除者會選擇扣除州所得稅，但若你居住在沒有州所得稅的州或年度內有大型消費，改扣州銷售稅可能更有利。」納稅人在列舉扣除時，可選擇扣除全年支付的州與地方銷售稅總額，方式包括保留收據並加總實際繳納的銷售稅或使用IRS的銷售稅扣除計算器，依收入、家庭人數與所在地稅率估算。

5. 居家辦公室扣除

穆森說，「若你在家工作而且有一個房間或空間專門用於工作，即可按比率扣除部分居家支出，包括房貸。」高德曼則表示，居家辦公室可採兩種方式申報：

簡化法：每平方呎扣除5元，最多300平方呎。

一般法：計算實際用於營業的居家比率，據此扣除房租或房貸利息、水電、保險、維修及折舊等費用。但他提醒，該空間必須專用且經常使用於業務而且為主要營業地點，若與其他用途共用，例如臥室放一張書桌，可能會喪失扣除資格。

IRS 保險 貸款

