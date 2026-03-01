我的頻道

星座／3月1至7日 巨蟹座人氣上升 金牛座堅守底線

科技紫微網
2026年3月1日至3月7日，12星座運勢如何？

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★★★★☆

頻繁的社交活動充盈你的生活，雖然在愛情中你感受不到甜蜜，但家人會帶給你滿滿的幸福感。有些煩心事會牽絆著你，但你馬上能將其從心頭揮去。

幸運色彩：稻草黃

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

金牛座  4月20日~5月20日

總運指數：★☆☆☆☆

運勢不濟，你本身的底線會受到一次又一次的衝擊。但是不管面對的事情有多難，只要堅持原則，就能夠守住自己的防線，讓局勢維持在可以控制的範圍內。

幸運色彩：香檳金

速配星座：獅子座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★☆☆

希望的窗戶正在為你打開。過去一直沒有什麼起色的事情，本周會漸漸看到曙光。抓著這一點希望，不斷向前走，你就能沐浴整片陽光。

幸運色彩：松石綠

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★★

本周人氣上升，有展現自身少為人知的亮點的機會，在團隊、組織中積極主動表現，就會有人對你拍手稱讚，單身者可吸引到異性的關注。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：處女座

貴人星座：天蠍座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★☆☆☆

馬馬虎虎無所謂的態度，讓你很難真正做好一件事。那些看似完成的事，實際留下了許多漏洞。若一開始沒做好，後期修補漏洞會是個龐大的工程。

幸運色彩：茄皮紫

速配星座：天蠍座

貴人星座：水瓶座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★★★☆

這周運勢很給力，動手能力非常強，與人相處起來也很融洽，趁著好時機，不妨解決一些平時很棘手的事，能夠有不錯的成果。

幸運色彩：珍珠白

速配星座：牡羊座

貴人星座：摩羯座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

你難以從熟識者身上得到肯定，但另外會出現一些賞識你才能的人和機構，可以密切與他們保持聯繫。從他們為起點出發，你可以找到自己的另一片天地。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：牡羊座

貴人星座：金牛座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★☆☆☆

這周情緒有些低落，同樣一件事別人能順利做好，你卻總是有些笨拙。這絕非你的能力問題，而是你對自己要求太高，給自己壓力過大。

幸運色彩：生態綠

速配星座：牡羊座

貴人星座：天蠍座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★★★☆

幸運之神會在這周賜予你神力，相信自己就有能力把事情做好，不過凡事還是得按照規章進行，一旦走錯了路，什麼努力都白搭。

幸運色彩：嫩芽綠

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★☆☆☆

脫單、升職、跳槽等對你而言還有些遙遠，但無論目標看上去多宏大，你還是有足夠的能量去實踐。倘若急於看到成果，它們才會變得遙不可及。

幸運色彩：深海藍

速配星座：雙子座

貴人星座：射手座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

很多時候你都容易被自己的情感所牽絆，遇到決策性問題會因為受到周圍人、事的影響常常拿不定主意。情緒低潮，感到緊張或鬱悶的時候，聽聽音樂會輕鬆許多。

幸運色彩：玳瑁棕

速配星座：獅子座

貴人星座：水瓶座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★★☆☆

感情雖未到開花結果的地步，卻也發展穩定；工作事務有點多，務必要排好優先順序；收入雖不特別豐厚，但也足以讓人歡喜。

幸運色彩：芙蓉粉

速配星座：金牛座

貴人星座：射手座

【延伸閱讀】

上升星座看未來？星座命盤免費算

塔羅神占，你的戀情開花結果？

更多命理分析，請前往 科技紫微網

