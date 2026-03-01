報稅特刊／須知篇／4項關鍵扣除額 今年新增

加班費扣除(no tax on overtime)，是加班費中「半倍」加給部分可列為扣除。例如正常時薪10元，加班時多給5元，僅能扣除這5元，而非加班時整個賺到的15元。(圖／123RF)

在這個報稅 季，許多人可能會聽到一些過於簡化的關於2025年報稅表上複雜稅制變更的說法，包括針對老年人的新增稅收抵免。

今年報稅最大的變化之一是新增的「長者加強扣除額」，符合資格者可額外扣除最多6000元 (單身) 或1萬2000元 (夫妻合報、雙方皆滿65歲)，但這是扣除額，不是自動退稅 ，而是降低應稅所得，可能帶來較高的退稅額或較低的應繳稅款。

國稅局 (IRS) 於1月26日開始受理並處理2025年所得稅申報，建議納稅人收到所有W-2、1099表單以及任何可抵扣費用的收據後，再提交申報表。「全國稅務專業人士協會」(National Association of Tax Professionals)表示，今年是數十年來最複雜的一次報稅季，多項重大變革同時上路，彼此還會互相影響。

多項新規來自去年7月4日簽署上路的「大又美案」(One Big Beautiful Bill Act)，新增四項關鍵扣除額：

1.加班費扣除(no tax on overtime)：

IRS公告指出，只有加班費中「半倍」加給部分可列為扣除。例如正常時薪10元，加班時多給5元，僅能扣除這5元，而非加班時整個賺到的15元 (意為「1.5倍工資」中的0.5倍部分)。

另外，收入也有限制，單身申報者若調整後總收入超過15萬元，扣除額開始遞減，夫妻合報超過30萬元亦同。年度上限為單身1萬2500元、夫妻為2萬5000元。

2.小費 收入扣除(no tax on tips)：

非雇主或商家強制要求，而是由顧客自願支付，並直接或間接支付給員工，才能享受稅收優惠。例如餐廳自動加收20%不符合資格，必須是顧客自願給付的小費才算，而且同樣設有所得上限，單身申報者若調整後總收入超過15萬元，扣除額開始遞減，夫妻合報超過30萬元亦同。小費所得稅扣除額會逐漸減少。每份申報最多可扣除2萬5000元小費收入，需具有效社會安全號碼。

小費收入扣除(no tax on tips) 是指由顧客自願支付，並直接或間接支付給員工，才能享受稅收優惠。(圖／123RF)

3.65歲以上長者加強扣除(bigger refunds)：

65歲以上長者加強扣除，適用於1961年1月2日前出生者。年滿65歲或以上者，可在聯邦所得稅申報表中申請最高 6000美元的額外扣除額，符合資格的已婚夫婦，如果雙方都年滿65歲，可以申請最高達1萬2000元的額外扣除額。已婚夫婦不能單獨申報並申請這項針對老年人的新稅收抵免。

年滿65歲或以上者如符合資格，可在聯邦所得稅申報表中申請最高6000美元的額外扣除額。(圖／123RF)

單身收入超過7萬5000元、夫妻合報超過15萬元開始遞減，單身17萬5000元、夫妻25萬元完全取消資格。白宮經濟顧問委員會(The White House Council of Economic Advisers)估計，符合資格者平均可增加約670元稅後收入。

美國退休人員協會 (AARP) 表示，「目前許多人並不了解這項稅收優惠政策的存在。」AARP 支持這項新的老年人稅收優惠政策，並正在努力宣傳這項新政策。

4.新車貸利息扣除(deduction on car loan interest)：

新車貸利息扣除僅適用於2024年12月31日後購買的新車貸款，而且必須為在美國最終組裝，不可用於中古車或租賃車。最終組裝地點的資訊位於購買新車時車窗上的標籤上，如果找不到該標籤，請造訪美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 網站上的車輛識別碼 (VIN) 解碼器工具；需要輸入車輛識別碼和車型年份。