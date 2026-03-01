報稅特刊／免費篇／6途徑、8公司 提供免費報稅

我的頻道

編譯周靜芝
國稅局的「免費申報」計畫，協助符合資格的納稅人透過與國稅局合作的稅務軟體公司免費提交聯邦稅表。(圖／123RF)
國稅局的「免費申報」計畫，協助符合資格的納稅人透過與國稅局合作的稅務軟體公司免費提交聯邦稅表。(圖／123RF)

尋找2026年的免費報稅？由於國稅局(IRS)已終止「直接申報」(Direct File)服務，這類選擇將少一項；但富比世(Forbes)網站指出，仍有些免費報稅途徑可供利用，但並非所有選項均適用所有納稅人。

1.免費申報 (Free File) 計畫

儘管國稅局取消了「直接申報」功能，「免費申報」計畫仍持續運作。這是國稅局與Free File Inc. (前身為Free File Alliance) 合作提供，協助符合資格的納稅人透過與國稅局合作的稅務軟體公司免費提交聯邦稅表。申請資格為家庭調整後總收入(adjusted gross income，AGI)須低於8萬9000元，州稅申報費用因不同軟體而異。

「免費申報」計畫自2003年推出以來爭議不斷，如今軟體公司被禁止在Google或其他搜尋頁面隱藏免費申報服務；此外，若造訪「Free File」網頁後仍無法免費申報，必須能返回該網站尋找其他方案。參與國稅局「免費申報」計畫的軟體公司，在報稅人不符合資格時都必須提供資訊，並附上IRS.gov免費申報網站的連結。

今年共有八家「免費申報」合作廠商提供線上報稅軟體：1040.com、1040Now、EzTaxReturn、FileYourTaxes.com、FreeTaxUSA、OnLine Taxes、TaxAct及TaxSlayer。納稅人可在國稅局網站查詢。https://apps.irs.gov/app/freeFile/browse-all-offers/

2.私人公司提供的免費選項

部分私人報稅軟體公司仍提供非「免費申報」管道的免費服務，主要適用於簡易申報表。使用前需審慎評估，詳閱條款以釐清免費涵蓋範圍與限制，如許多軟體可能允許免費申報聯邦稅表，但州稅申報需付費。

3.「免費申報」可填寫表格 (Fillable Forms)

若收入符合國稅局「免費申報」門檻，可使用「免費申報」可填寫表格，此為紙本稅表的數位版本；但需注意，必須自行選擇正確表格、手動輸入資料並完成計算。國稅局特別提醒：若不熟悉填寫納稅申報表的過程，此選項可能不適合。此服務僅涵蓋聯邦稅務，不包含州稅申報。

「免費申報」填寫表格服務開放所有納稅人使用，無收入或年齡限制；但使用前，必須在國稅局網站建立帳戶。

4.免費報稅義工服務 (VITA)

VITA計畫為資源匱乏社區提供免費報稅服務，各VITA服務站的資格要求雖有差異，但服務對象為年收入約6萬7000元或以下的納稅人、身心障礙者及英語能力有限者。其姊妹計畫「長者稅務諮詢」(TCE)則專注服務60歲及以上納稅人，有時TCE與VITA會統稱為VITA。

多數TCE服務據點由AARP基金會的稅務援助計畫營運。若需查詢AARP TCE稅務援助據點，請使用AARP據點定位工具或致電888-227-7669。該網站目前暫未提供服務據點資訊，但聲明「將於2026年1月中旬後啟用」。

5.MilTax (軍人家庭適用)

除VITA服務點外，軍人家庭亦可使用免費電子申報服務MilTax。此服務適用對象包含現役軍人、符合資格的家庭成員、遺屬，以及退役或離職未滿365日的退伍軍人。所有現役及預備役海岸防衛隊人員及其家庭亦符合軍人服務資格。網站註明資格將透過國防部資格登記系統(DEERS)驗證，並提醒「因系統流量龐大，DEERS可能間歇性無法使用」。

透過MilTax，可免費申報聯邦稅及最多三個州的州稅。如有疑問，可透過電話或線上，獲得一對一協助。

6.免費州稅申報計畫 (State Filing Programs)

雖然免費報稅服務主要針對聯邦所得稅，但部分州政府亦提供免費申報服務。如加州稅務局指出，納稅人可使用CalFile服務，直接向稅務局免費線上申報州稅；猶他州則設有納稅人服務平台TAP，註冊納稅人可免費申報稅務。

當然，阿拉斯加、佛羅里達、內華達、新罕布夏、南達科他、田納西、德州、華盛頓州及懷俄明等州居民，可能無需申報州稅。

國稅局今年提供八家「免費申報」合作廠商提供線上報稅軟體。(截自國稅局網站)
