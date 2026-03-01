報稅特刊／闢謠篇／「聽說報稅就退6000元」 別聽謠言

「我岳母聽到有人說，只要申報2025年稅表，就能拿回6000元退稅；這絕不是事實。」一位專業報稅人士說出民眾今年報稅可能出現的問題。(圖／123RF)

2026報稅 季1月26日啟動，今年稅制變動複雜。非營利組織「會計援助協會」(Accounting Aid Society)計畫長赫瑟威克(Matt Hetherwick)引述他岳母的詢問，她聽到有人說只要申報2025年稅表，就能拿回6000元退稅；他說，「千萬別信以為真，但這就是我們今年面臨的挑戰」。

「人們總是想辦法弄清楚自己是否符合條件，」赫瑟威克說，但你不能輕易接受一條小道消息就照搬。他很高興岳母主動聯繫他，試圖更好地理解她剛剛聽到的內容。

赫瑟威克說，每個報稅季，總有一些納稅人會誤以為自己符合某些條件，但實際上他們並不符合。

「我們總是聽到有人說『我的鄰居享受到了這個優惠』」，赫瑟威克說，這不表示你和你的鄰居一樣享有優惠。他 說，即使很多情況看起來相似，例如兩個家庭都有兩個小孩，並且居住在面積相近的房子裡；但每個人的稅務情況各不相同。根據其他因素，一方可能符合一項重要的稅收優惠條件，而另一方則可能不符合。

專家特別指出，每年都有人誤以為「鄰居有拿到，我也可以。」實際上每個家庭收入、扣除項目與申報狀況不同，結果自然不同。

今年報稅季變動的是什麼？新法新增四項重要扣除額，包括長者加強扣除、加班費與小費減稅、新車貸利息扣除等。專家提醒，別輕信社群平台的簡化說法，扣除額不等於現金退稅，錯誤理解恐影響退稅金額與報稅結果。

根據底特律自由新聞(Detroit Free Press)報導，專家警告，今年不是跟著TikTok稅務「小撇步」照單全收的一年。

雖然社群媒體上的網紅可能聽起來對某些新的稅收優惠政策瞭如指掌，但這則訊息很可能並不適用於你，甚至更糟的是，完全錯誤。