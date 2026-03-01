我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗若鎖荷姆茲海峽 國際油價恐衝破100美元

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

報稅特刊／闢謠篇／「聽說報稅就退6000元」 別聽謠言

編譯莊瑞萌
聽新聞
test
0:00 /0:00
「我岳母聽到有人說，只要申報2025年稅表，就能拿回6000元退稅；這絕不是事實。」一位專業報稅人士說出民眾今年報稅可能出現的問題。(圖／123RF)
「我岳母聽到有人說，只要申報2025年稅表，就能拿回6000元退稅；這絕不是事實。」一位專業報稅人士說出民眾今年報稅可能出現的問題。(圖／123RF)

「我岳母聽到有人說，只要申報2025年稅表，就能拿回6000元退稅；這絕不是事實。」

2026報稅季1月26日啟動，今年稅制變動複雜。非營利組織「會計援助協會」(Accounting Aid Society)計畫長赫瑟威克(Matt Hetherwick)引述他岳母的詢問，她聽到有人說只要申報2025年稅表，就能拿回6000元退稅；他說，「千萬別信以為真，但這就是我們今年面臨的挑戰」。

「人們總是想辦法弄清楚自己是否符合條件，」赫瑟威克說，但你不能輕易接受一條小道消息就照搬。他很高興岳母主動聯繫他，試圖更好地理解她剛剛聽到的內容。

赫瑟威克說，每個報稅季，總有一些納稅人會誤以為自己符合某些條件，但實際上他們並不符合。

「我們總是聽到有人說『我的鄰居享受到了這個優惠』」，赫瑟威克說，這不表示你和你的鄰居一樣享有優惠。他 說，即使很多情況看起來相似，例如兩個家庭都有兩個小孩，並且居住在面積相近的房子裡；但每個人的稅務情況各不相同。根據其他因素，一方可能符合一項重要的稅收優惠條件，而另一方則可能不符合。

專家特別指出，每年都有人誤以為「鄰居有拿到，我也可以。」實際上每個家庭收入、扣除項目與申報狀況不同，結果自然不同。

今年報稅季變動的是什麼？新法新增四項重要扣除額，包括長者加強扣除、加班費與小費減稅、新車貸利息扣除等。專家提醒，別輕信社群平台的簡化說法，扣除額不等於現金退稅，錯誤理解恐影響退稅金額與報稅結果。

根據底特律自由新聞(Detroit Free Press)報導，專家警告，今年不是跟著TikTok稅務「小撇步」照單全收的一年。

雖然社群媒體上的網紅可能聽起來對某些新的稅收優惠政策瞭如指掌，但這則訊息很可能並不適用於你，甚至更糟的是，完全錯誤。

每年都有人誤以為「鄰居有拿到退稅，我也可以。」報稅專家指出，實際上每個家庭收入、...
每年都有人誤以為「鄰居有拿到退稅，我也可以。」報稅專家指出，實際上每個家庭收入、扣除項目與申報狀況不同，結果自然不同。。(圖／123RF)

世報陪您半世紀

報稅 退稅 稅表

上一則

報稅特刊／須知篇／4項關鍵扣除額 今年新增

延伸閱讀

美國還沒鬆口退稅問題 南韓海關先提供出口商退稅指引

美國還沒鬆口退稅問題 南韓海關先提供出口商退稅指引
孟昭文辦公室每周二提供免費報稅服務 盡早預約

孟昭文辦公室每周二提供免費報稅服務 盡早預約
陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓 廿年豐富經驗敬請認明報稅

陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓 廿年豐富經驗敬請認明報稅
陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓廿年豐富經驗敬請認明報稅

陽光稅務位於法拉盛王子中心六樓廿年豐富經驗敬請認明報稅

熱門新聞

2026年1月14日，在德國柏林的聲援伊朗抗議活動中，一名抗議者點菸燃燒伊朗最高領袖哈米尼的照片。(美聯社)

新聞眼／點燃哈米尼照片燒起反伊怒火 誰是「點菸女」？

2026-02-22 11:46
「工作所得抵稅」(earned income tax credit，EITC) 幫助中低收入勞工減稅，子女人數愈多可獲得的抵稅通常愈高。(圖／123RF)

報稅特刊／提醒篇／工作所得抵稅 1/5的人錯過了

2026-03-01 01:26
風靡全美數十年的是拉差泰式辣椒醬。(路透)

吃貨／無辣不歡 市售10辣椒醬評比

2026-02-22 01:10
白沙湖海拔3300公尺，為白沙山環繞，湖水呈似真似幻的感覺，可以眺望慕士塔格峰。(作者提供)

封面故事／南疆石城 玄奘東歸首站

2026-02-22 01:30
獨庫公路穿越天山山脈，一年僅開放四個月，自然和人文景觀都值得細細品味。(作者提供)

封面故事／新疆最美3公路 展壯麗風貌

2026-02-22 14:15
處於早期失智症階段的人可能會開始更頻繁地忘記事情，難以回憶起最近學到的資訊或經常重複自己說過的話，示意圖。（圖／123RF）

醫藥／失智症5早期徵兆 易被忽略、錯失治療時機

2026-02-22 01:08

超人氣

更多 >
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」