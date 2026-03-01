報稅特刊／地方篇／加州居民今年報稅 有幾點不同

我的頻道

編譯廖宜怡
加州居民今年報稅有多項不同之處要注意，尤其是與退稅有關。(美聯社)
對於加州許多納稅人來說，今年報稅或許有很大的不同。

稅務專家表示，納稅人可能會發現，一些最受人矚目的改變，例如年長者稅金扣除、小費和加班費稅金減免、汽車貸款利息扣除等項目，都附帶了許多限制條件，很容易造成混亂。

以下是今年在加州報稅的民眾需要了解的資訊：

●州與地方稅(state and local tax，簡稱SALT)：2025年調整後總收入(adjusted gross income)低於50萬美元的家庭SALT扣除額年度上限為4萬美元，之後每年扣除額提高1%直到2029年。

調整後總收入高於50萬美元的家庭，SALT扣除額年度上限4萬美元會逐步降低，最終降回1萬美元。

專家表示，這些變化可以為符合條件的加州屋主節省約1000美元到4000美元的稅金，實際金額取決於他們的收入、稅率和其他因素。

●加班費：年收入低於15萬美元的人最多可扣除1萬2500美元的加班費。不過，聯邦關於加班費的規定與加州截然不同。在加州，每日工作滿八小時即可獲得加班費，而聯邦法律規定，每周工作滿40小時才有資格獲得加班費。

●加強版子女稅金減免(Child Tax Credit)：對於有受撫養子女的納稅人，子女稅金減免額年提高到2200美元，比2024稅年高出200美元，而且今後每年都會根據通貨膨脹率進行調整。

●長者扣除額：新法為年滿65歲、年收入於7萬5000美元的長者(或年滿65歲、年收入低於15萬美元的夫妻)增加了一項6000美元的「長者扣除額」。但年收入超過7萬5000美元的長者(或年收入超過15萬美元的長者夫妻)，這項減免的額度會隨著在其年收入的增加而逐步減少，直到無法再享用為止。沒有繳納聯邦稅，或繳納的聯邦稅低於標準扣除額的長者，將不適用於這項減免。

