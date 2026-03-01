報稅特刊／扣除篇／小費最多扣2.5萬、加班費1.25萬

1表看懂2026年報稅

根據國稅局 公告，符合資格的納稅人今年可能需自行分別計算小費 與加班收入金額，因為2025課稅年度的W-2與1099表格尚未更新，所以不會單獨列出小費與加班收入。納稅人可參考國稅局提供的範例，依據已申報或未申報的相關收入，計算可扣除金額。

小費免稅：

符合資格的勞工每年最多可扣除2萬5000元小費收入，當調整後總所得超過15萬元(夫妻合併申報為30萬元)時，扣除額將逐步遞減。國稅局估計，全美約有600萬名申報小費收入的勞工可受惠，該項扣除適用於2025至2028課稅年度。

加班費免稅：

個人可扣除超出原本正常薪資部分的加班報酬，通常為「一倍半」加班費中的「半倍」部分，而且必須列示於W-2、1099或其他指定文件。每年最高扣除額為1萬2500元(夫妻為2萬5000元)，同樣在調整後總所得超過15萬元(夫妻為30萬元)後逐步遞減。值得注意的是，無論採標準扣除或列舉扣除者皆可適用。

依據「公平勞動標準法」(Fair Labor Standards Act)規定，多數員工須至少領取聯邦最低工資，而且每周工作超過40小時須支付至少原薪資1.5倍的加班費。不過，部分員工屬於豁免對象，例如周薪至少1128元或年薪5萬8656元以上者或特定職業類別從業人員。國稅局表示，目前正更新相關所得稅表格與說明文件，以協助納稅人於本報稅 季申請上述扣除優惠。

長者減稅：

個人最多可扣除6000元，夫妻聯合申報最多可扣除1萬2000元。這項抵扣額設有收入上限；個人再調整總收入(modified adjusted gross income，MAGI)若超過7萬5000元，抵扣額度將遞減。若個人再調整總收入超過17萬5000元，抵扣額度將完全取消。夫妻聯合報稅，扣除額從15萬元開始遞減，至25萬元時完全取消。

必須在2025年12月31日或之前年滿65歲，並以個人、戶長、遺孀或已婚夫婦「聯合申報」的方式報稅。請注意，已婚夫婦「單獨申報」則不符合減免資格。